El verdadero 4G de Sotres: a falta de cobertura, cuatro generaciones juntas en el pueblo

Probablemente los integrantes de la familia Sánchez, que regentan un hotel en Sotres (Cabrales), sean las personas más aptas para evaluar la salud del "Pueblo ejemplar". Valentina Sánchez, 82 años y ya bisabuela por partida doble, lleva al pie del cañón desde 1970, cuando abrió el hotel Casa Cipriano. Lo recuerda mientras sostiene a Bruno Carrera, su último bisnieto, al que saca casi 81 años.

"Tuve que ir a trabajar unos años a Bélgica a sacar algo de dinero y luego volví para abrir el hotel. ¡Vaya tiempos! No tenía nada que ver con lo que es ahora, ni el hotel ni el pueblo. Lo tuve muchísimos años y ahora lo lleva mi hija", explica Sánchez. En el negocio familiar, trabaja la familia al completo: la hija de Valentina, Sonia López; su nieta, Laura Álvarez, y la pareja de esta, Gonzalo Carrera. Estos dos últimos tienen dos hijos; Bruno, que cumple un año este mes, y David, que tiene seis. Todos, salvo David, que no pudo dejar el negocio solo, posan juntos en un día histórico para el pueblo. En Sotres, donde para desesperación de los vecinos no abunda la buena cobertura, ellos son el 4G. Cuatro generaciones juntas.

Laura Álvarez, de 30 años, sabe de primera mano cómo es vivir en familia en un pueblo de montaña, alejada de los ritmos de la ciudad, compaginando trabajo con el cuidado de los hijos. Es optimista, se le ve feliz, aunque no oculta los problemas del día a día, que muchas veces van minando la moral. "Es complicado, sobre todo por los niños pequeños y en invierno, donde nos tenemos que buscar la vida. Muchas veces no funciona la quitanieves y eso es un problema serio, porque hay días en los que mi hijo se quedó sin ir al colegio", explica.

Más contras: "No tenemos pediatra en verano y es una faena. En invierno sí hay, pero ahora nada. Tenemos que ir a Arriondas y eso trastoca, porque cuando surge algún problema... Se te ponen malos los hijos y no sabemos qué hacer. Ahí es cuando te planteas si merece la pena seguir en el pueblo", dice. La última: "No hay guardería". Para alivio de Sotres, ese impedimento pronto será solucionado, ya que está en marcha una de las escuelinas del Principado. Los niños en edad escolar acuden al colegio a Arenas de Cabrales, la localidad que abastece de servicios a los habitantes de Sotres. Pero también hay argumentos a favor de vivir a 1.050 metros de altura, aunque de vez en cuando falle la cobertura.

"La calidad de vida es mucho mejor y la zona rural está mejorando en muchos aspectos. Esta zona se revitalizó mucho desde la pandemia por coronavirus, porque mucha gente buscaba aire libre y naturaleza y lo encontró aquí. ¡Muchos visitantes flipaban! Eso fue un chute para todos", recuerda Álvarez. Interviene su abuela. "Desde hace años cada verano se nota más gente, es una especie de boom, aunque de momento lo podemos llevar más o menos bien. El verano es el punto fuerte, pero en invierno también suele haber turistas. Es necesario hacer aparcamientos, porque cabe la gente, pero no los coches", asegura la patriarca de la familia.

La pareja de Laura, Gonzalo Carrera, es el más crítico e insiste en el problema de la cobertura. "No es de recibo que haya zonas en las que no tengamos cobertura". La línea telefónica en los móviles funciona según la compañía. Hay incluso alguna escena graciosa. "Movistar llega si te pones justo delante de esa casa, pero como te muevas un metro quedas sin nada", avisa Carrera. Con todo esto, vivir en el pueblo gana a los problemas. "Y cada vez son más los que prefieren estar aquí... A ver si cabemos", pronostica Laura, de subidón por el "Pueblo ejemplar".

Suscríbete para seguir leyendo