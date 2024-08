Los vecinos de Moal, "Pueblo ejemplar" en 2018, quieren que sus jóvenes se queden: "La chavalería debe tener opciones"

Tres generaciones juegan al parchís en el porche de la casa familiar. Abuela, padre e hija aprovechan el calor de los últimos días de verano y el sol del agosto asturiano. Fernando Alonso, Erika Alonso y María Rodríguez todavía viven juntos en su hogar de Moal (Cangas del Narcea) y sienten satisfacción y orgullo al recordar que "hace no mucho" fueron "Pueblo ejemplar". El galardón llegó en 2018, pero el recuerdo sigue muy vivo entre vecinos y paseantes que, con la calma propia de quien viaja con gusto, recorren metro a metro todos los rincones del pueblo.

Erika Alonso tiene dieciséis años y la ubicación de su centro de estudios, cercana al domicilio que comparte con su familia, aún le permite vivir con ellos. No sucede así con su hermano Rubén Alonso, ya mayor de edad, que reside en Oviedo para poder seguir formándose. Sus dedos se revuelven, retorciéndose nerviosos, al plantearse si se podrá quedar en el pueblo una vez finalizada su instrucción formativa. "Soy de pueblo y a mucha honra", afirma el hijo mayor de los Alonso. "A mi esto me encanta y si me dan a elegir sin duda decidiría vivir en Moal", prosigue.

Diecinueve años no son suficientes para saciar la sed de pueblo de Alonso, que cada fin de semana regresa a su hogar para disfrutar de los sábados y domingos en familia. Es casi un ritual y para efectuarlo son necesarias fuerza de voluntad y disponer de un medio de transporte propio. "También vale conocer a gente del pueblo que viva en la ciudad para acordar volver juntos, pero no somos muchos y es difícil", cuenta Alonso. Desprende vitalidad y alegría infinitas, propias de la edad y de quien se encuentra a gusto en su propio elemento. "Los pájaros, los gatos, las vacas... todos los animales me encantan, aunque también me gustan mucho la mecánica y la electrónica, por eso mi sueño es poder compatibilizar ambos", confiesa el muchacho cangués.

En su mismo grupo de amigos, que coaliga entorno a una decena de mozalbetes, se integra Paula Salvador durante la época estival. La joven madrileña también conoce Moal al milímetro a pesar de haber nacido en la capital de España. Las largas de horas de paseo junto a su perrita "Blaki" tienen gran parte de la responsabilidad, aunque a ello se une la curiosidad propia de la adolescencia que impulsa, tanto a ella como a su grupo de amigos, a investigar cada piedra, riachuelo y árbol del pueblo.

Salvador está convencida de querer vivir en Moal cuando finalice sus estudios de Magisterio y así contribuir a dar impulso al pueblo. "La educación es uno de los pilares fundamentales para la vida y la sociedad. A mi me gustaría aportar lo que sé para que las escuelas rurales no desaparezcan", explica y, cuando lo hace, sus ojos brillan más y su sonrisa se ensancha.

Como es costumbre, en su paseo matutino para estirar las piernas al tiempo que disfrutan del paisaje asturiano, la joven y "Blaki" tropiezan con Manuel Alonso, uno de los habitantes de mayor edad de Moal. A sus 86 años, Alonso administró durante más de cuatro décadas el único bar de la villa, oficio al que se mantuvo fiel hasta su jubilación. "Por mi cantina pasaban las gentes del pueblo y los visitantes nos poníamos al corriente de lo que sucedía y cantábamos canciones", recuerda Alonso. Después de que cerrase su establecimiento, este núcleo poblacional se quedó sin bar. No obstante, gracias a haber sido "Pueblo Ejemplar" la cooperativa vecinal logró abrir este año de nuevo uno tras más de veinte años "de sequía", bromea Alonso.

El establecimiento Puerta de Muniellos, que regenta una pareja joven con dos hijos, se alza en mitad del pueblo. De arquitectura moderna pero tejado de pizarra, su estructura contrasta sobremanera con los azulejos en tonos grisáceos, mesas de mármol blanco y sillas negras de respaldos redondeados que coronan el bar de Manuel Alonso. La estancia aún conserva su apariencia anterior, evocando momentos pasados ahora grapados a un presente inerte. "Todo ha cambiado mucho", opina Alonso. "Antes nos anunciábamos en las páginas amarillas, ahora las consultas se hacen a través de internet, se hace todo a golpe de click", añade.

Sentado en un banco de piedra bajo la sombra que proporcionan los árboles, Alonso descansa después de "adecentar" la ribera del río, habiendo arrancado algunas malas hierbas y plantado árboles jóvenes porque "a veces las lluvias y las nevadas los rompen y se los cargan de cuajo", apunta y sus labios formulan una petición fugaz, casi un susurro en forma de deseo: "Antes de irme solo quiero que quede gente, que no dejen morir al pueblo, y que toda la chavalería que quiere vivir aquí, porque le ponen ganas, tengan la opción de ser nuestros sustitutos y disfrutar y cuidar de Moal como antes lo hicimos nosotros".

Así, la intención de mantener el relevo generacional es una idea que da identidad al pueblo y que a día de hoy se tambalea sobre una cama de promesas y hasta adioses que esperan convertirse en bienvenidas a casa permanentes. Solo a través del tiempo y la voluntad de quienes gobiernan para mantener servicios básicos como la educación o la sanidad será posible pasar el testigo a la juventud que en Moal se empeña en recogerlo.

Corre una brisa fresca y agradable que invita a recorrer el pueblo sin mayor complicación que ponerse crema con factor de protección solar y pantalones con camiseta de manga corta. Por las calles una pareja de Badajoz alza la voz y dispara carcajadas al viento. "Vinimos a pasar unos días en Asturias este verano, y hemos ido visitando distintos sitios para conocerlo bien todo. Queríamos un pueblo pequeñito pero que también fuese bonito y al ver que Moal había sido ‘Ejemplar’ tras cotillear algunas fotos, nos decidimos", admite María Ambrosio. "También está muy cerca de la Reserva Natural Integral de Muniellos, lo que hace de este un pueblo muy interesante para visitar", añade Carlos Carrasco acariciando la cabeza de su mascota, un perro llamado "Royal". Entre caminata y su correspondiente descanso, Carrasco y Ambrosio contemplan el bosque de la montaña, que cubre la colina con la apariencia de mullidas bolas de algodón pintadas de color verde chispeante, y tras reflexionar un momento aseguran con total convencimiento que Moal "es un lugar increíble".

La admiración que sienten por Asturias se ve renovada con cada paso. "La próxima vez que visitemos este pueblo, porque estamos seguros que volveremos, será sin duda con amigos", promete la pareja extremeña.

