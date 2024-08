Asturias, paraíso de los solteros para hacer turismo: "La gente tiene ganas de viajar, pero tiene miedo de hacerlo sola"

Viajar solo, pero acompañado. Esta es la premisa con la que partieron en autobús la noche del sábado 32 personas desde Sevilla con parada en Madrid y con destino final a Asturias, en donde estarán a lo largo de 6 días. Treinta dos personas totalmente desconocidas entre ellas, pero que, sin embargo, coinciden en dos cuestiones fundamentales: están solteros y no por ello quieren dejar de disfrutar de unas merecidas vacaciones. "La gente tiene ganas de viajar, pero tienen miedo de hacerlo solos. Lo que hacemos es ofrecer paquetes para este mercado de personas solteras que no tienen con quien viajar", explica Enrique Taviel de Andrade, fundador de la agencia "Solteros Viajeros", organizador de esta escapada a Asturias, aclarando además que "aunque el encontrar pareja es algo que puede surgir, el objetivo es el de compartir vacaciones".

"Es una forma nueva de conocer gente de otras ciudades, de compartir experiencia con ellos y, sobre todo, de descubrir lugares diferentes", comenta precisamente Ángela Malia, una de esas "singles", en este caso primeriza, ya en suelo asturiano y sin los nervios iniciales con los se subió al autobús en la capital hispalense. Porque la emoción es ahora el sentimiento que invade a la sevillana. "El norte siempre me ha parecido que tiene un encanto especial, en particular Asturias por su gastronomía, por el clima y por la arquitectura que tiene. Me parecía un sitio interesante de conocer", cuenta una Ángela Malia contenta a partes iguales de poder visitar, por fin, el Principado y por empezar la aventura "súper chula" que tiene por delante junto a sus compañeros. "Creo que va a ser una experiencia maravillosa", valora tanto por lo que ha podido apreciar hasta el momento como por las buenas palabras así como las anécdotas que le han contado aquellos que ya han viajado de este modo en otras ocasiones. Como ocurre con Miguel Ángel Serradilla.

Este autónomo de 55 años, lo tiene claro: este grupo que acaba de formarse es uno de "los mejores" que se ha encontrado hasta la fecha. Y eso que tiene donde comparar. "Ya he hecho tres viajes así, siempre he estado muy a gusto y tengo que decir que este grupo me gusta mucho. Somos todos de edades parecidas y con intereses similares lo que hace que todos hablemos con todos", explica este madrileño "enamorado de Asturias". "Los tres viajes que he hecho con esta empresa han sido al Norte porque me encanta, pero a Asturias he venido muchas más veces. Llevo viniendo desde los 18 años, para mí es como volver a casa. Quien viene aquí repite sí o sí porque quedan siempre muchísimas cosas que ver", revela Miguel Ángel.

Para él, haría falta, por lo menos, "un mes entero y seguido" para apreciar de norte a sur y de este a oeste "la infinidad de maravillas que ofrece la región". Algo que, en parte ofrece este paquete turístico. En seis días, los singles irán a Llanes, Ribadesella, Gijón, Cangas de Onís, Covadonga, Oviedo, Avilés, Cudillero, Luarca, Tazones, Villaviciosa y El Entrego. Y aunque las visitas están organizadas, también hay hueco para ir por libre.

"Una de las cosas que más me gusta de los viajes para solteros es la organización y la libertad. Todo está planificado, pero a la vez siempre te dejan momentos para que hagas por tu cuenta lo que quieras", reconoce el madrileño.

Lo importante, sin embargo, es que "todos los que se apuntan tienen el objetivo común de pasarlo bien, y eso prima por encima de todo", matiza Raquel Moreno, coordinadora del grupo que lleva desde 2021 realizando esta labor. Y aunque la clave del buen rollo y del éxito de este tipo de viajes pasa seguramente por esta cuestión, la pasión y las ganas de descubrir el Paraíso Natural es, en este caso, otro de los motivos que auguran a la aventura grandes resultados. "Estamos todos entusiasmados con la experiencia y por conocer Asturias que es una tierra preciosa", subraya Moreno.

Suscríbete para seguir leyendo