Reacciones a la negativa de Barbón a ir a Covadonga (y un único precedente con Pedro de Silva)

Adrián Barbón, presidente del Principado, no acudirá a Covadonga el próximo domingo 8 de septiembre a la tradicional misa en honor a la Santina durante el Día de Asturias. El jefe del Ejecutivo autonómico comunicó ayer su decisión en una rueda de prensa en Martimporra (Bimenes), donde se celebró el consejo de Gobierno: "No quiero ser la excusa perfecta para generar crispación y tensión".

La ausencia de Barbón, católico declarado que había acudido al Real Sito cada 8 de septiembre desde que es presidente, se producirá en medio del enconado enfrentamiento que parte de su partido y otros sectores de la izquierda mantienen desde hace años con Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, al que acusan de "ultraderechista" por sus homilías, que suelen tener trasfondo político. "Voy a ser muy claro: creo que nadie duda de mis convicciones y creencias, porque todo el mundo las conoce. Para mí Covadonga es un espacio esencial, no solo por la perspectiva religiosa, sino también de asturianía. Es un lugar al que tengo profundo respeto y no estoy a gusto con lo que está pasando en los últimos años en un día tan importante", destacó ayer el Presidente. "El año pasado me hice la siguiente pregunta: ‘¿Lo que se quiere es que yo no vaya?’. No quiero ser la excusa para generar crispación y tensión: lo rechazo de plano. A Covadonga voy a seguir yendo durante el año, pero mi presencia (el 8 de septiembre) genera polémica y no quiero contribuir. Tomo esta decisión después de meditarlo durante mucho tiempo, pensando en que contribuyo a rebajar la polarización", recalcó Barbón, que añadió que su equipo había informado de su ausencia al Arzobispado.

Por la izquierda, Gabino Díaz Merchán y Pedro de Silva, en Covadonga en 1984. Al lado, Juan Luis Rodríguez-Vigil en su primera misa durante un Día de Asturias, el 8 de septiembre de 1991. / .

Sanz Montes eludió ayer valorar la negativa de Barbón a acudir a la Basílica, pero sí compartió en redes sociales un mensaje escrito por Álvaro Queipo, líder del PP, en el que confirmaba su asistencia a Covadonga por "respeto a nuestros abuelos, predecesores y a nuestra tradición".

Barbón, que en su intervención hizo gala en varias ocasiones de ser católico –indicó que recientemente había estado en una procesión en Laviana y en una misa posterior con su familia– recalcó que su decisión es personal y no descartó que otro miembro de su Gobierno acuda. El conflicto entre Sanz Montes y el Gobierno del Principado llegó a su máximo apogeo el año pasado, cuando Barbón tildó de "trasnochados machismos" los comentarios del prelado, que había acusado a la izquierda de "agitar la leyenda del beso", refiriéndose así al polémico "pico" del expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso. El asunto se calmó, pero hace pocas semanas entró de lleno en el choque Adriana Lastra, nueva delegada del Gobierno.

Al poco de ser nombrada por Pedro Sánchez, Lastra abrió la puerta a no ir a Covadonga por los discursos "despectivos y ultraderechistas" de Sanz_Montes. Ayer, prácticamente al mismo tiempo en el que Barbón comunicaba su negativa a acudir en Bimenes, Lastra también dejaba entrever que no irá a la basílica, al igual que ya había hecho su predecesora en el cargo, Delia Losa. "Me puedo hacer una idea sobre cuál va a ser mi decisión y creo que ustedes también. Me van a permitir que aquí lo deje", dijo Lastra al término de un encuentro con el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, en Oviedo.

A la izquierda, Antonio Trevín, junto a Eugenio Carbajal, presidente de la Junta, y Alfredo García, alcalde de Cangas de Onís, en Covadonga. En el centro, Sergio Marqués, el 8 de septiembre de 1995, en la cueva. A la derecha, Vicente Álvarez-Areces, junto a Mercedes Fernández, delegada del Gobierno, en la cueva. / .

Barbón insistió en que su decisión responde a la "creciente polarización" y declaró ser consciente de que "no todo el mundo estará conforme" con su ausencia. "Quiero hacer una reflexión: llevo yendo a Covadonga desde que soy Presidente, no he fallado ningún año. Pero en estos años la crispación ha ido creciendo y no creo que el Día de Asturias tenga que ser de confrontación. ¿El problema soy yo? Pues si lo soy no pasa nada, me sacrifico y no voy, es lo mejor", recalcó el también secretario general de la FSA, que circunscribió su decisión a la misa de este año.

Barbón, a su vez, se esforzó en no cargar contra Sanz Montes ("échenle la culpa a quien quieran", dijo), presumió de que sus intervenciones el 8 de septiembre "no generan polémica y la inmensa mayoría de los asturianos se sienten identificados". Y en una respuesta sobre inmigración destacó al Papa Francisco en contraposición al Arzobispo: "Me gusta mucho, no lo puedo negar...".

La decisión de Barbón, de profundo calado antes de empezar el nuevo curso político, provocó una catarata de reacciones. Los partidos de la izquierda avalaron su ausencia en la Basílica, mientras que la derecha criticó duramente su decisión. Ovidio Zapico, el único consejero de Izquierda Unida (IU) en el Gobierno regional de coalición, calificó la decisión de Barbón de "un gran avance".

