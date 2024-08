La vuelta al cole, más cuesta arriba que nunca para las familias asturianas: el gasto medio se dispara y cada vez reciclan más material

"Todavía quedan muchas vacaciones. No sé porque están hablando ya de volver a estudiar". Andrea López, de nueve años recién cumplidos, es incapaz de esconder su enfado y su resignación mientras pasea por el centro de Oviedo junto a su madre, Marisa Pérez, en busca de "algún que otro estuche y una mochila bonita a juego". "No quiero saber nada del colegio hasta el día que tenga que volver", dice Andrea sin entender por qué, "con el día tan bueno de sol que hace", tiene que estar comprando material escolar, en vez de "pasar la mañana en la piscina".

Aún faltan dos semanas para el inicio del nuevo curso escolar, fechado para el martes 10 de septiembre, sin embargo, ya son muchos los comercios que anuncian, la vuelta al cole. Una vuelta al cole que este año no solo es temida por pequeños como Andrea que prefieren estar "de vacaciones", sino que también asusta, y mucho, a sus progenitores. "La verdadera cuesta no es en enero, es ahora en septiembre", cuenta precisamente Marisa Pérez. Para la madre de Andrea, que empezarán 4.º de Educación Primaria, el encarecimiento de los materiales necesarios para el regreso a las aulas es "notable" con respecto al año anterior. "No sé decir las cifras exactas porque todavía nos quedan muchas cosas por comprar, pero, por lo que he ido mirando, me da la sensación de que está todo un poco más caro", comenta.

Y lo hace de manera acertada porque, según datos de la Asociación Española de Consumidores, la "vuelta al cole" de este año supondrá un desembolso económico un 11% mayor que en 2023. El gasto mínimo será de 533 euros, por lo que el coste medio de este año irá desde los 533 hasta los 1.510 euros". La cifra oscilará en función del grado de enseñanza y el centro al que acuden los niños. De este modo, calculan, quienes opten por un colegio privado deberán realizar un desembolso medio total, con matrícula incluida, de 1.510 euros. Una cifra que, en el caso de los centros concertados rondaría los 606 euros en su totalidad, y en el de los públicos, los 533. No obstante, con independencia del modelo educativo que escoja cada familia, el mayor coste para esta vuelta a los estudios, afirman la Asociación de Consumidores, será el que constituyen el uniforme y el material escolar, con más de 100 euros.

"En papelería pueden haber subido las cosas, pero es cuestión de céntimos", asegura Juan Carlos Ballesteros, dependiente de Folder Oviedo. "Hay materiales como los bolígrafos, lapiceros o colores que no han sufrido prácticamente subida, al contrario, han bajado. Sin embargo, es cierto otro tipo de materiales, como ropa, calzado o uniformes que hacen que el coste de la vuelta al cole sea muy aparatoso", afirma matizando que, sin embargo, sí que se percibe que "las familias reciclan más y destinan un porcentaje menor a la papelería". "Ahora si te quedan 18 hojas de una libreta, no compras una nueva hasta que se acabe", dice.

Bárbara y Jose Riesco, con su madre María Gómez.

Igual opinión tienen en la librería-papelería Campoamor, ubicada en Oviedo. "Hay productos que han bajado de precio", asegura Paula Espósito. Pero admite que "la vuelta al cole supone un gasto muy grande para familias, sobre todo cuando tienen más de un hijo. "Muchas veces hay que hacer filigranas".

Por suerte, hay formas de hacerlo algo más llevadero. "Nosotros tenemos muy buenas ofertas con todo lo básico y si todas las adquisiciones las organizas y las vas dilatando a lo largo de todas las vacaciones, parece menos", explica. Esta táctica, que según Espósito, cada vez la lleva a cabo más gente, tiene en la familia García de San Cucao y la Riesco Gómez, de Oviedo, dos buenos ejemplos.

"Estamos notando el encarecimiento, sobre todo en libros. Con los de la mayor tenemos ya los digitales, que me parecen bien porque hay que adaptarse a los tiempos, pero es un gasto de dinero que cuando termina el curso caduca y se acabó. Es un año de licencia y no se pueden volver a consultar", lamenta Rubén García mientras sus hijas de 12 y 6 años, que se estrenarán en 1º de la ESO y 2º de Primaria respectivamente, buscan estuches y mochilas que les gusten.

"Estamos cogiendo cosas sueltas porque hasta que no empiecen las clases no sabemos exactamente lo que necesitarán", apunta por su parte Riesco junto a sus hijos Bárbara de 10 años, que cursará 6º de Primaria y José, de 6, que hará lo propio en 1º de Primaria. "Como casi no compramos nada, lo notamos poco pero todo sube: los libros, el material… Aunque ¿qué no sube de precio? Cuando vas a hacer la compra al supermercado es lo mismo", sentencia la familia.

