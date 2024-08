Los rectores ven con buenos ojos la ley de Ciencia, pero dudan de lograr el 3% del PIB

Los rectores y exrectores participantes en la cumbre de LA NUEVA ESPAÑA ven con buenos ojos la reciente ley de Ciencia aprobada por el Ejecutivo regional aunque tienen dudas de poder cumplir con el 3% de inversión en dicha área que se fija como objetivo. Así lo manifestaron en líneas generales en el encuentro, que suma 19 veranos consecutivos, celebrado en el Gran Hotel del Sella, en el paseo de Ribadesella. La cita, a la que tan sólo faltó por cuestiones personales Salvador Ordóñez, exrector de las universidades de Alicante y Menéndez Pelayo de Santander, se desarrolló apenas una semana después de la publicación del ranking Shanghai, en el que la Universidad de Oviedo figura entre las 800 instituciones académicas más importantes del mundo.

Pese a la caída en la lista –un año atrás se situaba entre las 600 primeras–, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, justifica el hecho en base a la pérdida de recursos respecto a las instituciones emergentes –"China y Corea del Sur se han lanzado a invertir en premios Nobel"– y recalca su satisfacción "con el sistema que hay en España". Su predecesor en el cargo, Santiago García Granda (2016-2021), coincide: "Estamos donde corresponde, no tenemos malos datos, pero las universidades públicas están perdiendo recursos y las asiáticas están poniendo muchos". La clasificación internacional de universidades llegó tan sólo diez días después de que el Gobierno del Principado aprobase el proyecto de ley de Ciencia, una apuesta para incentivar la investigación y el desarrollo (I+D) en la región y que incumbe directamente a la institución académica asturiana. "Me gusta, creo que es buena y positiva", declara Villaverde.

En dicho texto hay dos objetivos: la creación de un cuerpo superior que siente la base para un futuro Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) asturiano, y el aumento gradual (y obligatorio) de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) hasta el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de cara al 2030. Este apartado, según detalló el gobierno regional, prevé lograr superar la barrera de los mil millones de euros acumulados en el próximo lustro mediante una colaboración público-privada, en el que las administraciones públicas asumirían 448 millones de euros (el Principado aportaría 237), mientras que los 627 millones restantes correrían a cargo del sector privado, hasta alcanzar un total de 1.075.

Cumbre académica de LA NUEVA ESPAÑA en Ribadesella / Juan Plaza

Este aumento del PIB es cuestionado por los exrectores. Juan Vázquez, quien dirigió la Universidad de 2000 a 2008, al mismo tiempo que presidió durante cuatro años la Conferencia nacional de Rectores, sentencia: "Me gusta la música, pero la letra hay que verla". En su exposición, duda de que el sector privado tenga la capacidad "para aportar tanto como se prevé". Respecto al incremento anual del PIB hasta el 3%, Vázquez señala que "es dudoso" debido a que "la inflación hace imposible acercarse". Por su parte, García Granda apunta que "referirlo al PIB es una falacia" debido a que "el de Asturias no es el de Cataluña, Madrid o País Vasco".

Respecto al proyecto de Ciencia, Vázquez apunta a los investigadores y las posibles carencias de la ley, en concreto, a los "problemas organizativos que no se resuelven". "La motivación y la inversión son importantes, pero muchos grandes investigadores consiguen fondos fácilmente", señaló el exrector, quien recalcó la necesidad de aportar "estabilidad" al investigador emergente, que "quiere equipamientos adecuados".

El sucesor de Juan Vázquez en el rectorado de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor (2008-2016), saca a colación otro "problema" de la institución académica. Concretamente, el catedrático de Química Orgánica e Inorgánica, que finaliza su etapa como profesor emérito en la institución asturiana, plantea el "importante" objetivo de implicar a los investigadores jóvenes. "Hay una desmotivación tremenda, sobre todo en Químicas", afirma Gotor, para lo que insta al actual responsable académico a animarles. "Hay que incentivarlos de alguna manera para tirar adelante. Afianzar los recursos humanos y las infraestructuras", aconseja. Además, resalta la experiencia personal de su grupo de investigación, compuesto por seis catedráticos y dos profesores titulares. "Cada año, siempre leíamos tres tesis. Ahora es una tesis cada tres años", lamenta. Además, el exrector cree que se trata de un fenómeno que se repite "en todo el área" y una de las razones de la caída en el ranking de Shanghai.

