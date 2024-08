El "ejemplar" salto de Somao, premiado en 2020, que aumentó la venta de casas y la llegada de visitantes

Lejos del bullicio de las urbes del Principado, pero conectada por autovía con Gijón, Oviedo y Avilés, se yergue, en los límites entre el Occidente y la Zona Centro, la localidad de Somao. Los habitantes del que fuera designado "Pueblo ejemplar" en 2020 aún tienen resaca emocional y aseguran estar "todavía disfrutándolo". En este rincón de Pravia, LA NUEVA ESPAÑA cierra la serie de reportajes dedicada a lugares que recibieron el galardón, que ha recorrido cuatro rincones, uno por cada década de este reconocimiento que concede la Fundación Princesa de Asturias en favor de la solidaridad, colaboración, implicación y cuidado del patrimonio cultural y natural.

La pandemia alcanzó de lleno aquel acto, lleno de mascarillas y marcado por las distancias. Los Reyes de España acudieron a visitar la localidad, como es costumbre hacer con todos los pueblos que alcanzan la "ejemplaridad". Y, tras pasear por sus calles, la Princesa Leonor destapó la placa que recuerda permanentemente la distinción de la que goza Somao.

Arriba, por la izquierda, decoración en el lavadero; en el centro, un banco con esculturas; y a la derecha, construcción típica de Somao; abajo, a la izquierda, la carretera que atraviesa la localidad; en el centro, la iglesia y, a la derecha, la Casa Amarilla. / David Cabo

La familia real finalizó su visita, pero la chapa metálica se quedó, acompañada de dos maletas de cemento que simbolizan la calurosa acogida que dan los moradores del pequeño núcleo rural a quienes emigraron y volvieron. Tiempo más tarde se cambió la dirección de la placa "porque no lucía tanto" apunta Juana María Areces, vecina de la localidad desde que llegó al mundo. De eso hace ya 93 años. Ella disfruta de su Somao natal a diario. "Lo que me presta a mí dar un paseín al fresco de la tarde no está pagado", celebra. Su pequeño triunfo. A menudo acompañada de su hija, Mercedes Areces, y dos amigas, Mari Carmen Álvarez y Mari Carmen Blanco, también naturales de Somao, sitúa un pie delante del otro trazando un conocido recorrido que va desde la iglesia hasta su casa y a su paso se encuentra varios vecinos. De vez en cuando, saluda agitando la mano, en ocasiones se detiene, y en otras resopla. "Fue un honor recibir aquí a sus majestades", valora Álvarez. "Lo cierto es que el empujón publicitario que aquello dio al pueblo todavía perdura, aunque solo han pasado cuatro años y con el tema de la pandemia parecen todavía menos", añade Blanco. Un reconocimiento que se tradujo en más turismo y mayor interés por las muchas y coloridas casas de indianos puestas a la venta en Somao. "En los últimos años se han vendido varias propiedades, sobre todo a madrileños y vallisoletanos", destaca el grupo, que estima la situación en cierto modo agridulce. "Está bien que se ocupen las casas, porque es muy triste verlas vacías, pero los nuevos compradores solo suelen venir durante los meses de verano y el resto del año siguen desiertas", concuerdan las cuatro amigas que, a pesar de "los inconvenientes", al hablar de su pueblo irradian felicidad.

Arriba, la calle Emilia Ojanguren de Somao. A la izquierda, Juani Herrezuelo, Juan Pastor, María Herrezuelo y Alfredo Montalvillo. A la derecha, una casa del pueblo con hórreo. / David Cabo

Impulsados por la distinción de "Pueblo Ejemplar" y por la facilidad en cuanto a las conexiones por carretera desde Oviedo, Juani Herrezuelo, Juan Pastor, María Herrezuelo y Alfredo Montalvillo se decidieron a visitar Somao. Las promotora del viaje fueron las hermanas Herrezuelo, tras haber leído varias noticias sobre el pueblo en los medios de comunicación. "Teníamos muchas ganas de venir", admite Juani Herrezuelo, "pero queríamos esperar a que pasase todo el revuelo y los peligros de la pandemia para hacerlo de forma segura", añade. Basta una simple vuelta rápida por la villa para enamorarse del lugar. "Es un rincón precioso, el más bonito de Asturias", coincide el grupo. Los cuatro amigos y familiares, unidos por los lazos de sangre de las hermanas Herrezuelo, viven a "demasiados kilómetros de distancia". Dos residen en Valladolid. Los otros dos en Barcelona, pero cada vez que pueden se escapan a Asturias a fin de celebrar el reencuentro familiar. "Sin duda estamos maravillados, las casas son grandes y lucen mucho, las vistas son muy guapas y la gente no puede ser más amable", reflexiona María Herrezuelo. Tal es la fascinación que muestra el grupo de viajeros por este pueblo del Noroccidente asturiano que se han propuesto una meta, clara e inequívoca, "ahorrar mucho para comprar una casa en el pueblo en el menor tiempo posible", prometen.

A la hora de sumergirse entre hortensias frescas, imponentes edificaciones y naturaleza viva, para los visitantes que acuden a disfrutar de Somao dónde aparcar el coche tampoco parece ser un problema. Un grupo de seis jóvenes procedentes de Murcia desciende lentamente por una de las carreteras que conectan las casas y vecindarios de Somao. "Creíamos que no habría sitio para vehículos arriba del todo, así que los dejamos abajo", apunta uno de ellos, que empuja el carricoche desde el que un bebé se regocija entre dulces gorgoritos. Ninguno de los seis se arrepiente de haber realizado la caminata de ascenso, durante la que se fueron turnando la silla infantil. "La cuesta no es muy pronunciada, se sube bien, pero con ayuda es más fácil", recalca el padre de la criatura. Una vez en "la cima" se entretuvieron tomando un refrigerio al aire libre en el bar del pueblo, donde su experiencia fue "de total acogimiento". Así, Somao y su gente conquistaron el corazón de los murcianos que, decididos, ambicionan poder regresar, al menos, una vez al año. "El lugar es excelente, de diez, y la guinda del pastel la ponen las canchas de deporte y el césped donde los niños pueden jugar a placer, algo casi imposible en la mayoría de las ciudades", coinciden los jóvenes murcianos. Y así, arropados por el calor de la tarde e impulsados por el cansancio y la agradable sensación de una jornada bien aprovechada, prosiguen el camino hacia su hospedaje estival.

Según se van ocultando los rayos de sol, los vecinos de la villa aprovechan las últimas horas del día charlando acomodados en sus terrazas. No es raro que trabajen en las ciudades de mayor tamaño del Principado, y necesitan un vehículo para desplazarse, pero no están dispuestos a marcharse del pueblo, las sensaciones de permanencia y supervivencia prevalecen.

En Somao, algunas casas solitarias, impregnadas por el frío paso de los años, aguardan pacientemente a que el calor humano las reavive de nuevo, iluminando sus estancias con luz eléctrica y haciendo vibrar sus paredes con renovado aliento de juventud.

