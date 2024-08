El Principado pide "rigor" sobre la "fiebre" de las vacas: "La alarma perjudica al ganadero"

El consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, ha reclamado del PP más "seriedad y rigor" ante la petición de vacunas gratis para proteger a las reses asturianas de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), conocida popularmente como "fiebre" o "gripe" de las vacas por presentar síntomas similares. El diputado popular Luis Venta alertó del riesgo de una nueva oleada y puso en duda la gestión del Gobierno regional, por falta de previsión e impagos de ayudas del año pasado.

Marcelino Marcos niega la mayor y pide al PP, aunque también al sector en general, tranquilidad y prudencia para no alarmar, ya que en Asturias, de momento, no se ha declarado ningún caso esta temporada, si bien se analizan varias muestras. "El portavoz del PP pide que paguemos las vacunas de la EHE, lo mismo que pide el PSOE en Cantabria al gobierno del PP. Con esto quiero decir que debemos ser un poco serios. ¿Por qué vamos a pagar esta vacuna ? Hubo otras anteriores que no fue así", explicó el Consejero a este periódico. "En sanidad animal debemos ser serios y acogernos a los protocolos que ya hay establecidos por parte del Ministerio de Agricultura, previamente acordados con todas las comunidades autónomas".

En opinión del titular regional de Medio Rural es necesario abordar "con rigor" la incidencia de la enfermedad hemorrágica en la cabaña ganadera asturiana y niega que haya improvisación por parte de su consejería. "Hablan ya de que hay casos cuando no hay nada confirmado... Pero nadie ha dicho que no vaya a haber casos. Es más, el Ministerio ya avisó de que si surgían lo harían en zonas que no tuvieron en la campaña anterior. Probablemente en el oriente no habrá tanta incidencia ahora", señaló Marcos Líndez

No hay que olvidar que para esta campaña se cuenta con vacuna. "Era una de las grandes reclamaciones que nos trasladaba el sector. Creo que se ha conseguido en unos plazos razonables sabiendo todas las dificultades que hay que sortear y autorizaciones para que se autorice una vacuna", explica el Consejero. Éste advierte, además, que la "fiebre" del ganado es de declaración obligatoria y ante cualquier sospecha o síntoma hay que avisar del caso. El análisis es gratuito y la vacuna, voluntaria. Ésta tiene un coste entre 12 y 15 euros por animal, una cifra que para el PP es "muy elevada", de ahí que pida su gratuidad.

El Consejero insistió que el pago de las ayudas pendientes de la primera ola, que afectó a unas 600 explotaciones ganaderas, se hará próximamente. "Los afectados van a cobrar, pero no solo por animales muertos por la hemorrágica, sino también por los gastos que lleva parejos, por ejemplo, por desinsectación. El Principado sigue los protocolos, no hay improvisación. Aquí como mucho lo que puede ocurrir es que si se disparan los casos los laboratorios estén un poco más apretados de tiempo. Pero nada más", insiste Marcelino Marcos. "Lo que hace falta es que se tomen muestras ante cualquier sospecha y se avise de los casos. Nadie dijo que no habría, pero no es tan importante el número como la gestión. Yo pido más rigor, porque si no, levantando sospechas, lo único que haces es perjudicar a los titulares de las explotaciones".

La EHE es nueva relativamente en Asturias, donde se detectaron los primeros casos en noviembre del año pasado, sino también en España y el resto de Europa, cuyos primeros casos se localizaron el 10 de noviembre de 2022, concretamente en Cerdeña y Sicilia. Ocho días después apareció en el sur de España y al cabo de un año comenzaron los primeros casos en el Norte. Según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, la EHE presenta una morbilidad de un 7%, mientras que la mortalidad es mínima, de un 0,49%. Las altas temperaturas ayudan a su transmisión, a través de un mosquito, de ahí que sea clave la desinfectación y desinsectación. Contar ahora con una vacuna alivia, en parte, la incidencia.