Por su parte, Ignacio Villaverde dice ser consciente de la cuestión. En concreto, del cambio generacional que se está produciendo en la Universidad de Oviedo. "Vamos a vivir una etapa crítica porque muchos de los primeros espadas han entrado en la jubilación", confiesa Villaverde, quien añade que "la edad media hace dos décadas era de 45 años y ahora ronda los 60. Nunca ha habido más oportunidades para quedarse en la Universidad que ahora. Se publican de 100 a 140 plazas y se cubren todas".

Juan López-Arranz, quien dirigió la Universidad entre 1988 y 1992, aporta otra visión al descenso de la plantilla de investigadores veteranos que comienza a ser sustituida por las nuevas generaciones. El exrector propone a Villaverde centrar la mirada en la oferta de másteres. "Más calidad y menos cantidad", recalca López-Arranz, al tiempo que advierte de que "los mejores estudiantes" se van a Madrid, Castellón, Cataluña "y por supuesto al extranjero". "Hay que darle una vuelta para que no se vaya y que hagan sus tesis aquí", apunta el académico, quien alude a la importancia de atraer nuevos alumnos para sustituir a los que buscan continuar su formación en otras universidades.

Por otro lado, el exrector de la Universidad Complutense de Madrid en 1995 y 2003, Rafael Puyol, actual presidente de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), enumera cinco "desafíos": la falta de digitalización, los escasos niveles de empleabilidad, la mejorable transferencia de las investigaciones, una mejor internacionalización y el desarrollo de la formación continua. "La universidad no es una empresa de empleabilidad, formamos y no necesariamente para el empleo", opina López-Arranz, quien añade que "si el empleador exige una serie de cualidades, el estudiante debe buscarlas". La exvicerrectora de la Universidad Carlos III Zulima Fernández apunta al respecto: "A los economistas nos dicen que no enseñamos a vender, pero es que no somos agentes de ventas".

Juan Vázquez diferencia la formación en grado "donde se forma en competencias básicas" que en un máster. "La empresa quiere gente que aprenda lo que demanda. Hay que pensar lo que piden las empresas, pero también la sociedad, que es para lo que está hecha la Universidad", aconseja.

Redefinir el Consejo Social

"La esencia del Consejo Social acaba siendo la de una ITV que te dice si tienes condiciones para viajar, pero nunca orienta hacia dónde es el viaje". Son las palabras del exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez durante el debate generado en la tradicional cumbre académica de verano de Ribadesella organizada por LA NUEVA ESPAÑA. Los participantes tienen distintos puntos de vista de la función y composición de los consejos sociales que, en el caso de la institución asturiana, está presidido por Ángela Santianes, presidenta de Dupont para España y Portugal, y que tomó posesión el pasado mes de marzo.

El presidente del Consejo Rector de la Universidad de Nebrija, Manuel Villa, explica que uno de los objetivos de la asamblea general de consejos sociales es "reforzar su importancia" para que estos órganos "sean más relevantes en el ámbito universitario". En ese sentido, Villa opina que el Consejo Social "tendría que se el órgano que ayude al rectorado" en el apartado económico "para que se usen mejor los recursos". "Tienen que ser más pequeños y profesionales y tener mas medios de los que ya tienen para hacer su labor de fiscalización y auditoría", añade. Rafael Puyol, quien fue rector de la Universidad Complutense de Madrid de 1995 a 2003 y actualmente es presidente del la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ahonda en que los consejos "son muy importantes", pero "deberían tener otra composición, otra forma de elección y otras finalidades".

