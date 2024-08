El Principado asume el error del cese de interinos y gana tiempo para convocar oposiciones: nuevo plazo para un "tema complejo"

El Gobierno asturiano sostiene que la marcha atrás en los despidos de interinos laborales que cumplían tres años de antigüedad en sus puestos y a los que ya se le había comunicado a principios de este mes agosto, es la respuesta de la Administración autonómica a un error. "Yo no lo entendí como una rectificación. Parece ser que fue un preaviso que no se tenía que haber enviado", valoró el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien añadió que "no son tantos los afectados, ni mucho menos".

Esta nueva postura de la Administración, que tomó cuerpo dos semanas después del envío de estos primeros preavisos de cese, permitirá a los trabajadores afectados, de centros de menores del Principado, continuar en sus puestos hasta que se resuelvan los procesos para cubrir tales empleos. El preaviso, ahora anulado, señalaba el 9 de septiembre como último día de la relación contractual, al cumplirse los tres años de antigüedad en el mismo puesto.

La aprobación de la circular del Principado anulando los ceses del personal interino laboral y el anuncio de procesos electivos para 1.540 plazas que figuran en las ofertas públicas (OPE) de 2022 y 2023, actualmente ocupadas por interinos, han sido las decisiones adoptadas por la Consejería de Presidencia para asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos y evitar el impacto que los ceses masivos podrán ocasionar, sobre todo en empleos de naturaleza asistencial.

"Van a salir convocatorias muy amplias de empleo público en los próximos años, y esto es importante destacarlo. Lo que buscamos es la estabilidad", anunció el presidente autonómico. "El objetivo es llegar al 8% de interinos", añadió Barbón, quien reconoció, no obstante, que ese ajuste del número de interinos a la ley se trata de un "tema complejo".

"No es una cuestión fácil, hay que ajustarse a la ley con la vocación y el objetivo claro de llegar al 8% de interinos y es verdad que hay que hacer ajustes, que ya se están haciendo", argumentó el presidente del Principado, que puso de ejemplo las "convocatorias masivas" para estabilizar el empleo público. Según indicó Barbón, "llegan a Asturias años de consolidación de mucho empleo público, frente a comunidades autónomas que lo que hacen y buscan es destruir ese empleo público para transformarlo en negocio con empresarios privados". Algo que el Gobierno asturiano, recalcó Barbón, no sólo no comparte, sino que rechaza.

"Creo que hay determinadas cuestiones para las que tiene que haber una red básica, fundamental, de empleado público. Por ejemplo, personal sanitario o personal educativo. Soy contrario a reducir empleados públicos en sanidad, cuando sé que hay que mejorar la sanidad pública asturiana", explicó el presidente del Principado. Barbón señaló precisamente ese objetivo como "uno de los grandes retos en los próximos años". "De ahí también la reforma del mapa sanitario", concluyó.

El Principado gana tiempo para convocar oposiciones: no habría nuevos ceses hasta marzo del próximo año La circular de la Dirección general de Empleo Público que anula los primeros ceses del Principado a interinos con tres años de antigüedad clarifica su situación contractual, despeja los riesgos que se cernían en caso de un cese masivo para puestos de naturaleza asistencial y permitirá una planificación más ordenada en la convocatoria de las futuras oposiciones. La circular, firmada por el Director general de Empleo Público, deja en papel mojado los ceses que ya se habían comunicado a lo largo de este mes de agosto a educadores de los centros de menores para hacerlos efectivos a partir del 10 de septiembre, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Un personal asistencial que había prometido reforzar tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, en sus intervenciones y comparecenias relacionadas con el caso de las menores explotadas por una red de prostitución cuando se encontraban bajo la tutela de la administración autonómica. La resolución de la Dirección de Empleo Público, a la que ha tenido acceso este periódico, determinó que «se tenga por no puesta» la cláusula para rescindir los contratos de personal laboral, suscritos entre el 8 de julio de 2021 y el 29 de marzo de 2022, ya que excedía «el marco legal vigente en ese momento para los contratos de interinidad por vacante». Es decir, la extinción de contratos que alcancen los tres años de antigüedad es aplicable a los puestos de funcionarios interinos, pero no a los laborales interinos, la condición contractual de los educadores de centros de menores que recibieron los primeros avisos y también de gran parte del personal temporal de las residencias públicas de mayores (ERA). La Dirección de Empleo Pública ha asegurado a los sindicatos que la mayoría de plazas que ahora están cubiertas por funcionarios interinos están comprendidas en los procesos de estabilización, «por lo que no se producirían ceses hasta la resolución de los mismos» y para aquellas plazas que no estén en esa situación, la intención es convocar los respectivos procesos para evitar ceses. Por lo tanto, un efecto inmediato de la circular aprobada por Empleo Público consiste en que el Principado gana tiempo para convocar las oposiciones, con la anulación de todos los ceses potenciales de interinos laborales hasta finales de marzo de 2025. A los laborales interinos contratados después del 29 de marzo de 2022, se les cesaría al cumplir los tres años de antigüedad, en marzo próximo, pero sólo si llegada esa fecha no estuviera convocado el correspondiente proceso selectivo. Es decir, la circular de la dirección general de Empleo Público da mayor margen de maniobra al Instituto Adolfo Posada para poner en marcha los procesos selectivos que el Gobierno regional se comprometió la pasada semana a convocar desde el último trimestre de este año, un periodo en el que tiene como prioridad rematar los procesos de estabilización para más de ocho mil empleos, iniciados a finales de 2021 y que deber estar finalizados antes del 31 de diciembre de esta año. El Gobierno regional sacó una nota a última hora del pasado viernes en la que anunció la convocatoria de procesos para seis cuerpos, escalas y categorías, que suman 1.540 plazas ocupadas actualmente en su mayoría por personal inerino, previtas en las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023, respectivamente. Estos puestos corresponden a diferentes escalas y categorías de los cuerpos de Trabajo Social, Administrativo y Arquitectura, a titulados en medicina y a auxiliares de enfermería y de educador.

