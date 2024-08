Arturín da señales en "X"

Arturo Pérez-Reverte es amigo de las palabras y enemigo de pasar desapercibido. Un hombre que vería en una sopa de letras un charco que pisar. Y días atrás le dio por chapotear en el siempre enfangado terreno del uso y la protección de la llingua asturiana. Rescató para ello una imagen utilizada en su día por la Plataforma contra la Cooficialidad en la que se ve un grupo de cuatro señales de tráfico que guía a conductores en castellano y asturiano. Claro que en la traducción de todos esos carteles –14 palabras en total– únicamente cambian tres, y de forma mínima: salud/salú, edad/edá y centro/centru. "No puedo imaginar qué haríamos sin estas imprescindibles traducciones. Gracias sinceras. Así no se pierde nadie", reflexiona, con ácida ironía, el afamado escritor y académico de número de la RAE. Y a facturar interacciones en la que fuera red social del "paxarín", ahora bajo el mandato de una letra tan asturiana como la "X". Muchos están de acuerdo con su apreciación, y otros le afean que no respete la llingua asturiana. Hay hasta quien le da la vuelta a su argumento: "Efectivamente. No hay mayor estupidez que traducir al castellano lo innecesario". Y para más inri, en uno de los carteles hubo quien pegó una pegatina de Andecha Astur que reza "República Asturiana".

Y claro, Arturo tiene nombre rey y en su mesa redonda no hay sitio para republicanos...

