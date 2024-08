"Me siento un poquito embajador de Asturias, siempre di a conocer mis raíces"

Con motivo de la celebración del Día de Asturias, el 8 de septiembre, el Gobierno del Principado entregará cinco medallas y nombrará dos hijos adoptivos y uno predilecto, en reconocimiento al compromiso y aportación social de todos ellos. LA NUEVA ESPAÑA inicia hoy con el cardenal gozoniego Ángel Fernández Artime, Hijo Predilecto, una serie de entrevistas con motivo de estos galardones.

Ángel Fernández Artime (Luanco, Gozón, 1960) cruza la plaza de Domingo Álvarez Acebal y saluda a varias de sus antiguas alumnas en el colegio de Santo Ángel de Avilés, donde empezó su carrera como profesor, en la segunda mitad de la década de los ochenta. Le acompaña su familia avilesina, su tío Ramón, viste sotana negra con botonaduras rojas, que son las que le corresponden a la dignidad que ostenta desde hace once meses, cuando el Papa Francisco le creó como cardenal católico. Fernández Artime es el séptimo asturiano miembro del Colegio Cardenalicio –inmediatamente antes que él lo había sido Francisco Álvarez, que había nacido en Ferroñes, Llanera, y falleció hace un par de años– y, en consecuencia, Fernández Artime será también elector del próximo Papa. Este pasado enero, el Gobierno del Principado le propuso para el título de Hijo Predilecto de Asturias. No estará en Asturias para recogerlo este próximo día de la Santina, –cuando se entregan los nombramientos– pero el título, dice, no le corresponde. En la homilía que ofreció un rato después a esta conversación que mantiene con LA NUEVA ESPAÑA, en el patio de la iglesia de San Nicolás de Bari, pidió a San Agustín –el patrón popular de Avilés– que "la humildad y la sencillez sea algo que se busque y se cultive".

–Le han nombrado Hijo Predilecto de Asturias.

–Lo que le dije al presidente del Principado [Adrián Barbón] cuando me lo comunicó es que recibía el nombramiento como un honor, pero un honor que uno no merece.

–¿Y eso?

–Uno ha hecho en la vida lo que ha podido con los dones que tiene, pero siento que he recibido siempre muchísimo más. Me siento honrado, con un orgullo muy feliz y sobre todo porque, lo digo siempre, me siento muy asturiano. Llevo mucho tiempo por el mundo, pero siempre recalo en Asturias: yo vengo aquí tantísimas, pero tantísimas veces –tantísimas son decenas de veces– porque me gusta mucho nuestra tierra, nuestra gente, nuestro modo de ser que me parece como muy grande el gesto que el Principado ha tenido conmigo... Lo que sí que puedo decir, casi con simpatía, es que siempre he dicho que me siento un poquito embajador de Asturias por el mundo, porque he podido visitar como rector mayor de los salesianos ciento veinte países y siempre di a conocer de dónde soy y de dónde vengo y cuáles son mis raíces.

–Usted cumplió años hace una semana.

–Sí, sí. Sesenta y cuatro.

–Siempre se define como hijo de pescadores.

–Absolutamente.

–¿Cómo marca el mar su carácter?

–Mis orígenes me han marcado para bien. Soy de una familia muy sencilla. De pescadores hasta donde yo controlo.

–¿Y hasta dónde controla?

–Cinco generaciones, en el mismo lugar: en Luanco. Fui a la mar seis veranos con mi padre, cuatro meses.

–¿Iba lejos?

–Íbamos todo el día lejos, a veces pasábamos también noche fuera... Yendo a su pregunta, todo esto que le cuento me ha hecho de un modo y de un modo del que me siento orgulloso porque creo que los orígenes son muy importantes. No me puedo imaginar que sea de los nuevos que se olvida de donde viene. Por eso mismo, feliz de ello.

–Usted empezó como profesor.

–Sí.

–¿Siempre se es profesor?

–Empecé como profesor y sigo teniendo corazón de profesor. Ahora mismo, antes de atenderle a usted, he podido saludar a algunos de mis antiguos alumnos y alumnas. Se lleva en las venas ser profesor; incluso ahora que no lo soy porque tengo otro tipo de encomiendas me sale el educador que llevo dentro.

–Cuénteme.

–Todavía, una semana atrás, estaba con cuatrocientos jóvenes de todo el mundo de noventa y cuatro países y a uno, en estos ambientes, le sale eso que tiene dentro desde hace tantos años: lo de ser profesor, claro.

–Le han encomendado regir la basílica de María Auxiliadora en vía Tuscolana, en Roma. Explíqueme esta circunstancia.

–Cuando nombran a uno como cardenal, la propia legislación interna nuestra pide asignar una de las iglesias de Roma a un cardenal, precisamente, para expresar la comunión de la ciudad, siempre con el Santo Padre. A mí se me ha asignado por deseo del Santo Padre, con esa sensibilidad que él tiene, la basílica de Santa María Auxiliadora, en el barrio de Tuscolano, donde estamos los salesianos.

–Queda saber la misión que le va a asignar el Papa. ¿Sabe algo sobre este desempeño?

–Todavía no lo sé. Yo siempre digo la verdad. No sé. Estoy para lo que el Papa me pida: voy a hacer cualquier tipo de servicio porque para eso estoy disponible.

