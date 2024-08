Los usuarios asturianos piden al ministro Puente que cuide el tren: 'Es cómodo y económico'

Pese a todo –y ese "todo" son los retrasos habituales y deficiencias en las máquinas, las líneas, las estaciones...– el tren está de moda en Asturias. Cada vez más, tanto las cercanías como la larga distancia. Así lo constatan los usuarios, que destacan los beneficios de este transporte sobre otros en cuanto a comodidad, menos contaminación, ahorro... Precisamente por ello creen que el ministro de Transportes, Óscar Puente, más allá de presumir diciendo que el tren "vive su mejor momento", debe ocuparse de que sea así. Máxime cuando Asturias acumula en cuatro meses 26 trenes Avril retrasados, 11 de ellos con más de una hora. Los que han tenido suerte y el tren ha cumplido horario, son más benévolos con Puente que los que no, desesperados por retrasos continuos.

El italiano Alessandro Ferraro, residente en Oviedo, por la estación de Gijón tras llegar con su bici. / David Cabo

Es el caso de Susana Fernández, usuaria habitual de la línea de Feve entre Pola de Laviana y Gijón. "O lo era, porque estoy empezando a dejar de serlo", afirma, ya que "se han hecho obras, pero el servicio sigue como siempre, o mejor dicho, como en los últimos años. A veces no pasan, o pasan tarde, o te ocurre de todo en el trayecto", subraya. Hace unas semanas "quedamos tirados en el trayecto. Llegar a Gijón me llevó tres horas". Destaca que el servicio de la línea era "mejor hace 25 años. Se tardaba lo mismo, pero los horarios eran fiables, el tren llegaba, no había averías, y una vez en Gijón te dejaba en el Humedal, mucho mejor que ahora".

Más quejas de la línea de Feve entre el valle del Nalón y Gijón, esta vez de Jorge Tena. "Las estaciones dan pena, están sucias, se hace botellón en ellas. En los trenes falta personal, hay muchos chavales que saltan los tornos, entran al vagón y hacen lo que quieren, y no pasa nada". Capítulo aparte "los horarios. Si llegas según lo previsto, has tenido suerte". "Por todo esto", recalca, "creo que la gente está dejando de usar el tren para ir a Gijón. Antes era la línea que más gente movía, ahora... y no me extraña".

Si la línea de Feve es la noche, la de Renfe entre El Entrego y Oviedo es el día. Rodolfo Sancho es usuario habitual, lo coge prácticamente cada día para trabajar. El servicio "es bueno, por lo general funciona bien". De hecho, indica, "salvo alguna impuntualidad puntual, muy esporádica, la verdad es que estoy contento con su funcionamiento".

Marta Gómez, saliendo de la terminal en Oviedo. / Diego Sánchez

Damián Robles llega a Oviedo desde Cudillero, donde está pasando sus vacaciones de verano, aunque es originario de Segovia. Decidió tomar el tren "para no mover el coche". Las palabras de Óscar Puente sobre los trenes le resultan algo contradictorias: "Yo no he tenido problemas para venir más allá de un transbordo, pero amigos míos se quejan del tren, y más en verano, con retrasos y demás historias". Robles cuenta que los regionales son un lastre para algunos de sus amigos: "No puede ser que un tren regional tarde tres horas y pico en venir de Colombres a Oviedo". Estela Pérez, ovetense, conoce bien las líneas ferroviarias: "Vengo del festival Riverland, en Arriondas, y era más cómodo usar el tren", apunta Pérez, quien sufrió diez minutos de retraso. "Pero lo avisaron con antelación y llegó a la hora que dijeron después". Para la ovetense, las palabras del Ministro "pueden ser realistas", ya que los trenes que ella ha tomado en verano "han ido bastante bien, salvo algún retraso puntual como el de hoy, pero nada grave".

Sheila Riudavets, Esther Jiménez, Neus Riudavets y Milton Aimara. / Illán García

Mafe Rodríguez y Adriana Upelli esperaban en la estación de Oviedo a una conocida. A ellas Puente les ha convencido porque no han tenido problemas y alaban la labor del personal ferroviario. Aunque avisan que "podrían mejorar en algunas cosas". Esta misma línea la sigue Jairo Sánchez, madrileño de visita a unos parientes en la capital asturiana y llegado en AVE: "El trayecto es decente, algo más de tres horas desde Madrid, que no está mal". De todas formas, no coincide con el Ministro: "Yo sí que he escuchado quejas, de mis tíos más que nada, sobre la puntualidad y también del estado de los trenes".

Milton Aimara, Sheila Riudavets, Esther Jiménez llegaron a Avilés desde Madrid a las 13.11 horas en un Alvia puntual: "Todo muy bien, la verdad. Tenía previsto llegar a las 13.04 y se retrasó unos pocos minutos, es algo que cuentas con ello". Marta Gómez es natural de Madrid. Llegó a Avilés para visitar a una amiga. Destacó además que el servicio de tren entre la capital de España y Avilés "funciona muy bien. Hubo un pequeño retraso de seis minutos pero todo fue bien, un buen viaje". Lorena de las Heras destacó también la puntualidad del Alvia. "Tan solo hubo unos minutos de retraso". Andrés Hernández es la segunda vez que viaja en el tren de alta velocidad entre Avilés y Madrid y viceversa: "El servicio ha mejorado con respecto a la vez anterior, lo que más me preocupa es la puntualidad y en esta ocasión, el Alvia ha cumplido con creces, seis minutos de retraso está muy bien".

Marta Gómez, en la estación de tren en Avilés. / Illán García

A la estación de trenes Gijón-Sanz Crespo llegó un tren cercanías procedente de Mieres. En él viajaron el grupo de amigas formado por Elsa Fresno, Elena Prieto, Yaiza Hidalgo, María Coto y Lara Foza. "Nos parece super cómodo, lo cogemos siempre para venir a pasar el día. Antes cogíamos el bus, pero nos parece más lento e incómodo", confesó Hidalgo. Junto a ella Lara Foza afirmó: "Desde que tenemos el bono joven nos sale mucho mas barato, incluso que sea tan rápido también es mucho mejor. Así nos ahorramos tiempo y dinero". Todas coinciden en que "el tren es la mejor opción para viajar, dándole mil vueltas a las demás".

Eso piensa Alejandro Abuyo. "Lo cogemos siempre que vamos de viaje, tiene muchas más opciones de servicios. Creemos que es la mejor opción para viajar, además cada vez los arreglan más y son más rápido", dice. Junto a él su novia, Lorena Espinos, afirmó: "En coche tardamos el doble y gastamos bastante gasolina, por eso decidimos venir en tren, para nosotros es la mejor opción. Nos podemos levantar, hay más espacio y no viene tan lleno como los buses. Nos parece genial".

Práctico es el tren para Alessandro Ferraro. "Soy de Italia y vivo desde hace un año en Gijón, trabajo en Oviedo y voy todos los días con mi bicicleta en tren. Tienen mucha facilidad para poder meterla dentro de él, ya que hay mucho más espacio que por ejemplo en el autobús. También las vistas son mejores que por carretera", destacó.

Suscríbete para seguir leyendo