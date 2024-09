Sotres, en lo más alto con su "Pueblo ejemplar": el pueblo que retorna a jóvenes y donde se asientan extranjeros)

Uno de los pueblos más altos de Asturias, la localidad de las "nevadonas" y una de las poblaciones más emblemáticas de los imponentes Picos de Europa, símbolo de Asturias. Sotres, en el concejo de Cabrales, a tiro de piedra del Picu Uriellu, es desde ayer "Pueblo ejemplar", galardón que otorga la Fundación Princesa de Asturias. El jurado, reunido en Oviedo, concedió el premio a este rincón del Oriente "por haber conservado e impulsado, en un espacio de alta montaña, una actividad tradicional de base ganadera extensiva y sostenible, complementada con una industria agroalimentaria de calidad y con el turismo".

EN IMÁGENES: Sotres celebra su premio "Pueblo Ejemplar" de 2024 / Juan Plaza

Los habitantes de Sotres se echaron a la calle a primera hora de la tarde para celebrar la noticia. "¡Somos ejemplares! Ya era hora", bromeaba Chucho López, que animaba el cotarro en la "bolera del ríu", en plena carretera general, parando los coches, escanciando sidra y ofreciendo un culin a este y aquel, turistas incluidos, mientras decenas de vecinos brindaban con champagne pese a la lluvia y el viento. Todos hacían cuentas ya para la esperada visita de la Familia Real, el sábado 26 de octubre, tras la ceremonia de entrega de los Premios. "Sotres es el pueblo más guapo de España y ya merecía este reconocimiento", aseguraba López, mientras le explicaba a varios visitantes el porqué de la carretera cortada, el champagne y la sidra: "Es que nos dieron el premio a ‘Pueblo ejemplar’, estamos de fiesta".

Por ahí andaba visitante un portugués, Rui Cunha, que no daba crédito con el jaleo, pero se sumaba a las felicitaciones. "En esta zona me siento cómo en casa. No conozco mucho Sotres todavía, pero me alegro mucho por la gente de Sotres".

El nuevo "Pueblo ejemplar", a 1.050 metros de altura y a una distancia de dos horas en coche desde Oviedo y Gijón, está en plena transformación económica, con la industria del turismo compitiendo ya con la ganadería y las queserías como principales fuentes de riqueza. "Tenemos que mirar algo más por él, porque va a más y tiene mucha importancia", aseguraba Jessica López, propietaria de una quesería y a su vez presidenta Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Cabrales", otra de las señas de identidad del concejo. En la actualidad en el pueblo hay dos queserías y una ganadería. Sotres, según calculan los vecinos, tiene unos sesenta habitantes durante el invierno. Por el verano son 200, con el turismo, especialmente el extranjero, al alza.

Los visitantes vienen buscando tranquilidad y buenas rutas de montaña, con numerosos senderos recuperados por los vecinos en los últimos años, como destacó ayer la Fundación. Hay cuatro hoteles, un albergue, tres bares, once casas rurales, dos tiendas y un bar–tienda. La población, al contrario que en otros núcleos rurales, no está especialmente envejecida en Sotres. Los vecinos calculaban que la media de edad oscila entre los 50 y los 60 años. Los niños en edad escolar no llegan a seis y todos los consultados coinciden al preguntarles por las carencias: mejor internet y cobertura –inexistente en algunos puntos–, más plazas de aparcamiento, arreglar los baches de la carretera y que la quitanieves funcione todo el año. Esto último, la nieve, es un enemigo continuo en el invierno para Sotres, una de las últimas poblaciones de Asturias a las que llegó la corriente eléctrica, en 1981. "Como vea así esto la Familia Real...", decía con ironía Juan Antonio Sánchez, señalando uno de los socavones en la carretera general. "A ver si ponen fibra de una vez, que no podemos poner ni Netlix. Quizás de esta será la vencida", aseguraba otro vecino mientras celebraba.

El galardón del "Pueblo ejemplar" tuvo ayer consecuencias inmediatas. El alcalde de Cabrales, el socialista José Sánchez, ya prepara una modificación presupuestaria para hacer frente a todos los gastos que conllevará la visita real, que al regidor no le pilla de nuevas: Asiegu, en el mismo concejo, también obtuvo este galardón en 2019, justo antes del covid. El premio tiene una dotación económica de 40.000 euros. "Esto es un triunfo de los vecinos; es de ellos", aseguró Sánchez. Fue la asociación de vecinos la que presentó la candidatura, que quedó finalista el año pasado. Esta vez fue la vencida. "Me llamaron por teléfono para decirme que habíamos ganado y bajé como una loca. Espero poder estar para la visita de Los Reyes: no lo pierdo ni loca si me coincide", aseguraba María Fernández, otra vecina del pueblo. "Esto es genial, maravilloso. Nos pone aún más en el mapa", recalcaba por su parte Coqui Sánchez. En Sotres todo ayer felicidad. No era para menos. Son "Pueblo ejemplar".

Operación retorno en los Picos Jóvenes asturianos que dejaron las áreas rurales hace años y extranjeros eligen Sotres como residencia: «Se vive bien» En Sotres, flamante «Pueblo ejemplar», hay una gran operación retorno. Así la definen sus propios habitantes, que explican cómo, en los últimos años, el pueblo de Cabrales está asistiendo al regreso de jóvenes, de entre 30 y 40 años, que se fueron en su día y ahora quieren regresar. «Dejé Sotres con tres años, volví con 23 y en el año 2007 fundé la quesería». Lo dice Jessica López, que vive en el pueblo con su marido. Su quesería, Main, produce 10.000 de Cabrales al año y destaca por sus visitas guiadas: «Aquí se está bien, hay dificultades, pero la calidad de vida es plena». No es el único caso de retorno. Alicia Sánchez tiene otra historia singular: sus padres son de Sotres, ella nació y se crió en Holanda, pero el año pasado regresó para «buscar una nueva vida más tranquila». Da clases de yoga a los habitantes del pueblo, dice que de vez en cuando echa de menos la gran ciudad, pero sus planes son quedarse en Asturias. Hay más. La pareja formada por Abel Fernández, de Cabrales, y Kaelia Cotera, de Tresviso (Cantabria), dirigen la única ganadería que sigue en el pueblo, llamada «Cambureru». Gestionan 300 pieza de ganado y surten de carne a su propio restaurante, que está en tierras cántabras. «Nos va bien, nos gusta la vida aquí y la naturaleza», coincidían. Pero no todo es operación retorno. También hay inmigración. Los argentinos Lina Bernali y Pablo Marfut viven en Sotres desde hace dos años. «En 2008, vine por la zona y me encantó. Me quedé por Cabrales, aunque tuve que regresar a Argentina en alguna ocasión», explicaba Marfut, de Buenos Aires, que trabaja en el refugio del Picu Urriellu. Su pareja, Bernali, de la Patagonia, se instaló en Sotres hace pocos meses. Destaca su tranquilidad, y encontró trabajo en la quesería de Jessica López. No son los únicos extranjeros de Sotres. También estaba muy contento ayer Corentin Rochette, un cocinero francés, de Lyon, que regenta junto a su pareja, Vanessa Fernández, un hotel rural. «Me vine por amor y aquí sigo», explicaba.

