Venta acusa al Principado de "mirar a otro lado" con la "gripe de las vacas"

El PP asturiano acusó ayer al Gobierno autonómico de "mirar a otro lado y lavarse las manos" ante la "gripe de las vacas". Hasta ahora, el Principado ha confirmado dos casos positivos en explotaciones ganaderas de Llanes y Caravia. El diputado del Grupo Popular en la Junta General emplazó a la Consejería de Medio Rural a adoptar medidas ante "el inicio de una nueva ola" que en 2023 "afectó a cientos de ganaderos en Asturias".

Luis Venta pidió ayer en Tineo la dimisión del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, "por mentir, diciendo que no hay casos, y por no tomar la iniciativa ante este problema" y le lanzó un reto. "Si no hay casos en Somiedo, Ibias, Teverga, Oriente y las Cuencas será este diputado quien entregue su acta, pero si los que hay, quien tiene que dimitir es el Consejero", sostuvo Luis Venta, quien criticó que tanto el titular de Medio Rural como la directora general de Ganadería hayan rechazado el pago de la vacuna a los ganaderos. "El año pasado decían que no estaba aprobada en Europa, aunque ya la había en Estados Unidos y Canadá, y ahora que la hay, tendría que sufragarla el Principado pero se lavan las manos y miran a otro lado, cuando deberían tomar la iniciativa para que no haya un caos", planteó el parlamentario, que es veterinario en excedencia del Principado. "Hay múltiples casos clínicos en Asturias, pero claro, el Consejero y la directora son licenciados en veterinaria por la facultad de Ferraz", reprochó el parlamentario popular.

El Consejero, por su parte, reiteró que las ayudas para los afectados de la primera ola de la enfermedad hemorrágica epizoótica se empezarán a pagar en breve.