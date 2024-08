Ola de críticas a Puente por ignorar el caos del tren: 'Vive una realidad paralela'

La afirmación del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que el tren "vive su mejor momento" ha desatado una auténtica lluvia de críticas en una región que acumula 26 trenes Avril retrasados en los últimos cuatro meses, 11 de ellos con más de una hora. Puente "vive una realidad paralela", afea el PP. "Es indispensable que el tren comience a funcionar con normalidad", exige IU. La actuación del ministro es "reprobable", añaden más a la izquierda. "Los Avril no deberían haberse puesto en funcionamiento, necesitan más pruebas", sostiene "Asturias al tren". Este periódico pidió, sin éxito, una valoración del Consejero de Fomento, Alejandro Calvo.

El diputado regional del PP Álvaro de Rueda, echó mano de ironía y aseguró que "las explicaciones del ministro Puente ante el caos ferroviario demuestran que vive en una realidad paralela, más propia de los usuarios del Falcon que de los asturianos y españoles que utilizan la red ferroviaria". Para De Rueda "esa ‘inmejorable situación de los trenes en España’ de la que habla Puente sólo se ve desde la ventanilla del avión presidencial y desde el Twitter del ministro". No se resistió a lanza un recado al Ejecutivo regional: "Frente a este desprecio a los afectados, el Gobierno de Barbón sigue arrodillado ante Sánchez".

La portavoz de Vox en al Junta, Carolina López, aseguró que "no se puede pedir más paciencia y comprensión a los usuarios del tren". Sobre las declaraciones de Puente, opinó que "sólo las puede decir un ministro acostumbrado a viajar en coche oficial. Lleva un año en el cargo y echa la culpa al PP, cuando el PSOE lleva gobernando seis años". Y pidió al ministro que reaccione: "Hay que ser serios, ver el problema y solucionarlo. Si no es capaz, que dimita por incompetente. Cada vez hay más retrasos y averías. Asturias es el claro ejemplo de la incompetencia socialista en materia de infraestructuras. Menos excusas y más gestión eficaz".

Pese a estar coaligada al PSOE en el Gobierno regional, IU se mostró también muy crítica. La diputada regional Delia Campomanes indicó que "la situación es insostenible, los retrasos son la norma y el hartazgo aumenta sin cesar y la mayoría de las ocasiones lo paga la gente que no viaja en avión business". Campomanes puso el dedo en la llaga: "¿De qué sirve el AVE si con los retrasos acabamos tardando lo mismo que sin la Variante?". Y estableció una exigencia: "Es indispensable que el ferrocarril empiece a funcionar con normalidad y puntualidad, al tiempo que se relanzan las cercanías, aún una asignatura pendiente".

También desde la izquierda, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé subrayó que "en el Pleno monográfico sobre infraestructuras, nosotras ya expresamos nuestra opinión sobre Puente y su gestión: Reprobable". Constató que "los trenes no solo no viven su mejor momento, sino que las incidencias se han multiplicado en verano". Y urgió a actuar: "Hay que empezar a trabajar para mejorar este transporte. Es el medio que hemos defendido siempre como la mejor opción, es ecológico, sostenible y seguro". Mientras tanto, "Transportes parece no tomarlo en serio con la subcontratación en exceso, los recortes de personal, los presupuestos austeros...".

El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, afirmó que "queda claro que Puente no tiene ni idea de la situación real en Asturias", que vive "un auténtico caos ferroviario". Pumares aseguró que "los trenes son impuntuales, el servicio con Madrid es deficiente, y la red de Cercanías deja mucho que desear". El portavoz forista añadió que "Puente vive en una burbuja alejada de lo que experimentamos diariamente los asturianos, con un servicio ferroviario deficiente. Es lamentable que solo se dedique a faltar al respeto y a ignorar nuestras necesidades".

Carlos García, del colectivo de usuarios "Asturias al tren", también se sumó a las críticas y pidió a Puente que "deje de meterse en follones y polémicas, porque está desconcentrado". Puente tiene que ser "ministro a tiempo completo, y si no, que lo deje y sea un diputado más". García no quiso entrar en los problemas de Atocha y Chamartín, ya anticipados hace unos meses por el propio ministro. Sí indicó que los trenes Avril "no deberían haberse puesto en funcionamiento, tendrían que haber tenido un periodo de rodaje mayor, fuera del horario comercial". Por tanto, una solución al actual caos ferroviario pasaría por "reducir la parrilla y no crear expectativas a los usuarios, que se retiren los Avril y se sometan a más pruebas durante cuatro o seis meses. Y calificó de "demasiado optimistas" las previsiones de Puente sobre el aumento de la flota de Cercanías: "Asturias no va a ver los nuevos trenes hasta fines de 2026 o inicio de 2027".

Indignación contra el Gobierno por renunciar a eliminar el peaje del Huerna La justificación por parte del Gobierno central ante la UE de la ampliación del peaje del Huerna en 2000, que la Comisión Europea tilda de ilegal, ha provocado las lógicas críticas en Asturias. El diputado regional del PP Álvaro de Rueda indicó que "el tema es complejo jurídicamente y ahora que todos los partidos de la Junta General reclamamos su supresión, si la vía jurídica era posible, el Gobierno de España la cierra, echa balones fuera y los asturianos seguiremos pagando". También terció el secretario general de Foro, Adrián Pumares, y acusó al Gobierno de Sánchez de "ignorar y discriminar" a Asturias al renunciar a suprimir el peaje. Pumares sostuvo que "la respuesta del Gobierno de Sánchez supone una nueva humillación para el Principado y también una oportunidad perdida". El portavoz forista en la Junta señaló que "a la irresponsabilidad del PP de Cascos ampliando la concesión del peaje, se une la de un PSOE que desprecia a los asturianos siempre que tiene ocasión, perjudica nuestros intereses y lastra nuestra competitividad". Esta medida, añadió, incumple el mandato de la Junta, que, a propuesta de Foro, emplazó al Gobierno a eliminar el peaje.

Suscríbete para seguir leyendo