La sostenibilidad, clave en el futuro de la distribución alimentaria en Asturias

Para Hijos de Luis Rodríguez (Supermercados masymas), con un modelo de negocio basado en la oferta de producto fresco de calidad con venta asistida, a un precio justo para el consumidor y para el productor, la búsqueda de la eficiencia y el ahorro es fundamental para garantizar su rentabilidad y continuar así siendo una de las empresas de referencia en Asturias.

Por este motivo, anualmente la empresa destina importantes recursos a la implementación de soluciones que permitan que su cadena de distribución sea cada vez más sostenible, eficiente y rentable, y poder darle continuidad a su modelo de negocio.

Paneles solares de autogeneración en masymas de Cudillero / Imagen cedida a LNE

Estos esfuerzos le han permitido renovar por tercer año el sello "De residuos a recursos: Zero a vertederos” de SaicaNatur, obteniendo una revalorización neta del 98.03% de los residuos generados, es decir, enviando al vertedero tan solo el 1.97% de los residuos; también su segunda Estrella Lean&Green, otorgada por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España (AECOC), quien certifica la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) en su actividad logística en un 33% en el último año.

Entre las medidas puestas en marcha por Hijos de Luis Rodríguez, evaluadas por la AECOC, están la renovación de la flota vehicular mediante la incorporación de unidades eléctricas y de gas natural licuado, la utilización de fuentes de energía renovable en la Plataforma Logística Integral y supermercados, la instalación de equipos energéticamente eficientes o la comercialización de productos de temporada y locales Km.0 para reducir los impactos asociados al transporte.

Entre todas ellas cabe destacar el modelo de tienda sostenible en el que utilizan murales y vitrinas refrigeradas cuyo calor derivado de la generación de frío se aprovecha para climatizar la tienda durante el invierno y obtener agua caliente sanitaria a muy bajo coste. Además, la utilización de iluminación LED de alta eficiencia permite encendidos y apagados por gestión automática, incluso con tonalidades específicas por secciones. En aquellos supermercados en los que es viable, se han instalado paneles fotovoltaicos en cubiertas y parkings para la generación de energía eléctrica.

Las acciones relacionas con el transporte sostenible de carga y con la eficiencia energética, ha permitido ahorros en combustible y energía del orden del 25.5% y del 12.2% respectivamente, además de incrementar su generación eléctrica hasta alcanzar casi un Megavatio anual en 2023.

Crece el compromiso de los clientes

Con el objetivo de incentivar y facilitar el reciclaje entre sus clientes, los Supermercados masymas cuentan con puntos limpios a disposición de sus clientes en los que depositar envases, pilas y baterías, textiles, bombillas y tubos fluorescentes, cápsulas de café y aceite usado. Durante el pasado año en los supermercados masymas se recogieron 1.9 millones de envases reciclables y más de 96 toneladas de residuos.

Vitrina refrigerada eficiente de tienda sostenible. / Imagen cedida a LNE

Además, desde la empresa también se piensa en el desperdicio alimentario, y son varias las acciones implantadas para evitar o reducir al máximo este valor. Por un lado, las orientadas al cliente, como la venta de packs con el exceso de comida que sobra al final del día a través de la aplicación Too Good To Go, y la venta directa de productos con fecha de consumo preferente próxima, identificados en los lineales con una pegatina de descuento del 25%. También mediante la donación de excedentes de alimentos desde la Plataforma Logística a entidades que recogen esta mercancía para su distribución inmediata entre la población más vulnerable, entre otras acciones.

"En Hijos de Luis Rodríguez llevamos años apostando por acciones que redunden en que nuestro día a día esté cada vez más cerca de la naturaleza y de su sostenibilidad en el tiempo. Para ello contamos con una completa estrategia de acciones y un personal especializado en idearlas y hacerlas realidad. Los buenos resultados reflejan el éxito de cada una de estas iniciativas que realizamos", comenta la consejera delegada de Hijos de Luis Rodríguez, Eva Rodríguez.