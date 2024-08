"Me queda mucho por crear, los artistas no nos retiramos"

Consuelo Vallina González (Ribadesella, 1941) es pintora, grabadora, autora de libros de artista y de cerámicas. Su gusto por dibujar se convirtió en vocación artística y con 11 años, a la vez que iba al colegio como cualquier otra niña, comenzó en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo. Sus trabajos se han expuesto en España, Polonia, Italia y Estados Unidos. Feminista y comprometida, preside la Asociación de Artistas Visuales de Asturias y es socia de honor de la Unión de Artistas Contemporáneos de España. El próximo 8 de septiembre recibirá la Medalla de Asturias por "su compromiso con el arte y la conciencia".

–Nació en Ribadesella, pasó gran parte de la infancia en Noreña y a los 8 años se mudó a Oviedo, ¿qué significa para usted ser reconocida con la Medalla de Asturias?

–Primero, fue una sorpresa. Siempre digo que no sé si es merecida, pero sí muy agradecida. No solo por mí, también por mi familia. En segundo lugar, agradecer al Presidente del Principado y al gobierno este premio. También quiero felicitar al resto de personas reconocidas el día 8.

–Fue la primera presidenta de la sección regional de la Federación de Mujeres Progresistas. En la actualidad preside la Asociación de Artistas Visuales de Asturias y es socia de honor y exlíder de la Unión de Artistas Contemporáneos de España. ¿Esos cargos dejan huella?

–Bueno, los creadores tenemos unos problemas muy específicos. Una preocupación del colectivo es la conservación de legados durante la vida y sobre todo a su fallecimiento. Intentamos que se tome conciencia del arte de hoy porque es el patrimonio del futuro. También estamos intentando mejorar nuestra profesión, que es compleja y necesitamos democratizarla a nivel nacional de alguna manera. Ahora se está debatiendo el estatuto para ver cómo podemos tener una vida más confortable, solo el 3 por ciento de los artistas viven del arte, el resto de otros ingresos y no se desgravan los gastos de producción, que pueden llevar años. Es tremendo. En el arte, el me gusta o no me gusta no es válido. Hay unas normas y unos criterios, y los políticos no pueden colocar a su libre albedrío las obras en la vía pública o en un edificio, porque de esta manera se crea cultura, se forma a personas. Deben existir comisiones de profesionales, como artistas, historiadores del arte, urbanistas o arquitectos que puedan juzgar las obras con criterio de calidad.

–La España en la que nació no era la ideal para una mujer artista. ¿Qué opina de la España actual?

–De la España en la que yo nací a esta no hay color. Estamos en Europa y en una democracia, con todos los defectos, pero hasta ahora es lo mejor que hubo. Soy una mujer de mi época y a mí el feminismo me ha ayudado a llegar a donde estoy hoy. Si las mujeres de mi generación no hubiéramos luchado todavía estaríamos metidas en casa. Me gustaría que la gente fuese más participativa, que todos estuviésemos más vivos para reivindicar nuestros intereses. Eliminaría muchos programas de televisión e incluiría más cultura. Tener la capacidad de disfrutar de un buen concierto, de ver una exposición o de ir al teatro, por ejemplo, y tener criterio para poder juzgar, es vida. La cultura nos enriquece, como personas y como país.

–Hablando de formación. Se tituló en Artes Aplicadas y dice que en algún momento sí le hubiese gustado tener una carrera universitaria, ¿sigue pensando lo mismo?

–Yo fui a la Escuela de Artes y Oficios desde los 11 años porque mis padres me matricularon. En casa siempre dibujé y fueron quienes fomentaron mi vocación. Me hubiese gustado hacer Bellas Artes en Madrid, pero era otra época, económicamente no era fácil y soy mujer, una mujer de la posguerra. Me formé de otra manera, viajé mucho y realicé cursos en diferentes lugares como Polonia, Venecia o Barcelona. Durante mi época en la Escuela de Oviedo trabajé en varias oficinas y a los 17 años comencé en un estudio de arquitectos. Me dejaban entrar más tarde para que pudiese compaginarlo con mi formación. La Escuela de Artes y Oficios sacó a los años una titulación del Grado de Artes Aplicadas, tenía muchas asignaturas aprobadas me presenté a lo que me faltaba y la saqué. Lo único que me interesa es hacer las cosas lo mejor que pueda.

