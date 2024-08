Lo mejor de ser ejemplar: los vecinos de los pueblos que recibieron el reconocimiento de la Fundación Princesa destacan un auge del turismo y una mayor unidad

Los primeros rayos de sol se alzan entre las montañas de San Esteban de Cuñaba y sus habitantes, acompañados por el comienzo de un nuevo día, se desperezan. Es verano y el ambiente es jovial. Se respira un agradable aroma a flores, a hierba recién cortada y las cigarras acompañan con su canto. El acceso al pueblo se puede hacer en coche sin mayor complicación que ser prudente al tomar alguna curva. Ubicado en el Parque Nacional de los Picos de Europa, San Esteban de Cuñaba estrenó los premios "Pueblo ejemplar" que otorga anualmente la Fundación Princesa de Asturias. Fue el primero en conseguirlo, en el año 1990, y como tal recibió la visita del ahora rey Felipe VI, por entonces Príncipe de Asturias. "Era un muchacho muy apuesto y encantador", rememora Felisa Corces, hermana de Manuel Corces, ya fallecido, quien fue alcalde pedáneo de la localidad de Peñamellera Baja y el encargado de recibir a la comitiva real durante los festejos. "Se llenó el pueblo, vinieron vecinos, visitantes, medios de comunicación... nunca había visto tanta gente aquí", evoca Corces.

La capilla dedicada a San Esteban ubicada en San Esteban de Cuñaba (Peñamellera Baja). / David Cabo

El galardón llevó aparejados cuatro millones de pesetas, un dinero "necesario" que fue "muy bienvenido" en la localidad, puesto que se empleó en "empedrar zonas que antes eran barrizal y adecentar la bajada del agua", celebra Corces. No obstante, casi cuatro décadas han transcurrido ya desde aquel homenaje y la media de edad en este rincón del Oriente ha ascendido desde los 32 hasta los más de 60 años. Si bien es cierto que en la temporada estival las plazas se llenan nuevamente de niños y el sonido de carcajadas inunda el valle, sus cuatro habitantes "fieles" advierten, efectuando muecas entre la tristeza y la resignación: "De seguir así, los pueblos, se mueren".

Lo mismo piensan en el Occidente asturiano los vecinos de Villar de Vildas (Somiedo). Veinte años después de haber sido "Pueblo Ejemplar" –obtuvieron el premio en 2004– la mayoría de sus cerca de sesenta moradores se dedican con constancia y esfuerzo a cultivar la tierra y cuidar del ganado. Josefina Blasón o Josefina de Villar de Vildas se seca, con la precisión de quien lo ha hecho infinidad de veces, una gota de sudor que trataba de cruzar su frente. Ataviada con pantalón y camisa largos, gorro de paja y guantes para protegerse del sol, recoge patatas al tiempo que se deleita con el paisaje que ofrece el monte. "Es un trabajo duro, pero algo hay que hacer, prefiero esto que estar tumbada en el sofá viendo la televisión", comenta con voz dulce y cantarina al tiempo que su boca dibuja una gran sonrisa. Blasón y su marido regentan un negocio de hospedaje rural, el primero de la zona. "Al principio, teníamos un poco de miedo a que no viniese gente porque la publicidad se hacía por el boca a boca, no había portales de internet en los que anunciarse, pero siempre recordaré los primeros huéspedes. Eran cinco parejas canarias, que por azar de la vida habían quedado repartidos por toda España y decidieron juntarse aquí. Quedaron maravillados y siguieron viniendo durante muchos años", explica Blasón. Si bien con el distintivo de "Pueblo Ejemplar" notaron cierto tirón en el aumento de turistas y curiosos, la promoción fue por tiempo limitado. "De aquel premio solo quedan las mejoras que se hicieron en el pueblo", apunta Blasón, para acto seguido, calarse el sombrero y retomar faena.

Una vista de Moal (Cangas del Narcea) / David Cabo

Unos kilómetros al noreste, no muy lejos de allí, una osa y su osezno se acercan lenta, pero cautelosamente hasta el río Muniellos para refrescarse. Los residentes de Moal (Cangas del Narcea) están acostumbrados y los observan desde la lejanía, a veces menos de la deseada, como si de dos habituales más del pueblo se tratasen. Algunos jóvenes recorren la localidad y sus al rededores subidos en su bicicleta, exprimiendo los últimos días que regala el verano antes de emprender el camino de regreso a sus ciudades de nacimiento. "Si pudiera me quedaría aquí a vivir el año entero", reflexiona Paula Salvador, mientras pasea a su perrita "Blaki". Su madre es oriunda de Moal, su padre, de Jaén, pero ambos residen en Madrid. A sus 19 años recuerda bien que su lugar favorito en el mundo fue "Pueblo Ejemplar" en 2018 y presume de ello ante amigos y compañeros de la capital. "Cada vez que puedo me escapo y vengo a Asturias, la paz, la naturaleza, el ambiente... todo me encanta", revela Salvador, que estudia Magisterio sin olvidar la promesa de regresar a su querida Asturias, "en cuanto acabe los estudios". Y a ese autojuramento ata la esperanza de poder ejercer en Moal "o cerca" como maestra, su vocación, aunque "de seguir así" se cree abocada a "vivir en la ciudad y, los findes, al pueblo".

