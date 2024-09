"Con el lobo no hay que convencer, sino demostrar que su situación no se ajusta a la normativa"

En cuestión de días, Marcelino Marcos Líndez (Oviedo, 1968) se mudó en 2023 del despacho de la Presidencia de la Junta General del Principado al de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Poca distancia física, apenas un kilómetro, pero un abismo en su tarea: cambió la tranquilidad institucional que permite estar al frente del Parlamento por la presión e intensidad a la que obliga la gestión política del día a día. Esto, además, en un sector que no ha sido precisamente una balsa de aceite los últimos meses, sino todo lo contrario. El campo ha estado, más bien está, en pie de guerra. En un año Marcos Líndez ha tenido de todo, hasta los tractores plantados en señal de protesta a las puertas de la Consejería y en pleno centro de Oviedo. Pero él asegura no echar de menos ser Presidente de la Junta: "Para nada. Esto es distinto. Alguno me dijo: ‘Siempre hablaste del medio rural y tenías opinión. Pues ahora, failo’. Y en esas está el que fuera también durante casi una década Alcalde de Tineo: "faciendo" y aplicando su visión de lo que debe ser el medio rural en Asturias.

–Cumple un año como consejero y no ha sido fácil: lobo, protestas, encarecimiento de precios, sequía, enfermedades. De hecho estamos ahora con una segunda ola de la llamada "gripe" de las vacas en Asturias...

–Bueno, nunca pensé que fuese fácil, ni mucho menos, sobre todo cuando tienes como yo una trayectoria vinculada al medio rural. Sabes que al final es un sector complejo, en el que no hay monotonía y que está supeditado a continuos vaivenes y casi siempre no para mejor. Son problemas que vienen dados y para los que al final tienes que tener una respuesta que te demandan con independencia que en muchas ocasiones no son ni tus competencias. Y yo estoy satisfecho, creo que se han hecho muchas cosas y nos hemos caracterizado en la Consejería por mantener un diálogo fluido con las organizaciones de representación agraria en un sentido amplio, además de con otro tipo de colectivos. Diálogo, pero también rigor es necesario. En cuanto a la enfermedad hemorrágica se debe ser prudente y riguroso para no perjudicar a las explotaciones. Habrá casos, nadie dijo lo contrario y estamos preparados para ello. Además hay vacuna, no como el año pasado.

–Las organizaciones agrarias han estado al quite, muy encima de la defensa del sector, de manera especial en el último año. Le han dado poco margen a usted y los suyos. ¿Hay buena relación con ellas?

–Sí, claro, con independencia de que luego todos sabemos que hay una escenificación. Además están en un momento de precampaña ante las próximas elecciones agrarias. Es normal. Hay relación fluida y creo que en el diálogo está la respuesta a todos problemas.

–¿Le gustaría otro talante o más comprensión?

–No. Hay una representatividad del sector en un sentido amplio y cada uno tiene sus singularidades. Deben ejercer es esa labor reivindicativa, pero también les pido que lo hagan de forma rigurosa, informativa, por el bien del sector.

–La renovación del Consejo Agrario es una petición.

–Está en camino y el decreto de regulación se aprobará posiblemente en septiembre. La idea es celebrar las elecciones la próxima primavera. Después de 21 años, creo que es el momento de que realmente el sector elija ya a sus representantes en los órganos de la Consejería. Hasta ahora, pese a que son tres las organizaciones representadas, hemos mantenido el diálogo con las cinco que hay.

–El problema con el lobo va camino de eternizarse y se percibe cierto hartazgo y agotamiento de los ganaderos.

–Nuestra posición en el Gobierno del Principado es clara y discrepante con el propio Ministerio de Transición Ecológica. Hay tres partes. Una es lo que tiene que ver con los controles de población, que nosotros no tenemos capacidad al día de hoy de realizarlos. A la vista está en las distintas sentencias. Tenemos una posición clara, similar y de la mano con Cantabria, Castilla y León y Galicia, que son comunidades del PP, tanto en cuanto a la petición de la exclusión del lobo del listado de especies protegidas como que se retire su declaración de desfavorable en la comarca biogeográfica a la que pertenece Asturias. Creemos que a la vista de los informes científicos debería ser así.

–Todo conocido. Pero la situación sigue enquistada.

–Ahora a finales año es cuando al Ministerio de Transición Ecológica le toca hacer una revisión al respecto y si atiende nuestra petición, nos permitirá hacer los controles poblacionales que recoge nuestro plan de gestión del lobo. Ahí sabemos que tenemos un problema y una discrepancia con el ministerio. Paralelamente creo que realmente hemos hecho una buena gestión en este ejercicio en cuanto a la agilización de los pagos de los daños, en menos de 90 días; hemos puesto cualquier expediente en perfecto estado de revista. Y hemos aplicado una baremación razonable y creado una mesa para revisarla ahora en otoño.

