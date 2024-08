Choque entre el Gobierno asturiano y el PP por la respuesta a la gripe de las vacas

Choque entre el Gobierno del Principado y el principal grupo de la oposición por la respuesta a la gripe de las vacas. El PP asturiano ha denunciado este miércoles el impago de las ayudas a las ganaderías afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), y ha alertado del riesgo de una nueva oleada de casos, mientras que el Gobierno regional sostiene que “a día de hoy no hay constancia de ningún caso y anuncia que los abonos correspondientes al primer cuatrimestre de este año se abonarán en breve.

El diputado Luis Venta (PP) planteará al Gobierno asturiano que asuma los costes de la vacunación contra la EHE en todas las ganaderías que quieran voluntariamente proteger a su ganado vacuno. “La vacuna, de doble dosis, tiene un precio de entre 12 y 15 euros por animal, lo que supone un coste muy elevado para las ganaderías. No es de recibo que la directora general diga que el que quiera la vacuna que se la pague”, ha manifestado el parlamentario del Grupo Popular, quien denunció que “el Gobierno de Barbón no ha pagado ni un euro a los afectados cuando en el Presupuesto autonómico hay habilitada una partida de 3 millones de euros”. Venta emplazó al Gobierno asturiano a actuar “con diligencia tras un año de engaños, de desinformación a los ganaderos y sin rumbo político” y aseguró que otras comunidades autónomas como Cantabria o Castilla y León ya han pagado las ayudas a las ganaderías afectadas. También lamentó que “no haya protocolos de actuación para los veterinarios clínicos” y aseguró que “todo indica que hay una nueva ola de contagios, que ya está asomando en las explotaciones de vacuno en Asturias”, haciendo alusión a posibles casos en Cangas del Narcea e Ibias.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, aseguró que “a día de hoy no hay constancia de ningún caso” aunque reconoció que “es verdad que se ha tomado alguna muestra”, pendiente de confirmación del positivo por parte del laboratorio. Marcos Líndez afirmó que “existe un protocolo” y animó a cumplirlo “estrictamente”: “Lo primero es la extracción de las muestras por el veterinario clínico de la explotación, que deben ir al laboratorio para saber si los animales están afectados. Así se podrán habilitar las ayudas y compensar a las explotaciones”, explicó el titular de Medio Rural. Marcos avanzó que “en los próximos días se llevará al Consejo de Gobierno la partida para los afectados hasta el mes de abril” y negó que no haya protocolo de actuación, como había dicho Venta. “El protocolo está establecido por el Ministerio de Agricultura. Es una enfermedad de declaración obligatoria y es falso que no lo haya”, declaró el titular de la cartera de Medio Rural.