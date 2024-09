Amazon abre su gran centro de Siero con cien empleados, asturianía y varias historias felices (una de ellas, de amor)

La primera caja desempaquetada este lunes, a las 7 de la mañana, en el centro logístico de Amazon (Bobes) contenía un libro, las "Poesías completas" de Antonio Machado. Un objeto bastante oportuno para inaugurar una jornada en la que rebosaron las emociones dentro de la macronave del gigante estadounidense de comercio electrónico, que este lunes comenzó a funcionar con más de un centenar de trabajadores. Unos minutos antes de que el edificio abriera sus puertas, la banda de gaitas ovetense "Xácara" había puesto la banda sonora al arranque del primer turno. Allí, los empleados de la multinacional, ataviados con sus chalecos naranjas y amarillos y con una montera picona en la cabeza para remarcar al acento asturiano del acontecimiento, aplaudían antes de comenzar su tarea dentro del recinto, de 175.000 metros cuadrados y cuatro plantas.

Los que se incorporaron son sólo una parte de los 400 que, según la compañía, tendrá el centro antes de que acabe el mes de septiembre. Según sus planes, dentro de tres años serán unos 1.500. Dos años después de que finalizara su construcción y tras una inversión de unos 300 millones de euros, la nave sierense de Amazon, denominada oficialmente "OVD1" (como el código del Aeropuerto de Asturias), ya recibe desde este lunes las mercancías procedentes de sus proveedores, entre los que hay comercios de todo tipo (electrónica moda, deportes, juguetes, libros, decoración…). Los operarios del almacén deben desembalar, clasificar, etiquetar y empaquetar los artículos, que en todo caso tendrán un peso máximo de 12 kilogramos. Es decir, por las cintas de Bobes no circularán grandes objetos como televisores o bicicletas. Desde el centro sierense partirán hacia los almacenes de "última milla", los cuales los guardarán hasta su entrega al cliente final.

EN IMÁGENES: Así fue la primera jornada de trabajo en el gran centro logístico de Amazon en Siero / David Cabo / LNE

De momento, no obstante, de Bobes no saldrán paquetes, sino que únicamente los recibirá en su muelle de descarga. El almacén hará acopio de las mercancías de los proveedores, según las estimaciones que hace Amazon de la futura demanda de los compradores. Llegado el momento, cuando éstos compren por internet los productos allí almacenados, "OVD1" los enviará a los centros de "última milla", como el ubicado en Meres. Por este motivo la incorporación de la plantilla será paulatina hasta alcanzar los mencionados 400 puestos. Cuando se llegue a ese punto, habrá equipos tanto de recepción como de salida de mercancías.

Este lunes, la jornada fue fundamentalmente de aclimatación, asesoramiento y, sobre todo, festejo. Amazon procura celebrar el lanzamiento de cada centro logístico de España con actos y detalles especiales para plantilla, y siempre con alusiones a la cultura local. Por eso actuaron los gaiteros, por eso el logo oficial de "OVD1" es un hórreo, por eso también hay un pequeño hórreo y un manzano en la entrada y por eso, en el descanso del primer turno a las 11.15, la cantina sirvió un almuerzo a base de bollinos preñaos y arroz con leche.

En el abarrotado local (donde la plantilla puede desayunar, comer o cenar por 2,75 euros), un DJ pinchaba música festiva a todo volumen y unas empleadas de Recursos Humanos sorteaban golosinas, pins y llaveros corporativos entre sus compañeros. Grupos de trabajadores (incluido el director de la nave, el catalán Carlos Ordeig) posaban sonrientes con sombreros de colores en un "photocall" para guardar un recuerdo del día.

Lágrimas de emoción y la mascota «Peccy» en un primer día intenso

La mascota de Amazon, "Peccy" (una cajita naranja cuyo nombre se debe a su carácter "peculiar"), también se paseaba entre los empleados, quienes dejaban la huella de sus manos con pintura azul y amarilla (los colores de la bandera de Asturias) en un gran cartón con las palabras "OVD1" y "Puxa". Todo rezumaba la informalidad y horizontalidad que caracterizan a los gigantes tecnológicos nacidos en Estados Unidos.