–Pero la UE es más bien tendente a proteger al lobo.

–No es convencer, sino demostrar que la situación del lobo no es la que se manifiesta a través de la normativa existente, tanto de la Comisión Europea como del Ministerio de Transición Ecológica. Creo además que es contradictorio que la Comisión Europea diga que la línea a seguir es defender y conservar unos sectores productivos cercanos, vinculados a la tradición y el territorio, y luego resulta que no ayuda, en este caso, con el daño que hace el lobo a que eso sea así. Se corre grave riesgo en determinadas producciones agroalimentarias de llegar a desaparecer por falta de materia prima. Hablo por ejemplo de nuestro queso gamonéu: no habrá si desaparece la reciella, el ganado menor.

–Oso. Algunos colectivos conservacionistas tachan de "oscurantista" la gestión de la especie en Asturias.

–Primero habrá que ver quiénes, porque nosotros trabajamos con varias asociaciones: Fundación Oso, Fundación Oso Pardo... Hay matices. Y sobre todo exijo rigor. Hay casos, cuando hay posibles cazadores furtivos, en los que entran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a investigar y, lógicamente, por nuestra parte debe haber prudencia.

–¿Ve posible acabar como en Suecia, donde tanto ha mejorado la población osera que se han visto en la necesidad de matar ejemplares?

–No, a día de hoy la situación de Suecia no tiene nada que ver con la de España en cuanto al oso.

–En breve deberán publicar la normativa de la próxima campaña del salmón. La última no ha dejado contento a nadie. ¿Ve posible que llegue a vedarse la pesca?

–En cuanto al salmón hay posiciones muy polarizadas, como en el lobo. Dialogaremos para llevar al Consejo de Pesca un plan normativo continuista. Tenemos que mantener un equilibrio entre la conservación de la especie y seguir con la práctica pesquera. No vemos necesario vedar la pesca, nuestra idea es mantener la regulación mediante los cupos por cauce y pescador, que ya se implantó esta pasada temporada. Este año se capturaron 276 salmones en Asturias, uno menos que en 2023 y con un peso medio por ejemplar superior. No es para estar contentos ni mucho menos, pero yo creo que permite ser continuistas con la normativa.

–Consejero, ¿cree que hay "turismofobia" en el medio rural asturiano a juzgar por algunas quejas y críticas?

–No la hay y creo que no debería haberla. El turismo no es un problema, sino una alternativa que afortunadamente a lo largo de los últimos años está teniendo mucho éxito y está revitalizando las zonas rurales. Ese es un discurso equivocado y fruto de la polarización. Los problemas de convivencia existen siempre, de forma ocasional, no porque vengan turistas. No vale generalizar. Asturias no tiene un turismo masificado ni mucho menos. Hay que serenar el debate y poner razones sobre la mesa. El eslogan turístico de Asturias, Paraíso Natural, es una marca que nos identifica en todas partes y está asociada a nuestros recursos naturales, a nuestro patrimonio geográfico, a nuestra gastronomía. Todo el gobierno trabaja en esa línea.

–El campo se manifestó por toda Europa a principios de año contra la "incomprensión" de Bruselas y las normas "absurdas" de la PAC. ¿Valió para algo?

–Sí, claro. El sector vio la oportunidad porque estaban próximas las elecciones y agitó el debate, trasladó que muchas cosas no se estaban haciendo bien y entonces se tomaron medidas. Se rebajó la burocratización, aunque aún queda camino por hacer. Y también otras medidas que han sido reconocidas por las propias organizaciones agrarias.

El Consejo Agrario celebrará elecciones la próxima primavera; después de 21 años es el momento ya

–¿Qué opina de que se asocien las protestas y la defensa del medio rural con la extrema derecha?

–Hay mucha impostura en eso. Cuando estás en la oposición, independientemente de la ideología, trasladas lo que alguna gente quiere oír. Pero la gente es muy razonable en general y no siempre van a comprar esos discursos de alegrarte los oídos. Saben que estamos trabajamos por un sector complejo y que la PAC es la que más recursos al sector y por ende a los estados aporta. El primario es un sector muy apoyado, pero también muy afectado por los continuos vaivenes que hay en los precios

–¿Usted cumplió con todo lo que prometió tras la tractorada de febrero, aquel famoso pacto de los ocho puntos?

–Sí, los he repasado antes de la entrevista y cumplimos con todos. Es verdad que los plazos igual han sido más lentos, pero el funcionamiento de la administración es muchas veces más lento de lo que uno deseaba, pero realmente lo que cuenta es la voluntad y la hay. Se nos trasladó que la PAC iba a perjudicar a Asturias. Pues no. Hemos abonado más del 98% de las ayudas, unos 88 millones de euros. En pagos directos, si comparamos el año 2023 con 2022, Asturias recibió más dinero.

