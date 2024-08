Incertidumbre sobre la asistencia de Barbón a Covadonga el Día de Asturias: "Todavía no ha tomado la decisión"

Incertidumbre sobre si Adrián Barbón, presidente del Principado, acudirá a Covadonga el Día de Asturias para la tradicional misa que ofrece el Jesús Sanz Montes, arzopisbo de Oviedo, que este verano tuvo un choque con Adriana Lastra, delegada del Gobierno. Barbón "todavía no ha decidido" si asistirá a Covadonga, según dijo esta mañana Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, en Villanuva de Oscos. "Todavía no ha tomado la decisión, o yo la desconozco y cuando el presidente de Asturias la tome la trasladará", indicó Llamedo, en la línea de lo que ya dijo hace semanas.

El contexto del enfrentamiento con el Arzobispo

El prelado, Jesús Sanz Montes, se dirigió recientemente a Adriana Lastra, que había abierto la puerta a no acudir a la celebración del día de Asturias el 8 de septiembre en Covadonga en el caso de que el religioso no module sus discursos "ultraderechistas". Lo hizo a través de sus redes sociales y con acidez. La llamó "seño" y no dio muestras de tener intención de introducir cambios en sus homilías, lo que le pide el Gobierno regional.

"Viene la ‘seño’ con consignas. Marcando el paso desde su ideología. Atrevida ignorancia que impone temas, censuras, amenazas y agenda. Lecciones quien puede, no quien quiere. Amo demasiado la libertad, esa que se deriva de la Verdad, como para encogerme ante etiquetas sincronizadas", escribió Sanz Montes en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Fue su respuesta a lo manifestado por Lastra, que cuestionó las palabras del Arzobispo en la festividad de Covadonga durante los últimos años en presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón. Unas palabras que provocaron que Delia Losa, la antecesora de Lastra, dejase de acudir a la misa en honor a la Santina en 2022. "Sus discursos son despectivos, de confrontación y profundamente político y ultraderechista", dijo Lastra sobre el tono empleado habitualmente por la máxima autoridad de la Iglesia católica en la región.