La emoción era real, no fingida. La directora de recursos humanos, Maricruz Rubio, andaluza de nacimiento pero con veinte años en el Principado [aunque en los últimos dos ha trabajado en la nave de Amazon de San Fernando de Henares de Madrid], no pudo contener las lágrimas cuando sonaron las gaitas y se daba el pistoletazo de salida al primer turno. "Es muy emotivo cuando ves empezar a los compañeros a los que has estado acompañando y guiando todos estos días; y sobre todo, viéndolos entrar a trabajar con tanta alegría. Es como recibir a los invitados de los Premios Princesa", asegura Rubio.

Igualmente contento se mostraba Ordeig, que con el de Bobes ya lleva tres aperturas de plantas de "primera milla". Procedente de Barcelona y ya asentado en Oviedo, el director de "OVD1" ofreció un discurso de bienvenida a la plantilla con dos ingredientes clave: "La ilusión y la seguridad". En efecto, la filosofía informal de la multinacional no equivale en modo alguno a descuido. Todo lo contrario: los protocolos para operar dentro del recinto son claros y firmes. Por ejemplo, los trabajadores deben caminar dentro de unos pasillos delimitados con líneas azules en el suelo, tienen que usar calzado especial y su cabello no puede rebasar los hombros. Al subir por las escaleras, la mano debe estar en todo momento apoyada en la barandilla. El vestíbulo de entrada dispone de un arco de seguridad que los empleados tienen que atravesar al entrar y al salir. Y el pabellón hay estaciones con escobas y recogedores, ya que la limpieza también es fundamental en un lugar por el que cada día pasarán miles de cajas y cartones.

Muchos de los que ingresan en la nave de Bobes son asturianos, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo. Según la compañía, alrededor de la mitad de la plantilla es de la región. "Amazon procura potenciar el empleo local", señala un portavoz de la multinacional.

Cinco empleadas asturianas compartían los bollos y el arroz con leche en la pausa del primer turno. Procedentes todas de otros sectores económicos, formaron parte del aluvión de miles de solicitantes de un puesto en "OVD1". Y lo consiguieron, entrando en el departamento de Calidad. Son Silvia Tomás, de 36 años y oriunda de Avilés; Beatriz Pastrana (Lugones, 35 años); Belén Alonso (Lugo de Llanera , 50 años); Lorena Gordaliza (Langreo, 43 años) y María Campos (Mieres, 43 años). "Estoy muy feliz, y personalmente estoy encantada de que Amazon haya venido a la región. Hay mucha gente ya aquí y va a venir mucha más. Así que estamos todos empezando con muchas ganas y mucha ilusión", afirma Pastrana, que antes era cocinera. "Animo a todo el mundo a que se venga, es una experiencia increíble y quiero aprender todo lo que pueda", remarca. Con ella coincide Belén Alonso: "Es una experiencia distinta a todo lo que he vivido laboralmente".

Lógicamente, quienes desde este lunes son trabajadores del centro de Bobes no han elegido Amazon por las gaitas, la música o las golosinas. Los sindicatos asturianos aseguraron hace unos meses, cuando se hizo público cuál sería el sueldo de base de un mozo de almacén [21.242 euros brutos repartidos en doce pagas], que la demanda de empleo recibida por la nave sierense "desmonta el relato de la patronal de que las empresas no logran encontrar mano de obra", y que "cuando se pagan salarios decentes, la gente quiere trabajar".

En una primera fase, el centro de Bobes funcionará con turnos diurnos. La aspiración de la empresa es que, a medida que la plantilla vaya aumentando, la planta esté operativa las 24 horas del día.

Luis Miguel Manzano y Karen Doral en el centro de Amazon en Siero. / David Cabo

Un amor que nació en Toledo y que se muda a Asturias "para empezar una nueva vida" "Amazon nos unió", asegura Karen Doral, de 23 años. Es de Illescas, el municipio toledano donde se ubica un centro de la multinacional similar al inaugurado en Asturias. Doral entró allí a trabajar hace dos años y encontró más que un empleo: a Luis Miguel Manzano, de 27 años y también toledano. Su relación continuará desde ahora en el Principado, ya que ambos han comenzado a trabajar recibiendo mercancías en la nave de Bobes. "Es una aventura: nos venimos aquí a empezar una nueva vida, a quedarnos aquí para siempre", asegura Doral, entusiasmada.