–¿Entonces por qué hay quejas? El sector dice que nunca ha habido tantos problemas con los pagos, que es inédito que haya gente sin cobrar cuando ya hay que solicitar la PAC del año siguiente.

–No, no, no es inédito. Esto viene todo establecido por normativa. Hasta el 30 de junio hay de plazo para los pagos y luego realmente hasta el 15 de octubre para hacer lo que son las liquidaciones. Hay peticiones de que paguemos en algunos casos al margen de los controles y es que eso no se permite. Algunas explotaciones tuvieron problemas porque no comunicaron movimientos de ganado a pastos. Eso, mientras no se regularice, no abre la puerta al cobro. Es más, ahora en el mes de septiembre probablemente se abone otro millón de euros relacionado con esos asuntos. En resumen, hay casos puntuales, pero hay que analizar también cuáles son los motivos. Haber abonado el 98,5% de los pagos antes del 30 de junio y que en los pagos directos se haya percibido más que en el 2022, creo que es para estar satisfecho de una gestión que hizo el anterior consejero, Alejandro Calvo.

–Los jóvenes se van del campo, no ven atractivo dedicarse al sector primario.

–Deben ser la prioridad absoluta para cualquier gestión que tiene que ver con el medio rural. El sector lo que requiere es rentabilidad económica pero también algo fundamental, rentabilidad social. Y es un sector difícil para conciliar vacaciones, vida social, cuidado de familia... Hay un grave problema en el campo no solo en relevo generacional, sino en encontrar mano de obra. La ley de Reto Demográfico será crucial para lograr que la gente se quede en el pueblo si hay un colegio cerca, si hay trabajo, internet... El medio rural requiere políticas transversales. También debemos ser positivos, rigurosos porque ¿cómo se va a incorporar a la gente al sector si realmente trasladamos un mensaje pesimista, que esto es un valle de lágrimas..?

En Asturias no vemos necesario vedar la pesca del salmón, la próxima normativa será continuista

–¿Y están siendo los jóvenes prioridad para el Principado?

–Sí. Pero partimos de una situación en la que el despoblamiento afecta. No vamos a negarlo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, ahí el programa "Incorpórate al Agro". Ahora en los próximos días llevaremos al Consejo de Gobierno la nueva convocatoria, a la que podrán optar hasta los de 56 años. El Banco de Tierras juega un papel fundamental y hace poco publicó las bases para que la sucesión en las explotaciones sea un incentivo tanto para el que se jubila como para el que realmente quiere incorporarse: el que cede podrá recibir hasta ayudas de 65.000 euros. Y eso es algo novedoso y atractivo.

–Parece que la paz ha llegado a la Asociación de criadores de vaca asturiana de los valles (Aseava) tras una grave crisis interna.

–Fue uno de los asuntos que realmente más me preocupó tras llegar a la Consejería. Aseava tiene una trascendencia fundamental y siempre defendí que los socios deberían elegir a sus órganos de gobierno y que se requería una profesionalización. Ahora mismo va por el buen camino: hubo elecciones, hay una nueva junta a la que he recibido. Creo que deben centrarse en la defensa de la raza.

–De todas sus áreas, la agroalimentación es quizás la que más alegrías le da. ¿Cómo mejorar esa "marca Asturias" que se vende sola?

–Soy de los que digo que no solamente hay que ser bueno, sino que hay que parecerlo. Tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo en materia de promoción y presencia, pero fuera de Asturias. Presupuestariamente incrementamos más de un 100% los recursos destinados a ello. Ahora estamos expectantes e ilusionados con todo lo que tiene que ver con la sidra, a ver si conseguimos ese reconocimiento de Patrimonio inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

–¿Cómo va la marca Mercados del Paraíso?

–Este año haremos y aprobaremos el reglamento con vistas a que presupuestariamente estemos en condiciones en 2025 de habilitar unas ayudas para este tipo de mercados singulares. Van a diferenciarse del resto en que se da prioridad a los alimentos de calidad bajo DOP o IGP o los que están dentro de Alimentos del Paraíso. También a la artesanía de Asturias, y ahí vamos de la mano con el sector del comercio. Debemos ser ingeniosos, incluso a veces replicando lo que se hace en otras comunidades, sin parar de dar vueltas de qué manera podemos incentivar el sector agroalimentario, al que también hay que apuntalar para que haya relevo generacional.

–Oiga, ¿cree que el medio rural es quizás ninguneado o recibe poca atención en la gestión política?

–Yo no tengo esa sensación ni me siento un consejero de segunda línea ni mucho menos. Todo lo contrario, se le está dando mucha importancia, se ve en los presupuestos. No solo en lo que he citado hasta ahora, sino también por ejemplo en el sector forestal, muy importante y con mucha capacidad en Asturias. Aparte, como yo digo, qué iba a ser de la sociedad en su conjunto si no hubiera sector primario.

Suscríbete para seguir leyendo