Barbón no acudirá a Covadonga en el Día de Asturias tras los choques con el Arzobispo: 'Ya lo he decidido'

Adrián Barbón, presidente del Principado, no acudirá este año a la misa en Covadonga en el Día de Asturias tras los últimos choques con Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. "Ya lo he decidido y no voy a acudir. Nadie puede dudar de mis convicciones y creencias, Covadonga es un espacio esencial, sagrado para todos. Tengo profundo respeto por ese lugar, pero no estoy conforme con lo que pasa en los últimos años y ya el año pasado me hice la pregunta", indicó Barbón esta mañana en una rueda de prensa tras el consejo de Gobierno celebrada en Bimenes.

El presidente del Principado, católico, justificó la decisión de esta manera: "No quiero ser la excusa perfecta para generar crispación". En los últimos años, los discursos de Sanz Montes han irritado a sectores de la izquierda. Adriana Lastra, delegada del Gobierno, tuvo un fuerte enfrentamiento con el Arzobispo recién nombrada, tildándole de "ultraderechista". Ahora Barbón ha dado un paso más, renunciando a acudir a este acto simbólico al que habían acudido todos los presidentes desde 1980. "Lo llevo reflexionando tiempo y ya dije el año pasado que si se pretende expulsarnos de allí...", recalcó Barbón, que en una intervención posterior destacó al Papa Francisco.

Barbón reiteró en varias ocasiones que la decisión de no acudir es "personal" y no descartó que otros miembros del Gobierno sí vayan a Covadonga, aunque en el seno del Ejecutivo casi nadie lo contempla. Mientras Barbón comunicaba su decisión, miembros de su equipo se ponían en contacto con el Arzobispado para hacerle saber que el presidente del Principado no estará en Covadonga. "Asumo que esta decisión puede sorprender y nunca va a estar conforme todo el mundo, pero quiero que se hable de Covadonga", aseguró el Presidente, que también repitió que seguirá acudiendo a Covadonga a título personal.

Lastra deja ver que tampoco irá a Covadonga

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha dejado entrever, casi al mismo tiempo que la comparecencia de Barbón, que no acudirá a la misa en la basílica de Covadonga del próximo 8 de septiembre, que presiden tradicionalmente el Arzobispo de Oviedo. “Me puedo hacer una idea sobre cuál va a ser mi decisión y creo que ustedes también. Me van a permitir que aquí lo deje”, ha manifestado Adriana Lastra al término de un encuentro con el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, que ha tenido lugar esta mañana en Oviedo.