Zulima Fernández, exdirectora de la Agencia Nacional de Evaluación (Aneca) y exvicerrectora de la Universidad Carlos III de Madrid –durante la etapa de Gregorio-Peces Barba como máximo mandatario–, explica que, para que el Consejo Social pueda desempeñar esa función, el órgano debería "ser elegido de otra manera", así como "no estar tan politizados". Además, añade que "cuando se creó la figura lo vi como un consejo de administración que representa a los accionistas, en este caso, el gobierno autonómico". Sin embargo, el actual rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, tiene discrepancias debido a su "alma constitucionalista", explicó. "Hay un problema de legitimidad. El equipo rectoral sale elegido", recalca el mandatario de la institución, que añade: "Si lo que no nos gusta es la politización, debe ser un órgano más técnico". Por su parte, su predecesor en el cargo, Santiago García Granda, considera que "lo importante son los fondos" y que el Consejo Social podría asumir una tercera función: "Añadir financiación privada, colaboración con las grandes empresas".

Junto al debate del Consejo Social, en el encuentro también se reflexionó acerca de la singularidad española respecto a la elección de sus dirigentes.

"No existe en Europa tal fórmula. Una de las labores de los consejos sociales es justamente la selección de la persona que va a dirigir la universidad", comenta José Muñiz, rector de la Universidad de Nebrija. "Con la nueva LOSU (ley del Sistema Universitario) se ha perdido una oportunidad de que el rector se eligiese de otra manera". Puyol agrega que "se dijo que un órgano mixto, que está en muchas universidades americanas y europeas, no tendría resultado en España y que era un atentado contra la democracia". De la LOSU, Vázquez cree que "es una ley muy ideologizada".

Ignacio Villaverde asegura que "los consejos sociales pueden tener un papel relevante". En concreto, se refiere a su capacidad para "ser los orientadores estratégicos" para captar fondos, y "no tanto fiscalizadores y controladores económicos".

Precisamente, la financiación es la otra gran discusión entre los mandatarios de la Universidad. Según coinciden todos los participantes en el encuentro, las universidades públicas españolas carecen de una financiación "óptima". "Hay unanimidad en que no está bien financiada y soy pesimista en ello, no va a ocurrir, nunca tendremos una situación de financiación ideal", lamenta Juan López-Arranz, exrector de la Universidad de Oviedo. Sobre esa percepción, Juan Vázquez añade que el actual reto de las universidades es "buscar fondos alternativos ante una tendencia mundial de retirar financiación de las públicas", y concretó: "Se debe pensar en qué inventar para tener más recursos ante una tendencia a la baja".

Por su parte, Villaverde advierte de que "no es positivo que una universidad sea pedigüeña" y ahonda: "Lo que se debe trasladar es que no lo necesitamos todo, pero se puede reseñar el plus que se necesita para ser mucho mejores y cubrir las necesidades a medio y largo plazo. La universidad pública no está mal financiada, pero necesita más recursos. Todo va ligado a la financiación. En las regiones en las que hay una universidad potente, hay un territorio potente".

Al respecto, Zulima Fernández considera que "lo más importante" es "concretar los resultados": "Debemos presentar las actuaciones y lo que se necesita. A veces decimos que falta dinero, pero no para qué".

Ante esta situación, Rafael Puyol insiste en que "es necesaria otra financiación, cambiar los criterios". En ese sentido, avisa de que actualmente "prima" el número de estudiantes y de titulaciones, pero que "acabará perjudicando" porque las matriculaciones "disminuirán" y la oferta "no se podrá mantener". Ante esta situación, Puyol considera como una posibilidad una "financiación por objetivos".

Precisamente, respecto al número de estudiantes, Villaverde señala que pretenden "cambiar el paradigma". "Es lo que perseguimos. Parece que tenemos añoranza de una universidad masificada, pero el Principado nos tiene que medir con el coste de la apertura diaria, mantener la investigación", explica el Rector, quiee apunta asimismo a un problema de organización. "Si seguimos considerados como Administración pública, no se puede funcionar. Una universidad contrata a un 90% más que los ministerios, a excepción de Fomento", avisa. Del mismo modo, Juan Vázquez abunda en "el problema" de personal y de funcionamiento, que es "tremendo" y que "sobran puestos tradicionales que ya no sirven y faltan nuevos y necesarios".