También en el Occidente asturiano, pero considerablemente más cerca del mar, se alza Somao (Pravia). Las coloridas casas de indianos salpican el verde de rojo, azul y amarillo. Sentados en el porche de una casa de piedra muy asturiana, pues en su fachada está esculpida una gran Cruz de la Victoria, varios amigos apuran los últimos rayos de sol y el trago final de un botellín de cerveza. No todos ellos viven en Somao, "aunque nos gustaría", confiesan. Carmen Aurora Estrada es la anfitriona que acoge con los brazos abiertos a Francisco Cuqué, José Luis Rubín, Jesús Rubín y Belén Marcos. ¿Pueblo o cuidad? El debate está servido. Todos coinciden en lo "bonito" de vivir en un vecindario "pequeñito y conocido". "Aquí no hay problema por encontrar el súper abierto o cerrado los días de fiesta, se hace la compra del mes, así siempre tenemos víveres", sentencia Estrada. "La cuestión es que los jóvenes ya no quieren venirse a vivir aquí", resuelve Cuqué. "Las conexiones por carretera son buenas, pero el tiempo y el dinero que hay que invertir para llegar a las ciudades es un peso a tener en cuenta en la balanza", apunta Jesús Rubín. Así, a riesgo de morir de éxito, Somao aguanta estoicamente el paso del tiempo. Aún hay niños jugando en el parque, se escucha el bullicio de la terraza y un acento asturiano poco marcado se mezcla con el murciano, extremeño y andaluz de quienes deciden perderse entre sus calles, bebiendo naturaleza a morro, aunque ello a veces signifique un pequeño susto al pasar por delante de una vaca que muge y su ternero o encontrarse con su flamante Casa de la Torre o Casa Amarilla cerrada al público.

Francisco Cuqué, Carmen Aurora Estrada, Belén Marcos, José Luis Rubín y Jesús Rubín, en una casa de Somao (Pravia). / Irma Collín

Los bares, el refugio que mantiene viva la unidad

Parte esencial de la vida en las zonas rurales es la proximidad a los vecinos. Al comienzo de los tiempos, las reuniones se establecían al rededor del fuego, que más tarde se transformó en hogar. Ahora, esa rutina social intrínseca al ser humano se desarrolla en los bares. Grandes amistades, noviazgos, reuniones familiares e incluso alguna que otra revuelta han surgido al rededor de la mesa o en la barra de un establecimiento hostelero. Es por eso que tanto moradores como visitantes de los cuatro "Pueblos Ejemplares" visitados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en la importancia de contar con un lugar para el encuentro, a ser posible, un negocio de este tipo. El ejemplo más claro está en Moal (Cangas del Narcea). Con la dotación económica que conlleva el galardón, la cooperativa vecinal inició los trámites para abrir un bar, que hace las veces de punto de encuentro y "abrevadero para los sedientos".

También hay un negocio hostelero en Villar de Vildas (Somiedo). En la época estival, cuando hay mayor volumen de habitantes por los "regresados", acoge a muchos de los que acuden a visitar esa zona del Parque Natural de Somiedo. "Cuando fuimos ‘Pueblo Ejemplar’ en el 2004, cogimos bastante empuje, ahora la gente va más a los Lagos de Saliencia y el Lago del Valle", cuentan los responsables del bar de la localidad. "No obstante, como todos nos conocemos, raro es el día que esto esté vacío", añaden.

En el caso de San Esteban de Cuñaba (Peñamellera Baja) la cuestión es algo más complicada, puesto que este pueblo y su hermano mayor en altitud, Cuñaba, están unidos por una misma parroquia que cuenta con una única cantina. Ha sido reformada, pero conservando su estilo tradicional. Y está situada Cuñaba, en lo alto de la montaña. San Esteban de Cuñaba no dispone de local alguno de encuentro, por lo que sus habitantes bien "suben" a Cuñaba o bien "bajan" a Panes, capital del concejo. Pero la reunión, aunque no sea al lado de casa, "está asegurada", afirman los vecinos.

El bar de Somao corona la localidad. A su alrededor pasean los perros y los niños juegan en las pistas polideportivas. "Es un espacio vital para el pueblo", comentan sus habitantes. Tanto para tomar un café después de la misa de la tarde como para comentar cada una de las novedades acontecidas desde la última vez que los allegados coincidieron el bar es un espacio de ocio. "Somos asturianos y españoles. No puede haber pueblo sin su bar con terraza", zanja una vecina de la localidad praviana.

Suscríbete para seguir leyendo