–Gracias a sus padres continuó con su vocación artística.

–A mis padres les estaré eternamente agradecida porque gracias a ellos elegí quién quería ser. Soy una mujer nacida en pleno franquismo, sin el esfuerzo de mis padres mi vida hubiese sido completamente diferente. También estoy agradecida a mi marido, que me apoyó después. Me casé con 22 años y siempre confió en mí, siempre me ayudó. Cuando viajaba para formarme se quedaba con los niños y nunca me reprochó nada, él tenía ingresos fijos y yo no.

–Empezó a pintar a los 11 años, pero a los 36 expuso por primera vez, ¿por qué?

–Si tu no tienes tu propia letra, esperas un poco para ver como la formas. Lo mismo me pasaba a mí con mis obras. Dibujaba, hacía bodegones, pintaba retratos, un poco de grabado... Pero todavía no era mi oficio, de algún modo sentía que todavía no estaba completamente preparada para exponer.

–Montó un taller infantil en Madrid y Barcelona para dar clase a niños.

–Me formé para dar clase de pintura a niños y tuve un taller durante unos 15 o 20 años. Aprendí mucho, es diferente enseñar a pintar a una persona adulta que a un niño. El niño lo que aprende es a sacar la creatividad que lleva dentro. Una persona creativa siempre es más, independientemente de la vocación o profesión que tenga en el futuro. Venían después del colegio y se lo pasaban pipa, siempre les dejé mucha libertad, los niños son muy inteligentes. Nunca alababa más un trabajo que otro y así los niños no se copiaban y se expresaban sin prejuicios. Creo que encontré la fórmula con ellos.

–Tiene dos hijos y seis nietos. ¿Cómo se definiría como abuela? ¿A los niños les ha inculcado el arte?

–Ellos no viven en España, viven en Berlín. Cuando voy a verlos sí que vamos a visitar museos. De pequeños les decía, "venga, vamos a ver a Picasso y luego os compro un helado". Venían encantados. Ahora son más mayores, pero ellos allí ya tienen una formación cultural. Pero sí, siempre que puedo los llevo conmigo.

–Acaba de finalizar su última exposición. ¿Ahora está con algo?

–La última exposición la hice en la Universidad y se cerró en julio. Hasta el mes de octubre no empezaré a trabajar en otra cosa. Cuando expongo, me gusta escuchar a la gente, ver yo misma las obras. Para mí es un momento de reflexión. No es lo mismo trabajar en el taller que verlo cuando está colgado. Ahora estoy centrada en la Medalla de Asturias y quiero disfrutar.

–Hace poco más de un año que su marido falleció, ¿cómo se encuentra?

–Me considero una persona muy vital y disfruto muchísimo con todo. Es una suerte, porque la vida también tiene momentos muy difíciles y muy duros, hay que vivir mientras una existe. Cuando José Luis, mi marido, falleció perdí la chispa, llevábamos muchos años juntos y fue un apoyo muy grande para mí, al faltarme iba a los sitios sin esa gracia, sin esa chispa. Intento recuperarla porque a él también le hubiera gustado. Si algún día fallo yo, me gustaría que la gente mirase hacia el futuro y se acuerde de lo bueno y positivo. Además, todavía me queda mucho por disfrutar aquí.

–¿Cómo definiría su obra vital?

–Mi obra vital es la de una luchadora.

–¿Y artística?

–¿Cómo la voy a juzgar yo? Deben juzgarla los demás. Según en la época que viva hago un tipo de cosas u otras, el momento vital influye mucho. Aunque siempre intento hacerlo lo mejor que puedo.

–Tiene 82 años y todavía tiene mucho que ofrecer.

–Sí, no voy a retirarme. Cumplo 83 en diciembre. Los artistas no nos retiramos, tenemos la ventaja de que nuestra profesión es completamente vocacional, es nuestra forma de mi vida. Me cuido y llevo una vida sana, mientras pueda seguiré creando. Además, en mi familia somos longevos, una de mis abuelas murió con 100 años, espero haberlo heredado −ríe−. La vida es muy hermosa, hay que exprimirla al máximo.

