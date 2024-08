Nicanor Suárez, el más longevo de Morcín: "Estoy yo mismo asustado de tener 102 años"

Nicanor Suárez Fernández, "Canor, el del Lugar de Arriba", nació en La Foz de Morcín el 8 de agosto de 1922. El día de la celebración de su 102.º cumpleaños comentaba la siguiente reflexión: "Sabes una cosa que estuve pensando, que cada vez vienen menos amigos a verme porque ya murieron casi todos y la juventud de ahora ya no me conoce".

A pesar de su afirmación, Nicanor es un auténtico referente para todos los vecinos de Morcín que le admiran y le respetan, no sólo por ser la persona de mayor edad del concejo, sino también por su ejemplaridad moral, llena de humildad, como integrante de esa generación de la posguerra que trabajó muy duro y en unas condiciones muy difíciles para sacar adelante a sus familias.

Aunque ha perdido algo de movilidad, su privilegiada memoria recuerda con gran precisión los momentos más relevantes de su dilatada trayectoria personal y profesional.

Nicanor comenzó a trabajar a los 12 años en Hulleras de Riosa después de que su padre falleciese en 1932 sepultado por un derrabe de carbón en la fatídica capa octava de una mina de montaña del Grupo Canales. Su madre Amparo no obtuvo ninguna compensación económica, ni de la empresa ni del Estado, tras quedar viuda y con cuatro hijos menores de edad, después del accidente laboral que ocasionó la muerte de su marido Manuel con 29 años. Sólo le otorgaron "el privilegio" de que su hijo mayor Nicanor, el primogénito de los cuatro hermanos, fuera contratado por la empresa carbonífera para que hubiera, al menos, una fuente de ingresos en la huérfana familia.

"Como quedamos sin paga y sin nada, mi madre fue a hablar con el ingeniero jefe que se llamaba García y me mandó que fuese a verle a la oficina de La Pereda, en Mieres. Cuando llegué allí yo levantaba poco más de la mesa en la que él estaba sentado y me dijo que era una pena que no fuese a escuela", recuerda. "De aquella salíamos del colegio como ceporros, sabía poco más que leer y escribir y echar alguna cuenta. Entonces me metieron en la mina para que estuviese en la puerta 11 del pisu 91 en la que trabajaban 14 caballistas con unas mulas que rompían mucho les pates. Allí estuve hasta que estalló la guerra. Comencé ganando 24 reales", rememora con precisión este centenario bisabuelo.

"Después me pusieron como pinche para llevar los partes diarios en la máquina de vapor que iba desde La Foz a La Pereda y seguía a pie hasta Mieres. Luego trabajé como enganchador, fogoneru, oficial de tercera, de segunda y de primera. Cuando reparaba les calderes ganaba 8,5 pesetes", recuerda. Nicanor se jubiló en 1987 en el pozo Montsacro de Hunosa con la categoría de vigilante de mantenimiento y con una pensión de 84.000 pesetas. En total, trabajó 52 años en las minas de carbón que cambiaron de titularidad de Hulleras de Riosa a Ensidesa y finalmente a Hunosa. "Cambió la empresa, pero yo no me moví del mismo sitio", señala sonriente.

Salud

"Ando muy mal de las piernas ya que no me tengo derechu por causa de les caderes. De les otres coses voy tirando, pero de esto no me defiendo muy bien. Los tirones que dimos encarrilando vagones me desficieron les caderes y ahora tomo un montón de pastilles. Si me funcionasen bien les piernes, andaría por ahí, pero la memoria la tengo muy bien. Si quieres te digo mi fecha de nacimiento o el número del carnet. Lo de antes téngolo todo grabado. Hay que entender que fuimos niños de la posguerra y ahí habría mucho que contar". sentencia.

