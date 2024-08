La odisea de los universitarios para encontrar piso en Asturias: casi no hay oferta y hasta se topan con fraudes

El próximo inicio del curso académico en Asturias, especialmente en Gijón y Oviedo, está dejando en evidencia un problema que crece desde hace años: la dificultad de los universitarios para encontrar alojamiento. David Álvarez, gerente de la Agencia Álvarez, con sedes en las dos principales ciudades asturianas, explica que se ha llegado a la situación actual por la "escasez significativa de oferta frente a una demanda que no para de crecer, especialmente, en las zonas cercanas a los campus". "Las rentas han subido considerablemente en los últimos años, rondando los 700 euros de media actualmente", indica.

Más de lo mismo asegura Francisco Utrilla, gerente del Grupo Utrilla, con sede en Gijón. "El mercado es tan competitivo porque los propietarios quieren obtener el máximo beneficio posible, lo que encarece aún más los alquileres y obliga a los estudiantes a aceptar condiciones poco favorables", comenta. Por su parte, Eduardo González, gerente de la Agencia Falo, resalta otro problema clave: la falta de confianza en los inquilinos. "Cuando se alquilan pisos compartidos como una única unidad suele haber problemas si uno de los estudiantes se va y los otros, los que se quedan, te dicen que quieren pagar menos y no cumplir el contrato solidario", afirma.

Según Elvis García, director de la Residencia Universitaria Micampus Oviedo–La Gruta, otro de los motivos que hacen desconfiar a los propietarios son "los problemas que suelen causar con los vecinos y el estado en que dejan las viviendas al irse". Sin embargo, reconoce que los propietarios sí aceptan a estudiantes MIR "porque son más adultos y tienen horarios y estilos de vida diferentes". García también subraya que muchos estudiantes optan por las residencias "por la cercanía con la universidad y la comodidad de no tener que preocuparse por tareas como cocinar, algo muy valorado por los estudiantes y, sobre todo, por sus padres, que quieren asegurarse de que sus hijos están bien cuidados y solo tienen que centrarse en estudiar", añade. Aun así, destaca que este año la demanda de plazas en residencias ha disminuido, una tendencia que se observa en toda la región. "Nos llaman interesados en nuestra residencia, pero nos comentan que también hay plazas disponibles en otras. No estamos llenos como en años anteriores", relata.

Rut Suárez y Sergio Chavarría, afectados por la falta de vivienda. / LNE

La voz de los estudiantes es fundamental para entender la magnitud del problema. María Viñes, estudiante de la Universidad de Oviedo, reconoce sentirse "muy afortunada" al haber podido mudarse al piso de una amiga. "Ella tenía una vivienda libre que era de un familiar y ahora estamos viviendo juntas. Aunque no tengamos un contrato firmado yo le pago los gastos del piso. Es un favor que me hace porque si no es muy difícil encontrar piso sin pasar por un proceso muy largo", explica.

Pero también hay situaciones contrarias donde la suerte brilla por su ausencia. Rut Suárez, profesora, y Sergio Salaverría, estudiante de doctorado, han vivido en carne propia las dificultades para encontrar un piso. "Miramos en portales de alquiler, pero muchos solo se alquilan a estudiantes MIR o por períodos cortos hasta el verano porque ahí los propietarios prefieren alquilarlos a turistas. Es inalcanzable", expone Suárez. Además de tener que enfrentarse a una búsqueda intensa sufrieron una estafa en su intento de encontrar vivienda. "Contactamos con varios alojamientos que resultaron ser fraudes. Al principio, te escribían por la aplicación, pero luego solo podías hablar con ellos por correo. Después, afirmaban no estar en Oviedo para enseñar el piso y te pedían el pago de la reserva a través de una página web donde aparecían hasta tus reservas previas en esa aplicación. Nada te daba la sensación de ser falso", relata Salaverría. "No solo es un anuncio fraudulento, son muchos. Si hablamos con 10 pisos, 4 o 5 eran estafas similares", agrega la pareja.

A pesar de haber encontrado finalmente una vivienda la pareja reconoce que la situación no es nada fácil para los jóvenes. "Para alquilar el piso en el que estamos ahora nos pidieron las tres últimas nóminas y un contrato de trabajo. Sin esos requisitos, no hubiéramos podido conseguirlo", añaden.

