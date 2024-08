Adriana Lastra no avanza si irá a la misa de Covadonga el día de Asturias: “Ya se verá, pero me gustaría que el 8 de septiembre sea un día de unidad y no haya discursos de división”

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, no ha despejado hoy ante los medios si asistirá a la misa en Covadonga, que preside cada año el Arzobispo Jesús Sanz Montes, que coincide con la festividad del Día de Asturias. “Quedan semanas, ya se verá”, se ha limitado a manifestar Lastra, quien ha añadido que “como Delegada del Gobierno y católica, me gustaría que el 8 de septiembre fuera una fecha de unidad en la comunidad y que no haya discursos de división”.

Adriana Lastra, como ya hizo en una entrevista publicada semanas atrás por La NUEVA ESPAÑA, aludió a la cordialidad en su relación personal con el arzobispo Jesús Sanz Montes, y eludió concretar, por ahora, si asistirá a la misa en Covadonga, porque “ya entra en la relación personal entre el Arzobispo y la Delegada del Gobierno”. Lastra abundó en que lo que le gustaría el próximo día de Asturias es que fuera recordado como una jornada de fiesta “de una comunidad que no excluye a nadie, en la que todos nos sintamos representativos y todos nos sintamos bien y no haya discursos divisorios”. Para Lastra, “es triste que otras veces se haya hablado más de si el Gobierno de Asturias, la Delegada del Gobierno o los representantes institucionales tenemos que ir o no” a la misa de Covadonga, por el contenido de las homilías de Sanz Montes. “Eso tiene un origen y no es precisamente la actitud de los representantes institucionales”, argumentó Adriana Lastra, quien abogó porque el 8S de este año sea “un día de unidad”.

La Delegada del Gobierno en Asturias también defendió la necesidad de "dar una respuesta a la situación de emergencia humanitaria que viven las personas migrantes y la población canaria", ante la gran cantidad de pateras llegadas en las últimas semanas a las costas de la comunidad insular. "Los niños son niños, vengan de donde vengan", ha valorado Adriana Lastra, que se ha mostrado crítica "con los grupos políticos que se opusieron a la modificación de la ley para ayudar a estas personas, que llegan huyendo de la guerra o al hambre" y ha destacado que "Asturias siempre ha estado dispuesta" a colaborar ante esta emergencia.