Francisco Álvarez-Cascos, en Covadonga, el 8 de septiembre de 2011 con Jesús Sanz Montes. A la derecha, Javier Fernández saluda al arzobispo de Oviedo en 2013. / .

La Federación Socialista Asturiana (FSA) fue muy contundente en su reacción. "Es una decisión acertada dados los mensajes de ruptura y enfrentamiento exhibidos por el Arzobispo en lo que deben ser sólo días de celebración para la región en su conjunto. El Día de Asturias es una jornada de unidad, en la que esperamos que el Arzobispo deje de usar el púlpito de Covadonga como atril para sus mítines políticos, cargados de odio y contrarios al sentir general de la sociedad asturiana y sus valores", aseguró Álvaro Valle, secretario adjunto de Acción Política e Institucional. Las Juventudes Socialistas de Asturias "aplaudieron" la decisión del Presidente, recordando que se trata de una reivindicación de la agrupación.

El PP, en cambio, calificó la decisión del Presidente como un "desprecio a Asturias y a sus tradiciones, que demuestra una vez más el sectarismo de Barbón y del actual PSOE, que quieren imponer un discurso y pensamiento único en la región y censurar todo aquello con lo que no están de acuerdo", según palabras del diputado popular Luis Venta, que tildó la ausencia de Barbón como "un grave error de un presidente cada vez más atrapado en las redes del sanchismo y que, lamentablemente, ya no representa a todos los asturianos".

Vox fue un paso más allá. "Barbón no ha decidido nada, simplemente obedece el látigo de Adriana Lastra. Sus creencias y sus obligaciones cuando no tiene palmeros alrededor como buen socialista van cambiando. Adrián Barbón es el presidente más sectario que hemos tenido en Asturias. Lástima que no acuda, porque tiene mucho de que aprender", aseguró la portavoz Carolina López.

Xabel Vegas, portavoz de IU, aseguró que "es lo lógico en un país en el que hay una clara separación entre Iglesia y Estado. El presidente de Asturias, en el día de Asturias, debe estar en los actos civiles", mientras que Covadonga Tomé, del grupo mixto, destacó que la decisión de Barbón "debería haberla tomado desde su llegada a la Presidencia de Asturias, más aún teniendo en cuenta las manifestaciones ultraderechistas; xenófobas, machistas y contra el colectivo LGTBIQ -entre otras- que caracterizan al Arzobispo de Oviedo". Foro rechazó pronunciarse.

El precedente de Pedro de Silva La presencia de los presidentes en Covadonga ha sido una constante durante más de cuatro décadas, con la única excepción de 1983 La decisión de Adrián Barbón, presidente del Principado, de no acudir a Covadonga el 8 de septiembre a la tradicional misa por el Día de Asturias rompe una tradición que se mantenía intacta desde hace cuarenta años. Únicamente hay un precedente de un presidente que diera «plantón» a la Santina: en 1983 el socialista Pedro de Silva tampoco acudió a la Basílica y vivió el 8 de septiembre en Vegadeo, el pueblo elegido para los actos institucionales en aquella edición. La ausencia de De Silva causó cierta polémica, pero aquel 8 de septiembre quedó desgraciadamente marcado por la muerte de dos mineros en La Camocha (Gijón) y la posterior cancelación de todos los actos previstos. Desde 1983, todos los presidentes autonómicos, independientemente del color político –PSOE, PP y Foro– acudieron a Covadonga sin fallar ninguno de ellos en ninguna edición. La presencia de un presidente ante la Santina la instauró el socialista Rafael Fernández, que se llegó a arrodillar durante una ceremonia, un gesto que criticaría después el propio Pedro de Silva. En 1982, se aprobó el estatuto de autonomía y la presencia del jefe del Ejecutivo en Covadonga se volvió rápidamente en tradición. Desde entonces, siempre hubo debate sobre la idoneidad de mantener el día de Asturias el 8 de septiembre y darle cariz institucional a un acto religioso, pero todo se precipitó con la llegada de Jesús Sanz Montes a Asturias, nombrado Arzobispo en el año 2009. El prelado tuvo sonoros enfrentamientos con los presidentes autonómicos socialistas. En su primer día de Asturias, ya las tuvo tiesas con Vicente Álvarez–Areces por una crítica que realizó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por entonces en el poder. Álvarez–Areces dijo que Sanz Montes hablaba «desde el Antiguo Testamento», pero no dejó de acudir a Covadonga cada 8 de septiembre hasta dejar el cargo. Francisco Álvarez–Cascos, presidente con Foro, no tuvo ningún conato de enfrentamiento con el prelado, al contrario que su sucesor en Presidencia, el socialista Javier Fernández, que ya criticó a Sanz Montes cuando era solo candidato. Con Adrián Barbón en el cargo, coincidiendo con la etapa de Pedro Sánchez en La Moncloa, la intensidad de los choques llegó a límites hasta ahora desconocidos que ahora acaban con el plantón de Barbón, que además es el primer presidente socialista en Asturias que se define como católico.

Suscríbete para seguir leyendo