Nicanor nunca pensó que llegaría a los 102 años- "Tenía pensado morirme a los ochenta, pero de ahí para adelante ya sabes que no tienes calidad vida porque eres una persona inútil. Yo no lo fui, pero me pudo haber ocurrido como a otros. De la cabeza estoy bastante bien y me acuerdo de muchas cosas que pasaron, mejor de lo más antiguo que de lo más reciente. Pasé por tantas cosas. El esplendor de esta comarca fue cuando Ensidesa compró las minas y profundizó el pozo Montsacro porque había una gran riqueza en el subsuelo. En 1953 vi pintar con cal en el suelo el círculo donde se comenzó a profundizar y también vi como cerraron la explotación en 2014", recuerda con pesar.

"No hice más que trabajar sin parar. También puse muchas calefacciones de gasoil en las casas cuando salía de trabajar en la mina. Después de las máquinas diesel vinieron las eléctricas y se complicó más la cosa. Llegamos a tener 14 tractores en el pozo. Había mucho que hacer y preparé un equipo de personal para gestionar el día a día. Me sacaron bien el jugo", señala orgulloso.

Inventor

"A veces quedaba algún fulminante, pegado junto al carbón, en el fondo de los vagones y entonces inventé una máquina ‘picavagones’. Fuí más popular que el faraón porque venían a verme de todas partes. Conseguí que unos cilindros hidráulicos, que se usaban como mampostas para postear en la mina, tirasen por el reductor que llevaba una fresa para mover el vagón que estaba en el basculador boca abajo. Entraba la fresa y escarbaba todo el escombro que quedaba en el fondo del vagón. Funcionó y los dejaba muy limpios. Traté de registrar la patente en 1976, pero no me dejaron porque era empleados de una empresa pública. Luego vinieron los de Zitrón a interesarse por el invento. Siempre aprendí sobre la práctica, nunca sobre los papeles", sentencia.

En 2005 le llamaron, después de jubilarse, para que participase en la restauración de la locomotora "Figaredo", que todavía permanece expuesta en la explanada del pozo Montsacro.

La mina como opción

"A mi padre, que falleció picando carbón cuando yo tenía 9 años, siempre le oía decir que no quería que sus hijos entrasen en la mina porque sabía bien lo que había dentro. Le respeté la palabra hasta las últimas consecuencias, pero no tuve otra opción que meterme dentro con 12 años para mantener a la familia ya que era el mayor de los cuatro hermanos que nos sacábamos dos años cada uno. Al final, sus tres hijos varones fuimos mineros".

Nicanor se casó a los 22 años con Maximina Bardio Cachero, vecina también de Lugar de Arriba y gran compañera de vida hasta que falleció en 2019. Tiene dos hijas, María Rosa y Orfe, cinco nietos y cinco bisnietos.

Curiosamente, después de casarse con "Maíxima", Mino, otro hermano suyo, contrajo matrimonio con Sirita Bardio, hermana de su mujer, y José, el tercer hermano, se casó con Susana Bardio, prima de ambas. Todos ellos residían en Lugar de Arriba, en La Foz de Morcín.

Nicanor condujo hasta los 93 años su Renault Clio y renovaba sin problema su carnet de conducir. "Al final, me lo daban para circular sólo 25 kilómetros y ya tenía aprobado el test para renovarlo, pero el médico me lo desaconsejó. Estoy yo mismo asustado de tener ya 102 años. De memoria estoy muy bien porque siempre utilicé boina y gorra para protegerme la cabeza", afirma con gran sentido del humor.

Al finalizar la entrevista, Nicanor, lector diario de LA NUEVA ESPAÑA desde hace varias décadas, traslada la siguiente sugerencia: "Diles que amplíen un poquitín la letra pequeña, con un milímetro bastaría, porque ya me cuesta un poco leerla. Imagino que les pasará igual a otros muchos que son mayores como yo".

Palabra de Canor, el del Lugar de Arriba, el ejemplar bisabuelo que conserva una privilegiada y centenaria memoria.

