"Más vale prevenir que curar; evitar enfermedades produce un beneficio global"

Adonina Tardón García (Madrid, 1953) es la primera y única mujer catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo. A pesar de sus orígenes madrileños, dice haber sentido siempre atracción hacia Asturias. Ha participado en numerosos trabajos de investigación sobre la epidemiología ambiental, la medicina preventiva y la salud pública. A día de hoy lidera, como investigadora principal, el proyecto europeo "Cancer Prevention at Work" (o prevención del cáncer en el lugar de trabajo), que se centra en detectar la bacteria "Helicobacter pylori" a través de las revisiones anuales a los trabajadores para su posterior erradicación, puesto que constituye el principal factor de riesgo del cáncer de estómago. El próximo 8 de septiembre recibirá la Medalla de Asturias por su compromiso con la salud pública.

–Nació en Madrid, pero siempre ha defendido sentirse "muy asturiana", ¿Qué significa para usted ser reconocida con la Medalla de Asturias?

–Imagino que lo mismo que para todo aquel al que se la dan. Al principio, la recibes un poco como un shock, no te lo esperas. Son esas llamadas que nunca te imaginas. Evidentemente, me siento muy honrada, creo que es el mayor honor que pueda recibir de Asturias, a la que amo profundamente. Y luego te hace pensar por qué te la conceden, en mi caso concreto, apelando a la trayectoria científica y profesional. Entonces reflexionas sobre todo el trabajo ya hecho y sientes, en cierta forma, recompensado todo el esfuerzo y dedicación empleados. Yo llevo casi cincuenta años investigando acerca de la salud pública y es muy gratificante e incluso un orgullo que esta tierra crea que merezco tal honor.

–¿Cuál es su vínculo con Asturias?

–Mi padre es de Belmonte de Miranda, pero emigró a Madrid muy joven, como tanta gente, para buscar un trabajo con el que labrarse un futuro y una vida. Allí curiosamente se encontró con la hija de otra emigrante asturiana, mi abuela Adonina, de la que llevo el nombre, que era de Cangas del Narcea. Así que tengo tres ramas asturianas, concretamente, del Suroccidente, y una segoviana, que es mi abuelo materno. Y si bien es cierto que yo nací en Madrid, mi padre y mi abuela, como todos los asturianos que viven fuera, militaban de asturianos (ríe), así que todos los veranos y cada fin de semana que podíamos íbamos a Belmonte para reunirnos en familia. Siempre he vivido Asturias como un sentimiento muy fuerte de pertenencia.

–¿Cómo surge su interés por la medicina y la salud pública?

–Estudié Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, porque era algo que siempre me había gustado, desde que era pequeña. Y, cuando acabé, hice el máster de Salud Pública porque quería ayudar a las personas.

–¿Cuándo se trasladó al Principado?

–Fue después de hacer las oposiciones al cuerpo de sanidad nacional. Fui funcionaria en el primer Ministerio de Sanidad que se creó, porque hasta entonces era la dirección general. En ese tiempo se me puso a tiro venir a vivir a Asturias porque a los funcionarios de Madrid Central que quisiésemos se no ofreció el traslado voluntario a las comunidades autónomas, así que sin dudarlo seleccioné Asturias. Mis padres ya se habían jubilado y estaban aquí, como no podía ser de otra manera. Eso fue en 1984 y desde entonces ejerzo mi trabajo de salud pública en Asturias.

–Una de sus principales líneas de trabajo es la prevención, ¿de dónde proviene esa inquietud?

–En salud pública siempre se busca trabajar en aquellos factores de riesgo que es más posible mejorar y con los que causar un impacto positivo en el mayor porcentaje de población. Cuando llegué a Asturias, lo hice para crear el registro poblacional de cáncer en la región y, sobre esta enfermedad, un punto muy importante de investigación epidemiológica ha sido siempre la exposición en el trabajo, porque en el trabajo es inadmisible que se produzca ningún tipo de cáncer. Entonces hay que saber cuáles son las exposiciones ocupacionales para poder evitarlas con equipos de protección bien general o bien individual. Ese fue mi primer trabajo y tras una estancia de un año en 2001 en Estados Unidos, decidí que esto era lo que me apasionaba y a lo que quería dedicar mi vida.

–¿Cuál es su ocupación actual?

–Ahora estoy trabajando en un proyecto novedoso a través del que se pretende evaluar si la determinación precoz de una infección crónica que se transmite generalmente en la familia y no tiene que ver con el trabajo, puede detectarse a través de las revisiones laborales anuales y tratarse para prevenir la aparición de cáncer. El proyecto actualmente está en fase de campo y busca hacer un ejercicio de predicción y prevención. Es decir, a través de las revisiones de trabajo, no solo adelantarse a la enfermedad sino también al factor de riesgo, de tal manera que si la medicina preventiva es capaz de detectar infección por Helicobacter pylori y las personas afectadas son después tratadas para erradicar Helicobacter pylori, lo más probable es que dentro de veinte años no se haya formado un cáncer de estómago y esas personas haya evitado padecerlo.

–¿Porqué el "Helicobacter pylori"?

–Porque es la única bacteria considerada cancerígena según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se estima que causa entre el 60 y el 80 por ciento de los casos de cáncer de estómago.

–¿Cuál es el siguiente paso?

–Una vez terminado el trabajo de campo, para lo que todavía nos queda un año, hay que analizar los resultados, en lo que se empleará otro año. Después de esos dos años se determinará si merece la pena implantar la detección de infección crónica por esta bacteria en el reconocimiento durante el trabajo o no.

–¿Una frase que la defina?

–Sin duda, escogería un refrán: más vale prevenir que curar. Soy firme creyente de que las enfermedades, por prevenirse, que no se llegan a manifestar y que el paciente no sufre y no se tienen que curar son las mejores. Al final evitar dolor y sufrimiento es un beneficio global.

–¿Qué proyecto recuerda con especial cariño?

–La Cohorte INMA, que es un estudio poblacional para el que se selecciona un grupo de gente al azar, y que en este caso trataba acerca de la INfancia y el Medio Ambiente. Este estudio tiene un gran recorrido y un gran impacto porque mide todos los parámetros y estilo de vida de las mujeres desde el embarazo y luego sigue a los recién nacidos. Yo medía la concentración de compuestos químicos persistentes en las mujeres durante el embarazo. A través de ello descubrimos que si la concentración de la madre es alta la del recién nacido también lo es.

–¿Cómo se implementa esa cuestión en la medicina preventiva?

–La investigación en causas de enfermedad es fácilmente subsanable a través de la implementación de distintas medidas en el sistema de salud pública. Respecto al tema anterior, por ejemplo, cuando las parejas acuden a la primera revisión con la matrona, a las doce semanas, para enfrentar el embarazo, les informan sobre cómo evitar esta contaminación asociada a pesticidas y desechos plásticos para que no afecte a bebé.

