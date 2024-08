La educación asturiana busca otro sistema tras quedarse al borde del abismo de una huelga

"Es un momento de satisfacción. Hemos sido absolutamente constructivos y tengo que agradecerlo a los sindicatos". Con estas palabras de Lydia Espina, consejera de Educación, concluyó el miércoles la "maratoniana" reunión entre la Administración regional y las organizaciones sindicales en la que, tras cinco horas y numerosos recesos, se acordó la desconvocatoria de la huelga anunciada para el 10 de septiembre –coincidiendo con el inicio de curso educativo–. Además, se acordó la creación –antes de finalizar el año– de un grupo de trabajo que evalúe la posibilidad de reducir la jornada lectiva de los docentes mayores de 55 años.

"Nuestro propósito siempre ha sido negociar. La Consejería y el Gobierno llevamos trabajando mucho desde el inicio de la legislatura", declaró Espina. Y es que, tal y como explicó, a lo largo de los últimos doce meses se han llevado a cabo numerosas reuniones con tiras y aflojas entre la Administración y las organizaciones sindicales –con encierros en escuelas y varias manifestaciones por las calles de Oviedo– que han deparado, finalmente, en varios acuerdos que atienden a varias de las reclamaciones de los docentes.

Días de asuntos propios.

Uno de los primeros frentes tuvo que ver con los días de asuntos propios para el profesorado, los cuales la Consejería de Educación comenzó a tramitar el pasado mes de enero tras el acuerdo ratificado en noviembre con CC OO, UGT, USIPA y CSIF. En concreto, se acordaron cuatro días de permisos remunerados, uno por trimestre y uno más fuera del periodo lectivo pero con actividad en el centro. Además, se estableció que no se podrían solicitar esos días en periodos de evaluación o de reuniones organizadas por la dirección para hacer seguimiento del alumnado.

Reducción de la ratio.

Uno de los aspectos más reclamados por los docentes fue la reducción de las ratios en las aulas. A principios de noviembre de 2023, la Consejería anunció la rebaja progresiva de 25 a 23 estudiantes por aula en todas las etapas educativas. La medida comenzará a implementarse en el curso entrante y lo hará desde 1.º de Primaria. En los centros de las zonas rurales, con alumnado de diferentes edades, el cambio será de 12 a 11 en Primaria y de 16 a 14 en Infantil. La medida era especialmente reclamada por parte de los sindicatos, que denunciaban la existencia de aulas de Bachillerato, en Oviedo o Gijón, con hasta 33 estudiantes cuando el límite, en esta etapa, era de 30.

Jornada lectiva a 23 horas.

El pasado 13 de junio, la Consejería de Educación anunció una propuesta para reducir la jornada lectiva de los maestros de Infantil y de Primaria, que pasaría de 25 a 23 horas. La medida se llevaría a cabo en el curso 2026-2027 e implicaría la contratación de 486 docentes y una inversión de 23,5 millones de euros. Lydia Espina aseguró que se trataba de "una medida que repercute directamente en la mejora de los derechos laborales y en la calidad educativa del alumnado". Por su parte, los sindicatos dieron su visto bueno a la propuesta, aunque criticaron que el Principado llegue a tardar ocho años en acometer la reducción de la jornada desde su aprobación en 2018 por parte del Gobierno central.

Desburocratización.

También en junio, la administración presentó un plan para reducir la burocracia en los centros educativos, el cual se llevará a cabo a lo largo de la presente legislatura. En él se plantea la simplificación de los procesos administrativos, la digitalización de los documentos, la mejora de los soportes y la formación en las tareas de gestión. Además, la Consejería también asumió, por un lado, el compromiso para la creación de un grupo de trabajo para la modificación de la resolución del 6 de agosto de 2011 que permitirá mejorar la organización interna de los centros y simplificar la tarea administrativa de los docentes y, por otro lado, acometer una profunda renovación del programa Sauce, en el que se invertirán hasta 3 millones de euros –un millón cada año–.

Impulso del asturiano.

Hasta cinco millones de euros y cien plazas de docentes a jornada completa. Ese fue el compromiso alcanzado por el Gobierno del Principado a finales del pasado mes de abril para ampliar la oferta educativa del asturiano y del eo-naviego de cara al curso 2025-2026, que incluiría una asignatura de carácter voluntario en el segundo ciclo de infantil (de 3 a 6 años). Esta nueva oferta educativa implicará entre tres y cuatro horas semanales de llingua en la segunda etapa de infantil, con sesiones de 30 a 45 minutos.

Asuntos pendientes.

Pese a los compromisos alcanzados, los sindicatos mantienen en pie varias de sus reclamaciones, entre ellas el apartado salarial, y es que las organizaciones denuncian una "discriminación" salarial respecto a los docentes de otras regiones. Por otro lado, la tasa de interinidad también es motivo de conflicto, ya que mientras la Consejería recalca que las cifras se reducen, los sindicatos alertan de que este curso podría alcanzar el 25 por ciento de la plantilla.

ANPE apoya la reducción horaria a los docentes veteranos, pero lamenta el "boicot" sindical

El sindicato ANPE dio "la bienvenida" al acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales del comité de huelga, para evaluar la posibilidad de acometer la reducción de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años. Pese a ello, fuentes de la organización dijeron llevar tiempo "reclamando responsabilidad a las partes porque han sido meses de un boicot inexplicable que pusieron en riesgo la reducción de la jornada lectiva de 25 a 23 horas. "A propuesta de ANPE", este cambio no implicará permanencia obligatoria en el centro, añadió el sindicato. Además, señaló que esta medida supondrá la creación de 486 plazas de docentes. Por otro lado, el sindicato también se mostró convencido de que la mesa de negociación del próximo 4 de septiembre, cuando están citadas todas las formaciones, existirá "unanimidad" en la firma del acuerdo pese "a las diferencias que algunos sindicatos siguen manteniendo". "ANPE va a apoyar sin fisuras estas mejoras de las condiciones de los docentes", afirmaron, en referencia a la reducción de la jornada lectiva y de la burocracia, así como la mejora de la resolución para la organización de los centros de infantil y primaria. Sin embargo, el sindicato lamentó que la reducción de la jornada para los veteranos "no está garantizada ni tiene fecha concreta" y que, "de no haber sido por el boicot sindical que paralizó la negociación", la reducción a 23 horas "podría haber sido antes".

