San Esteban de Cuñaba, el primer "Pueblo ejemplar", sigue en su lucha contra la despoblación: "La gente no se queda a vivir"

El silencio es dueño de la montaña solo salpicado por cigarras estridulando, por el zumbido de insectos voladores y el canto de algún pájaro despistado. Con el sol en su cénit, los vecinos de San Esteban Cuñaba (Peñamellera Baja) se reúnen en la única cantina del pueblo, el Bar Sánchez, para compartir historias de vida y comentar lo acontecido durante el último año. Lejos queda ya aquel 1990 en que San Esteban de Cuñaba –integrado por dos parroquias, San Esteban y Cuñaba– se convirtió en el primer premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias.

Con San Esteban de Cuñaba, LA NUEVA ESPAÑA inicia una serie de reportajes por cuatro pueblos, uno por cada década que lleva entregándose el premio de la Fundación "Princesa de Asturias" con el objetivo de premiar aquellas comunidades vecinales o colectivos que destacan por su solidaridad, colaboración, implicación y cuidado del patrimonio cultural y natural.

Si bien hace ya casi cuarenta años de aquel primer galardón y la placa que lo demuestra ha envejecido a la sombra de los árboles, junto al agradable murmullo de la fuente del lugar, el recuerdo permanece muy vivo en el imaginario colectivo. "Vino el Príncipe Felipe, que ahora ya es rey, y tomó como ahijado al primer bebé que nació poco después en el pueblo, tras más de 20 años sin ningún nacimiento", apunta Felisa Corces, hermana de Manuel Corces, quien falleció en 2018 y entonces era alcalde pedáneo de San Esteban de Cuñaba y se encargó de recibir al actual Rey de España con una "ilusión y satisfacción inmensas". De aquella el problema era el mismo que a día de hoy, aún más acusado: la despoblación lenta e impasible que consume villas enteras.

En una calle empedrada de San Esteban de Cuñaba, adecentada gracias a los cuatro millones de las antiguas pesetas que en su momento acompañaron al galardón, toma el café Pili García Esteban. Sentada en una silla plegable, apoya las dos manos y un vaso en una mesa con mantel. Se acerca el café a los labios con parsimonia y da un trago mientras niega con la cabeza. "La gente ya no quiere vivir en los pueblos", lamenta. "Aquí apenas hay cobertura, el wifi no llega más que al colegio y los canales de televisión también son escasos", añade la avilesina. Ha situado su teléfono unos centímetros por encima de su cabeza, apoyado en una piedra muy específica y recibe una notificación de mensajería.

Pili García Esteban desayuna sentada en su terraza de San Esteban de Cuñaba. / David Cabo

"Este es el único punto donde puedo usar el móvil, pero aquí no se necesita, hablo con mi hija una vez al día, reviso el teléfono y se acabó. Resulta que mi marido y yo venimos desde hace treinta y ocho años, pero ahora de los doce meses del año pasamos aquí siete u ocho", relata, al tiempo que formula una tímida sonrisa.

Pocas vías más allá se escucha griterío juvenil. Varios muchachos ríen a carcajadas mientras reviven la juerga de la noche anterior. No son del pueblo, tampoco nacidos en Asturias. "Venimos de Madrid y Barcelona, nuestros padres tienen amigos aquí y vinimos a pasar unos días este verano", cuenta Adrián Muñoz, erigido portavoz espontáneo del grupo de adolescentes. Acompañados por su perro "Cocó", compañero fiel de diversión y aventuras, enfilan el camino del río con el objetivo de refrescarse del intenso calor estival. "De momento disfrutamos del buen tiempo y aprovechamos para darnos un baño en la poza de vez en cuando", añade Muñoz.

De izquierda a derecha, Laura López, Adrián Muñoz, Alejandro López, Mario Muñoz y David Vicente, con su perro "Cocó", en San Esteban de Cuñaba. / David Cabo

No es la primera vez que visitan San Esteban de Cuñaba y aseguran que no se quedarían allí a vivir a pesar de que "escapar del bullicio de las grandes ciudades y disfrutar de un paisaje tan bonito como el de Asturias" son opciones de peso para volver año tras año. Es hora de comer y, estómago vacío mediante, se acercan a la casa donde se están hospedando atraídos por el olor de la parrilla. Allí esperan Felisa Corces y su marido, Eustaquio "Caqui" Turiel, dos de los cuatro habitantes que sí residen permanentemente en San Esteban de Cuñaba. "Aquí se respira paz, calma y felicidad", se deleita Turiel. Llegó al mundo en Valladolid, pero el pueblo es parte formidable e indeleble de su vida, hasta tal punto que llegó a dejar un trabajo "seguro" en una fábrica de automóviles de su ciudad natal para vivir de la ganadería y el turismo rural en la tierra natal de su mujer. De eso hace ya treinta y siete años, pero Turiel nunca se ha arrepentido de la decisión que tomó en sus "años mozos". Y, alborozado, comparte un pequeño retazo de existencia: "En la capilla de San Esteban, que da nombre al pueblo, me casé hace cuarenta años, ya entonces pensaba que pasar los días aquí es una auténtica maravilla, te permite vivir despacio, saboreando las pequeñas cosas, y cuatro décadas después sigo con el mismo empeño". Al patrón dedican dos de sus fiestas locales, por una parte, el día del Santo, que se corresponde con el 26 de diciembre, y por la otra el tres de agosto, coincidiendo con la Invención de San Esteban, cuando se estima que apareció el cuerpo sacro. "San Esteban fue el primer mártir cristiano porque al confesar su fe fue apedreado hasta la muerte", relata Turiel, al tiempo que señala la escultura del beato, que sostiene varias piedras entre sus manos, situada en la capilla del pueblo.

Y así, arropados entre montañas, se regocijan moradores y visitantes, atesorando momentos e inmersos en un paisaje pintado con infinitas tonalidades de verde, ocre, gris y azul.

