Asturias imposibilita los parques de baterías, denuncia la patronal

Los empresarios del sector fotovoltaico están preocupados por el impacto que pueda tener la regulación que prepara el Principado sobre la instalación de parques de baterías. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) está pendiente de sendas reuniones con la consejera de Industria, Nieves Roqueñí, y con el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, pero lanza un aviso sobre una de las medidas que incluiría la primera regulación asturiana sobre esas instalaciones: "Alejar los parques de baterías a un kilómetro de donde haya casas en la práctica es prohibirlos, en una región como Asturias", afirmó Javier Fernández–Font, vicepresidente de UNEF, tras reunirse con la directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, este jueves.

La regulación autonómica sobre los parques de almacenamiento de electricidad de procedencia solar no formó parte de esta reunión, cuyo orden del día se centró sobre todo en el estado de la tramitación de las ayudas al autoconsumo de energía solar y su desarrollo en los sectores industrial, servicios y residencial.

Antes y después de esa reunión, Fernández-Font expuso a los medios la argumentación crítica de UNEF sobre las restricciones que prepara el Principado para la instalación de los parques de baterías, tras conocerse hace ahora un mes que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) suspendía temporalmente la tramitación de estas instalaciones de almacenamiento de electricidad en los suelos no urbanizables. Una de las limitaciones que incluirá esa normativa autonómica consiste en imponer una distancia de, al menos, un kilómetro entre los parques de baterías y las zonas habitadas. "No compartimos y no entendemos esa normativa", manifestó el vicepresidente de UNEF. "No se puede regular en base a bulos. Nos preocupa mucho que se pueda seguir en esa línea", valoró. "¿De dónde sale ese kilómetro?, ¿por qué no dos o tres? No tiene sentido", planteó Javier Fernández-Font, quien aseguró que no hay ninguna legislación similar en Europa que imponga ese tipo de restricción.

"Tenemos regulaciones en Francia, Reino Unido e Italia donde los criterios técnicos no pasan más allá de distancias perimetrales de seis, diez o veinte metros, únicamente para facilitar el paso a las instalaciones. Que el Gobierno del Principado se plantee una distancia de un kilómetro desde un parque de baterías hasta cualquier punto habitado a la redonda es, de facto, prohibir la instalación en Asturias. Somos una comunidad autónoma muy dispersa, por lo tanto, no tiene ningún sentido. Y además esa distancia no se apoya en ningún criterio objetivo", subrayó el vicepresidente de UNEF.

Javier Fernández-Font reconoció que el temor de los vecinos, reacios, a estas nuevas instalaciones, "es muy lógico porque el mayor problema es que nadie les haya explicado qué es esta batería. Se está utilizando información del incendio de una batería de un patinete eléctrico y se pretende asemejar ese tipo de batería a los parques que se están instalando cuando no tienen nada que ver". El vicepresidente de UNEF añadió que los parques de baterías "tienen controles de temperatura y se desconectan en cualquier momento si hay un pico muy alejado de la temperatura de ebullición. Son instalaciones muy seguras".

"Impulso a las ayudas"

Por otra parte, Fernández-Font valoró muy positivamente el impulso del Principado a las ayudas al autoconsumo, sobre todo, las destinadas a las empresas. La reunión con la directora de Energía, Belarmina Díaz, permitió actualizar los datos. "Ya están aprobados once millones y se van a movilizar otros cuatro. Si cumplen los requisitos se van a conceder todas. El Principado prevé tener resueltas todas las ayudas de autoconsumo industrial en este año y las residenciales en el primer trimestre de 2025".

