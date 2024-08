Villar de Vildas, "Pueblo ejemplar" en 2004, acusa la falta de relevo generacional

Los vecinos de Villar de Vildas (Somiedo), un núcleo de unos sesenta habitantes en el Suroccidente asturiano, recorren el pueblo afanosamente envueltos en sus quehaceres cotidianos. Veinte años después de haberse hecho con el galardón de "Pueblo ejemplar", que les llegó en el año 2004, sus moradores todavía recuerdan el día que de la visita de la comitiva, con los entonces Príncipes Felipe y Letizia a la cabeza.

Así, el 24 de octubre de 2004 las calles se engalanaron y los somedanos se vistieron "de bonito" para recibir a sus majestades. Al evocar aquellos días, gran parte de quienes todavía viven en Villar de Vildas coinciden en que "se notó, y mucho" que la recién casada Princesa –el enlace había tenido lugar hacía apenas cuatro meses– era asturiana. Bien lo recuerda Adriano Berdasco, presidente de la Federación de Asociaciones de Turismo Rural en Asturias (Fastur) y propietario del hotel rural La Corte en Villar de Vildas. "Nos reunieron a varios vecinos del pueblo para que conociésemos a los Príncipes y cuando llegaban escuchamos a Felipe, que ahora es el Rey, preguntar para qué servían unos aparejos de ganadería, Letizia le dio la respuesta con lo que parecía casi una pequeña risa amable y nos divirtió mucho", relata Berdasco.

Manuel González, "el de Casa Facio", colocando escobas para renovar el techo de su teito familiar, en la braña de La Pornacal. | Irma Collín / Irma Collín

Este somedano emigró muy joven a países de Centroeuropa donde asegura haber aprendido mucho y, a pesar de los miles de kilómetros que le separaban de su pueblo natal, el sentimiento de pertenencia y la morriña nunca desaparecieron. "Me fui con 16 años a buscar fortuna, porque aquí había una dictadura, y a día de hoy estoy convencido de que el mejor regalo que pudo haberme hecho mi padre fue dejarme marchar, porque volví", apunta Berdasco. Regresó a Villar de Vildas en 1994 y allí instaló un hospedaje rural que regenta junto a otra vecina, Josefina Blasón, y el marido de ésta.

"Muchos me tomaban por loco, decían que no prosperaría, pero yo traía la mente de allá, de Europa, y estaba convencido de que ésta era la forma de sacar adelante un negocio", rememora Berdasco. El trasiego de viajeros se incrementó sobremanera debido al logro del premio "Pueblo Ejemplar" y el tirón turístico se mantuvo durante unos años. No obstante, a día de hoy "ya no se nota mucho", lamenta Berdasco. Los días siguen corriendo y una jornada tras otra los moradores de Villar de Vildas dedican su tiempo a cuidar del ganado, en su mayoría bovino, y labrar los campos.

El entonces Príncipe Felipe teitando y Letizia sujetándole la escalera, en 2004, en un teito, durante la visita para entregar el premio al «Pueblo ejemplar». / J. L. Cereijido

Tareas que se suman a las complicaciones por la falta de redes de conexión a internet o de cobertura para realizar llamadas a través del teléfono móvil. "Vivir en el pueblo es bonito, pero también muy duro, faltan servicios básicos como una escuela o que en momentos de necesidad llegue la asistencia médica con rapidez. Es un privilegio y un honor ser ‘Pueblo Ejemplar’, pero después, ¿qué?", apunta un vecino.

Las expectativas compartidas de avanzar hacia un futuro incierto se atrincheran en el pensamiento de los lugareños. En la braña de La Pornacal, que también recorrieron en su día los actuales Reyes de España, se ocupa Manuel González, "el de Casa Facio", de mantener en buenas condiciones su teito familiar. Es un trabajo arduo, que requiere dedicación constante y aprendizaje previo. En esa misma construcción típica de Somiedo –los teitos son cabañas de piedra con techo vegetal que antaño guardaban aperos y daban cobijo al ganado–, colocó plantas de escoba para cubrir el techo el entonces Príncipe, encaramado a una escalera cuyo extremo sujetaba Letizia. Ambos dejaron una imagen para la historia y que pocos olvidan en Villar de Vildas.

"Se le notaba un chaval espabilado, de rápido aprendizaje, porque a pesar de no haber teitado nunca no lo hizo nada mal", evoca con humor Manuel González mientras recoge otro puñado de plantas antes de comenzar nuevamente su ascenso por la escalera hasta alcanzar el tejado de la construcción que arregla.

Adriano Berdasco sentado en un hórreo del pueblo. / Irma Collín

Durante algo más de una semana al año acude todos los días, sin faltar uno, a las seis de la mañana y no se marcha hasta pasadas las ocho de la tarde de La Pornacal, uno de los mejores conjuntos teitos de Somiedo. Al pensar en qué será de este retazo de historia dentro de unos años, una lágrima resbala lenta y silenciosa por su mejilla. "Lloro de desesperación", admite. "Este teito lo construyó mi abuelo hace 90 años y no tengo nadie que quiera encargarse de él cuando yo ya no pueda", añade con un hilo de voz. Si bien Manuel González tiene una hija adolescente de quince años, "sus intereses son otros", lamenta.

Y es que el de teitar es una práctica tan satisfactoria como laboriosa, que debe realizarse al menos una vez por año. "Cada temporada se debe hacer una cara, de forma que cada cuatro años las escobas del teito estén renovadas por completo", explica González. No obstante, la tarea no acaba ahí, ya que además de recoger las plantas de escoba necesarias, hay que subirlas hasta la construcción, retirar las que estén en mal estado y colocar las nuevas sin dejar espacios. "Si queda algún hueco entre ellas se cuela la humedad y pudre el techo desde dentro", advierte el somedano. Pero el suyo no es el único que corre peligro de desplome en la región. "El mío tuve que venderlo porque ya no estoy físicamente para poder mantenerlo", apostilla cabizbajo su vecino.

Vista de las casas de Villar de Vildas. / Irma Collín

La resignación de estar perdiendo tradiciones y la falta de apoyos para mantenerlas es sentimiento común entre quienes hunden sus raíces en Villar de Vildas. Con ojos tristes observan como pasado, presente y futuro se desvanecen sobre una base de paja y piedras.

