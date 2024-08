Barbón reitera que "no aceptará una financiación que perjudique a Asturias"

El nuevo curso escolar empieza cómo terminó: con el debate sobre la financiación autonómica abierto. En este sentido, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón pidió ayer al Partido Popular, durante una visita al Museo de Bellas Artes de Asturias, que se "deje de politiquería barata y debate político partidista" para contribuir a "algo más que una puesta en escena", en referencia al manifiesto firmado por los presidentes autonómicos populares en el que fijan una posición unitaria contra la financiación singular para Cataluña que pactó el PSOE con Esquerra Republicana.

"Si el PP quiere hablar de financiación, teniendo en cuenta que la mayor parte de las Comunidades Autónomas las presiden ellos, lo que deben hacer es una propuesta de dónde o cómo cree que debe ser", señaló Barbón, incidiendo en que "no son capaces de ello porque las comunidades no defienden lo mismo". El presidente del Principado destacó en que "cuando se trata de criterios de reparto territorial, unos piden que prime población, y otros pedimos que prime otros ajustes". Un sistema que el mismo Presidente reconoció que debe revisarse porque "todas las comunidades, incluida el Principado, están infrafinanciadas para prestar servicios de calidad al ciudadano" reiterando, no obstante, que su Gobierno "no aceptará ninguna reforma del sistema de financiación que perjudique a Asturias".

Lo que significa, como recordó, que no se moverá del pacto alcanzado en 2020 por 43 de los 45 diputados del parlamento asturiano, de la declaración de 2021 que se hizo en Santiago de Compostela junto a otras siete autonomías, y de las resoluciones de la Federación Socialista Asturiana. Así, en este contexto, Barbón apeló también a la prudencia en cuanto a la interpretación y las especulaciones que "mucha gente" está haciendo sobre el pacto entre el PSC y ERC porque "el Ministerio todavía no ha hecho una propuesta".

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García Page, volvieron a elevar el tono. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue más allá asegurando que el preacuerdo entre el PSC y ERC no cristalizará por "anticonstitucional". Ruiz Molina pidió la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica en una negociación donde participen "todas las comunidades" y sin permitir "privilegios", como a su juicio supone el "concierto" pactado en Cataluña.