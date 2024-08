Una nueva equivocación del Gobierno regional deja en la mitad el número de plazas fijas para reducir interinos

La convocatoria de 1.540 plazas que el Principado anunció la pasada semana para reducir la tasa de interinidad se quedará en la mitad, según ha revelado el sindicato USIPA tras una reunión que mantuvo con el director general de Empleo Público. El Gobierno regional anunció la pasada semana la convocatoria de procesos selectivos en seis cuerpos, escalas y categorías de la administración autonómica para este cuatrimestre. Esta medida permitía evitar los ceses del personal interino que cumpliera tres años de antigüedad en un puesto.

El Principado comunicó a última hora del viernes que el Instituto Adolfo Posada convocaría en el último cuatrimestre de 2021 1.540 plazas en los Cuerpos de Trabajo Social, Administrativo y de Arquitectura; en titulados de Medicina y en auxiliares de enfermería y de educador. La comunicación del Gobierno precisaba que esas plazas tenían su origen en las ofertas públicas de empleo aprobadas en los años 2022 y 2023. El presidente del Principado, Adrián Barbón, declaró este martes que "van a salir convocatorias muy amplias de empleo público en los próximos años, y esto es importante destacarlo. Lo que buscamos es la estabilidad (...) El objetivo es llegar al 8 por ciento de interinos".

Pero los números de esos primeros procesos, que el Principado prevé convocar antes de que acabe 2024, "no nos cuadraban", afirmaron desde el sindicato USIPA, que se puso en contacto con el Instituto Adolfo Posada, el organismo encargado de desarrollar y organizar todos los procesos de empleo público del Principado, y con la dirección de Empleo Público. La conclusión sindical es que esa cifra "no es correcta" y la razón de ese error radica en que además de incluir las plazas de las ofertas de empleo de 2022 y 2023, también "incluyeron, cuando no debían, plazas de la oferta de estabilización y de ofertas públicas anteriores, algunas de las cuales ya han sido incluso resueltas". Fuentes de USIPA pusieron como ejemplo que en ese cómputo, de 1.540 plazas, estaban incluidas algo más de 200 de auxiliar de enfermería, correspondientes a la oferta pública de empleo de 2020 y que "ya tomaron posesión en mayo de este año". Y la consecuencia de esta situación es que "el número real de plazas de los procesos selectivos anunciados por el Principado para convocar en este año no alcanzará las 800 plazas". Una estimación que USIPA cotejó a la vista de las previsiones para esos seis cuerpos, escalas y categorías en las ofertas públicas de empleo (OPE) de los años 2022 y 2023.

Este error se suma al, según reconoció el propio presidente del Principado, cometido con los preavisos de extinción de contrato a educadores de centros de menores a principios de este mes, que suponía su despido a partir del próximo 10 de septiembre. Barbón admitió este martes que "no se tenía que haber enviado" ese aviso de cese. Un fallo corregido luego a través de una circular firmada por el director general de Empleo Público, tal y como adelantó La NUEVA ESPAÑA, que dejó en papel mojado dichos preavisos de extinción de contrato, al determinar que se basaban en una cláusula no aplicable a los contratos de personal laboral interino suscritos entre el 8 de julio de 2021 y el 29 de marzo de 2022. Con esta circular el Principado gana tiempo para convocar nuevas oposiciones, ya que no habrá nuevos ceses hasta marzo de 2025, y se blinda la continuidad de los laborales interinos que están en puestos asistenciales hasta que finalicen esos procesos de cobertura de empleo público.

En pleno debate sobre la situación del personal interino en los distintos ámbitos del Principado, como la educación o las residencias de mayores, el sindicato mayoritario CC OO señaló este miércoles la alta tasa de temporalidad en el empleo público que hay en Asturias, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). "En Asturias los niveles de temporalidad del empleo público, del 39,4 por ciento, superan en diez puntos el promedio por comunidades autónomas, sólo el País Vasco tiene una temporalidad mayor", valoró María José Gutiérrez, responsable de Empleo de CC OO, quien afirmó que "el Gobierno asturiano tiene que acelerar para cumplir con la ley de reducción de la temporalidad en el empleo público, que ha crecido doce puntos".

