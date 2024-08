Los rectores aplauden el cambio de ciclo en Asturias hacia una región innovadora

Dos son las tendencias que aprecian los rectores de la Universidad española ante la tradicional dicotomía entre públicas y privadas. Los responsables y ex cargos universitarios reunidos por LA NUEVA ESPAÑA en la cumbre académica de Ribadesella entienden que el modelo de enseñanza híbrido (que combina actividades presenciales y online) es ya "inevitable" y lo mismo sucede entre lo público y lo privado. "Esa dicotomía es vieja, lo que determina si una universidad es buena, o no, es su calidad y que la demanda esté cubierta", subraya José Muñiz, rector de la Universidad Nebrija, que desembarcará en Avilés con el grado de Enfermería en el otoño de 2025. Será el estreno de una universidad privada en el Principado.

"El proyecto para Avilés se hace contando con la Universidad de Oviedo, que era consciente de que Avilés siempre quiso tener universidad. Es un proyecto que no solo satisface una demanda real sino que viene a dar más visibilidad en la región", apuntó al respecto Manuel Villa-Cellino, presidente del consejo rector de la Nebrija, al ser preguntado acerca de la novedad de una universidad privada en Asturias. Muñiz expresó así la única diferencia que él aprecia con el sistema público, en el que ejerció como catedrático de Psicometría: "Está en la docencia. Si un profesor no es muy apreciado en la privada, no se le vuelve a contratar".

Para el máximo responsable de la Universidad de Oviedo, el problema de la pública es que "no incentiva la renovación". Se refería Ignacio Villaverde a esa mayor agilidad en los procedimientos de la que disponen en las privadas.

Lo importante, coinciden todos los mandos académicos reunidos por LA NUEVA ESPAÑA en la cumbre estival de Ribadesella, es "que sumemos todos. Si acertamos a poner sobre la mesa proyectos potentes, Asturias tiene potencial y además lo necesita". Manuel Villa-Cellino también recibió la conformidad del resto de compañeros de almuerzo al referirse al acierto del Principado en su apuesta por la I+D+i. "Hay un cambio de ciclo en Asturias que se orienta hacia un territorio más innovador", subrayó.

Para Rafael Puyol, exrector de la Complutense y actual presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el problema estriba en que "la mediocridad de unas perjudica a todo el sistema". El futuro, a su modo de ver, no pasa por ubicar a las universidades en presencial y online sino avanzar hacia sistemas híbridos. "Desaparecerá lo público y lo privado, lo presencial y lo virtual y las universidades tendrán las dos cosas, o tres, se impone lo híbrido", enfatizó. Según Muñiz, como ya están experimentando en la Nebrija, "habrá carreras totalmente presenciales y otras mixtas. Ya no somos los custodios del saber. Hoy el saber está en todas las partes y lo que habrá que distinguir son las fuentes de dónde procede". Al ser preguntado por el resto de responsables académicos acerca del avance del proyecto de la Nebrija en Avilés explicó que les gustó la ciudad porque ya tenía grados superiores a través de la Escuela de Arte y Enfermería era una demanda no atendida con plazas suficientes por parte de la Universidad de Oviedo. "La idea es un proyecto sólido, de calidad y esperamos que a Enfermería se sumen otras titulaciones. Aquí todo el mundo gana", sentenció el rector de la Universidad Nebrija que también fue aspirante al mismo cargo en la Universidad de Oviedo hace ocho años.

Los estudios de Enfermería en Avilés funcionarán como centro adscrito de la Universidad madrileña pero el título será de la Nebrija. "No es que se implanta una universidad privada, el trámite es más sencillo así", subraya. El precedente está en la colaboración que ya mantenían con ArcelorMittal y la Universidad de Oviedo con patentes e investigación de frontera a través de la "spin-off" NextPangea, asentada en la residencia de La Granda, donde la Nebrija tiene una participación del 24%.

"Es la tentación de jugar en la liga regional", dicen sobre la presencia de la Europea en Gijón La llegada de la Universidad Europea a Asturias, en concreto al Parque Científico de Gijón, no concitó entre los rectores la misma unanimidad que la presencia de la Nebrija en Avilés. Sí coinciden todos en que el Noroeste era un territorio no explorado por las privadas y que, en los últimos años, "se ha crecido en atractivo de estudiantes de fuera". A ojos de Juan Vázquez, "antes las privadas parecían proscritas, y ahora se ven con normalidad". Por ello, puso sobre la mesa la oportunidad para Asturias de "ser hinterland" para atraer estudiantes de todo el Noroeste español. No obstante, Zulima Fernández lanza una advertencia al respecto: "A veces el proceso de crecimiento de la privada se sustenta sobre no se sabe qué, no es tanto contar con profesorado cualificado, que también". Juan López-Arranz, exrector de Oviedo, atribuye a la "tentación de jugar en la liga regional" que también en Gijón haya surgido un proyecto de una universidad privada. "Supongo que no se querrán suicidar y analizarán en qué se gastan los cuartos", añade. Zulima Fernández, exdirectora de la Agencia Nacional de Evaluación y para la Acreditación (Aneca), que fue vicerrectora de la Universidad Carlos III con Gregorio Peces-Barba, advierte de la tentación de "crear carreras ‘baratas’ y que no esté claro dónde encontrar profesorado". En Oviedo, coinciden Villaverde y López-Arranz, tienen claro que en los hospitales de la región no dan abasto a formar personal sanitario. "Lo positivo de todo esto es que se logre mejorar la empleabilidad", sentencia Santiago García Granda.

