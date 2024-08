El Principado rectifica y anula el despido de los interinos dos semanas después

Una circular firmada por el Director general de Empleo Público la pasada semana anula el cese de interinos laborales que cumplían ahora tres años de antigüedad en el puesto y deja en papel mojado los preavisos de extinción de contrato, como los que recibieron algunos educadores de los centros de menores del Principado hace dos semanas. Estos trabajadores podrán seguir en sus puestos hasta que se resuelvan los procesos para cubrir esos empleos. La aprobación de esta circular y el anuncio de procesos selectivos para 1.540 plazas son dos de las medidas puestas en marcha desde la Consejería de Presidencia para evitar el impacto que esos despidos podían llegar a tener en el funcionamiento normal de servicios públicos, como los centros de menores o las residencias de mayores públicas (ERA).

La Dirección autonómica de Empleo Público aprobó a primera hora de la tarde del pasado miércoles una circular donde se informa a todas las secretarías generales técnicas de las consejerías que la cláusula resolutoria incluida en los contratos formalizados al personal laboral del Principado entre el 8 de julio de 2021 y el 29 de marzo de 2022 "carece de efectos, al exceder el marco legal vigente en ese mal momento para los contratos temporales" en puestos vacantes. Esta nueva directriz tomó cuerpo después de que la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, comentase esa mis mañana que había solicitado la continuidad del personal afectado por esos primeros ceses hasta que no se resolviera la oposición correspondiente. Del Arco declaró que la cobertura en los puestos de atención directa "estaba garantizada".

La legislación estatal aprobada en el año 2021 para reducir la temporalidad en el conjunto de las administraciones abría la puerta a evitar los ceses masivos de interinos siempre y cuando estuvieran en plazas que formasen parte de procesos selectivos de ofertas públicas de empleo. El Principado cumplió el primer requisito de aprobar ofertas públicas de empleo en 2022 y 2023 con cientos de plazas para puestos asistenciales, tales como auxiliares educadores, auxiliares de enfermería y personal de enfermería, pero tenía pendiente de cumplir la segunda condición: la convocatoria de los procesos selectivos, que evitaría automáticamente el cese del personal temporal que cumpliera tres años de vinculación en un mismo puesto. De ahí que el sindicato CSIF alertase la pasada semana que los preavisos de cese vividos en primera instancia por los educadores y educadoras de centros de menores pudieran extenderse a colectivos más amplios como, por ejemplo, el personal de las residencias de mayores.

El resto de sindicatos se dirigieron entonces a la Dirección de Empleo Público para conocer el estado de la situación. UGT mandó un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores y y ya avanzó que Empleo Público les había dicho que la carta remitida a los educadores "no implica el cese" y que "no habrá un aluvión de ceses". A CC OO se le garantizó que "no va a cesar ninguna trabajadora asistencial" y a USIPA se le aseguró "la continuidad del cien por cien de los puestos de atención asistencial", así como la del personal que ha cumplido o está a punto de llegar a los tres años en plazas vacantes y del personal afectado por preavisos de cese.

El Principado, además, comprometía la convocatoria de procesos selectivos para que "no exista perjuicio en el correcto funcionamiento de los servicios públicos", según publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado jueves y 24 horas después anunciaba la convocatoria en lo que queda de año de seis procesos para 1.540 plazas de seis cuerpos, y escalas: trabajo social, administrativos, titulados en medicina, auxiliares de enfermería, auxiliar de educador y arquitectos.

Tanto UGT como USIPA afirman ahora que estarán vigilantes de que el Principado cumpla con "su obligación" de ejecutar las ofertas públicas de empleo y los compromisos asumidos por la dirección de Empleo Público, a la vez que ponen a sus servicios jurídicos a disposición de los afiliados que puedan verse afectados por propuestas de cese. "Nos vale con que se anulen los ceses", valoró CSIF.

Suscríbete para seguir leyendo