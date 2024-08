El tirón de la montaña pone a prueba a los refugieros en Asturias: "Cada vez se ve más gente"

En el refugio de la vega del Urriellu, a los pies del famoso pico, en plenos Picos de Europa, ven pasar cada temporada unas 35.000 personas. Las pernoctaciones son menos debido a la capacidad y las restricciones para proteger el entorno, pero cada año crecen los paseantes y montañeros. Es un ejemplo del reclamo, cada vez mayor, del turismo montañero en Asturias que pone a prueba a sus gestores: los guardas deben aprender a gestionar las oleadas de visitantes que llegan a diario.

Sergio González Bada es uno de los responsables del refugio del Urriellu. "Nos hemos adelantado al ‘boom’ de turistas en la zona, para poder conservar el entorno correctamente y no colapsar como pasa a veces en las playas", declara. "No hay problemas para gestionar los recursos, pero cada vez llegan más personas, y creemos que es importante respetar el medio ambiente".

El refugio de La Terenosa. / LNE

En otros refugios de los Picos comparten esta visión. "Cada vez se ve más gente, la montaña va a más y el tiempo acompaña", sostiene Emilio Huerta, guarda del refugio de La Terenosa. Huerta matiza que la ocupación "supera el 70%" en gran parte de la semana, lo que contrasta con otras cifras del resto del año: "A partir de noviembre se ve poca gente, solo fines de semana, y algunas veces ni siquiera eso". El perfil que más aprecia Huerta es "de mucho extranjero, cada vez hay más turista internacional", aunque también destaca "mucho viajero nacional que viene a pernoctar". Para el responsable del refugio, el acceso a los suministros no es complicado, aunque existen "limitaciones del propio parque", con permiso para "subir las cosas cada 15 días". Desde el refugio de la Vega de Ario tienen claro que las visitas van "in crescendo". Ignacio Márquez, el guarda, admite una subida de gente "a la hora de reservar", y cree que se debe a "una gran publicidad del Principado y un buen servicio por parte del refugio". Márquez confiesa que "la planificación es clave para afrontar la subida, aunque de momento no hay que lamentar atascos o colapsos de camas". Un consejo: "La montaña es apreciar la naturaleza, no perjudicarla".

El refugio del Meicín. / LNE

Fuera de los Picos, uno famoso y muy querido por los montañeros es el refugio del Meicín, en Lena, a los pies de las Ubiñas. David Matos, uno de los responsables, piensa que el crecimiento se da "en Asturias en general, y, por supuesto, en el refugio". Muchos días rozan el lleno completo. La refugiera Tania Plaza se muestra optimista respecto a los próximos meses. "Para nosotros el mes de junio y julio suele ser bastante flojo. Nosotros empezamos a trabajar a partir del día 2 de agosto porque al principio, durante los primeros meses de verano, la gente tira más de la playa. Pero ahora ya empezamos a ver más gente", afirma Plaza. En el Meicín, al que es fácil llegar si se está algo entrenado, hay un atractivo más: la gastronomía. "Nosotros tenemos mucho turismo que viene a comer. Mucha gente sube a probar la fabada", explica Plaza.

Otro motivo para irse a la montaña es el fresco. Lo constata José Manuel Prado, responsable del refugio de Brañagallones, en la Reserva Natural de Redes: "Tenemos a mucha gente del Sur, algo inusual, seguramente escapando del calor que hace allí abajo". Prado apunta que las semanas de mediados de agosto son "las que más trabajo conllevan", dando de cenar y desayunar a más de cuarenta personas al día, el número máximo de plazas de las que dispone el refugio.

