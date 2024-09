El fenómeno de los festivales veraniegos hace balance récord en Asturias: "Se ha creado otro tipo de turismo"

Ya sean festivales grandes con carteles llenos de estrellas o propuestas más íntimas, con bandas no tan conocidas, el público asturiano ha acudido este año en masa a los festivales. Lo dicen los organizadores y también la patronal de los hosteleros, que hace semanas criticaron la proliferación de este modelo porque, según indico, afecta a un modelo sostenible de turismo. Estos certámenes, lejos de perder fuelle, crecen en número y músculo.

"La edición de 2024 ha sido la de mayor afluencia en la historia del festival", comenta Esteban Pola, organizador del Aquasella, en Arriondas. Lo mismo cuenta Esteban Girón, del Tsunami Festival de Gijón: "Este año superamos las 45.000 personas, es la edición más grande que se ha hecho. Traer a ‘Scorpions’ fue un gran acierto". También Íñigo Domínguez, director del Vesu, se muestra muy satisfecho con la afluencia. "Estuvo incluso por encima de nuestras expectativas", comenta, tras su cambio de ubicación a la Central Artística de Bueño. Marino González, CEO de Boombastic, Metrópoli y Gijón Life, también celebra un año de éxito rotundo: "Ha sido un verano de récord, muchísima gente ha disfrutado de los festivales".

El motivo de este buen momento festivalero no es un secreto para sus organizadores, que coinciden. El público, según ellos, acude no solo por la música sino también para conocer gente con sus mismos gustos o como excusa para hacer turismo. Es decir, buscan una experiencia. "La gente busca vivir en primera persona un gran festival, ese ambiente, el espectáculo. Y luego poder comunicarlo en redes sociales. Se genera un punto de encuentro en los festivales, es un fenómeno que está en auge", asevera Marino González. En la misma línea habla Esteban Girón: "Se ha creado un turismo de festivales, es como las fiestas del pueblo, que te permitían ir a la localidad de al lado, pero aún más a lo grande. Ahora buscas la experiencia, el viaje, conocer gente, reunirse y escuchar música es una costumbre humana muy arraigada".

La gente busca vivir en primera persona un gran festival para luego compartirlo en redes Marino González — Boombastic, Metrópoli y Gijón Life

Aun así, se atisban preocupaciones entre los organizadores. A medida que la oferta crece, también lo hacen las voces que alertan sobre una posible saturación del mercado. "La saturación de festivales nos preocupa un poco", admite Esteban Pola. "Será el público quien ejercerá de juez y regulará tanta oferta", añade, subrayando que la sostenibilidad es clave para que estos eventos sigan siendo viables a largo plazo. "Los festivales tienen que ser sostenibles en todos los aspectos: social, económico y medioambientalmente. Mientras sea así, no veo problema. El problema surgirá cuando la oferta supere a la demanda", dice.

Si hay sostenibilidad social y medioambiental, no veo riesgo de saturación Esteban Pola — Aquasella

Isidro Hernández comparte esta preocupación, aunque asegura que, mientras Riverland, al que define como un festival "muy de nicho", sigue en crecimiento, dice que "hay mucho festival que presenta carteles muy similares, idénticos a veces, y puede llegar a ser un problema". La muerte por éxito, según él, podría afectar especialmente a los certámenes que no logren diferenciarse lo suficiente: "Para nosotros creo que no será tanto problema por el tipo de festival que somos, pero sí, es cierto que se ve algo de saturación en general". Este enfoque es compartido por Íñigo Domínguez, quien subraya que en Vesu se enorgullecen de ser un festival pequeño, pero con una propuesta muy cuidada. "Nuestro público busca fundamentalmente calidad, vivir una experiencia sin aglomeraciones en la que todo está muy cuidado, desde la puesta en escena hasta el cartel", remata.

Los asistentes valoran la experiencia, el viaje, conocer gente y escuchar música Esteban Girón — Tsunami

Pese a las preocupaciones sobre la saturación, algunos organizadores son optimistas sobre el futuro de los festivales en Asturias. Esteban Girón no cree que sea un problema a la vuelta de la esquina: "Yo no veo saturación de festivales. Los que hay, se llenan. Otra cosa sería que hubiese festivales a los que no va nadie, pero no está siendo así". A su juicio, la demanda sigue siendo fuerte y los eventos están respondiendo adecuadamente a las expectativas del público. "Veo mucha gente disfrutando de diferentes festivales, diferentes estilos, hay una demanda a la que se está dando respuesta", concluye.

Algunos eventos ya huyen del calendario del verano hacia el otoño y la primavera» Íñigo Domínguez — El Vesu

Íñigo Domínguez sugiere una posible solución a la saturación: "Cada vez son más los festivales que huyen de ese atasco y buscan ubicarse en otoño o primavera", comenta. Y señala que hay un creciente interés por desestacionalizar estos eventos y explorar nuevas épocas del año. Además, recalca la importancia de las salas de conciertos, que durante el resto del año mantienen viva la escena musical y preparan a las bandas para dar el salto a los festivales. Mirando hacia el futuro, la pregunta sigue siendo si este boom de festivales se mantendrá o si la saturación eventualmente llevará a una "selección natural", como lo describe Marino González. "Si llega el momento, se mantendrán tan solo los festivales que están a la altura", predice, sugiriendo que solo los eventos más fuertes y mejor organizados sobrevivirán a largo plazo.

En definitiva, el panorama festivalero en Asturias se encuentra en un momento de auge, pero con cierta incertidumbre de cara al futuro. Mientras la demanda siga superando a la oferta, los festivales parecen tener un porvenir asegurado. Sin embargo, los organizadores admiten que deben ser creativos y adaptarse para evitar que la saturación ahogue el éxito que han cosechado hasta ahora. Como siempre, será el público quien tenga la última palabra, eligiendo con sus entradas qué eventos continuarán siendo importantes durante el verano asturiano.

Suscríbete para seguir leyendo