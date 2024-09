La intrahistoria de la impresionante foto de Sotres, 'Pueblo Ejemplar', premiada a nivel nacional: 'Me di de frente con esta maravilla'

Hay fotografías que se quedan marcadas en la memoria. Es el caso de la instantánea de Sotres en plena noche rodeada de nieve, como un pueblo de cuento. La postal es obra de Miki López, jefe de fotografía de LA NUEVA ESPAÑA, y por ella recibió en 2016 el galardón ÑH de la Society for News Design, que premia el diseño en los medios de comunicación. Pero, ¿cómo se consigue una foto así? El fotoperiodista explica, a propósito del galardón de Sotres como "Pueblo Ejemplar" 2024, la historia de cómo logró captar el momento.

"Giro en el camino y ¡zas!, de pronto, me di de frente con esta maravilla", comienza López su relato sobre cómo tomó la fotografía premiada. Parece que fue casualidad, pero es una forma de hablar porque capturar este momentos solo tiene un secreto: la perseverancia.

El equipo de LA NUEVA ESPAÑA, con Miki López al objetivo, se desplazó a este pueblo de los Picos de Europa a retratar el aislamiento en invierno de los puntos más altos de Asturias. "Llegué por la mañana y me uní a una raquetada de nieve para hacer unas fotos y, cuando volvía al pueblo, me di cuenta en la que había una zona donde podía hacer un encuadre compuesto con unos árboles, la nieve y el pueblo al fondo. Pensé 'esto de noche tiene que estar guapo'", recuerda el fotógrafo. Después de cenar, en lugar de acostarse, salió de nuevo a la calle, cámara en mano. "Nevaba muchísimo. Cogí el mismo camino del bosque por el que había pasado por la mañana y, al llegar al mismo punto donde yo había imaginado la foto, me encontré con esta maravilla", comenta.

El fotoperiodista también explica los detalles técnicos de la instantánea: "está hecha con una apertura de diafragma muy cerrada (un F22) y puse unos ochos segundos de exposición". Para capturar el momento utilizó un trípode y se colocó él en la foto para que apareciese su silueta en la oscuridad. "A esas horas y a cuatro grados bajo cero no estaba la cosa para que hubiese mucha gente por ahí", bromea el fotógrafo. Y sentencia: "El único secreto de esta foto es la perseverancia".

Su fotografía, resultado de su olfato y constancia, formó parte de un reportaje publicado en la contraportada de LA NUEVA ESPAÑA sobre el aislamiento invernal de los pueblos de montaña y recibió un prestigioso premio a nivel nacional que reconoce el trabajo gráfico en los medios de comunicación españoles. "Buena parte del éxito de la foto está en el trabajo de Jorge Martínez y los compañeros de diseño de LA NUEVA ESPAÑA. Apostaron por ella y la editaron a cinco columnas. El periódico ha decido potenciar el diseño para conseguir un producto innovador y estoy encantado de trabajar con esta gente", declaró López cuando recibió el premio.