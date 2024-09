"Costó mucho sacrificio lograr la libertad, necesitamos cuidarla"

Pablo García recibirá este domingo a sus 90 años la Medalla de Asturias en representación de los hombres y mujeres que no arrojaron la toalla durante la dictadura para que llegara la democracia. Hijo de minero y de carbonera, este zapatero de Laviana, uno de los asturianos en el congreso de Suresnes, fue anfitrión de Felipe González y Alfonso Guerra en los tiempos de la cladestinidad en la cabaña de Peña Mayor. Después, se convirtió en el primer alcalde de la Transición en Laviana y en protagonista de los años del cambio desde su escaño en el Senado. Considerado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, como su "maestro en la política", un histórico del socialismo asturiano como Jesús Sanjurjo, destaca de Pablo García su "bondad, algo que en política no se valora mucho, inteligencia, compromiso y generosidad". Es presidente de honor de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

–¿Qué fue lo primero en lo que pensó cuando se enteró de la concesión de la Medalla de Asturias de 2024?

–Agradecimiento. Pero... ¿por qué a mí?, cuando hay tantas mujeres y hombres merecedores de ello. Son muchas las personas que me vienen a la mente con igual mérito, o mucho más que yo, en la lucha por las libertades y no han tenido el honor de recibir un reconocimiento como el que a mí ahora se me concede. Así que agradecimiento y la intención de aceptarlo con humildad, fue lo primero que pensé y sigo pensando.

–¿De quién se acordó en ese momento?

–De mi madre. "La madre Gorkiana", como a mi buen amigo, ya fallecido, Adolfo Fernández Pérez le gustaba hacer el símil. Esta visibilidad que él le daba se lo agradecí siempre enormemente, porque mi madre ha sido y es el mayor referente en mi vida. Su enorme esfuerzo por sacar adelante una familia en la que éramos tres hermanos huérfanos de padre. José García, mi padre, murió cuando yo tenía nueve años, víctima de las duras penas que se le impusieron por ser militante del SOMA. Además, las dificilísimas condiciones que aquella época y sus circunstancias marcaban en un caso así, hicieron aún más dura la tarea de ejercer de cabeza de familia para mi madre. Su compromiso con los ideales socialistas, pero también con las personas, fue algo que dejó mucho poso en mi forma de entender el mundo. Y, cómo no, me marcó también que mi madre compartía ese espíritu que Gorki traslada en su obra de dar por bueno todo lo que su hijo cree. Me parece una comparación muy acertada, ya que, al igual que en la novela, María, mi madre, hacía de madre de todos

–En la Asturias de 2024, son muchas las generaciones que ya han crecido en libertad y democracia. ¿Qué les puede decir un hombre que vivió 40 años bajo una dictadura?

–Les diría aquello de que "la libertad es como el aire que respiramos: no se echa de menos hasta que nos falta". Con ello quiero incidir en la necesidad de no dar nada por garantizado o superado, ya que, aunque ahora parezca algo natural, los que hemos sufrido aquellos fatídicos días de dictadura nos sentimos en la obligación de transmitir y recordar a los más jóvenes el enorme valor de un bien que costó mucho sacrificio conseguir y la necesidad de cuidarlo entre todas y todos.

–¿Cómo se las arregló para hacer política de resistencia desde una zapatería en Barredos?

–Pues aprendiendo a convivir con el miedo, para qué se lo voy a ocultar, pero también con la seguridad de que se estaba haciendo, en la manera de lo posible, lo correcto. Al hilo de esto traigo de nuevo el recuerdo de mi madre, a la que veía cómo ejercía labores de apoyo a la guerrilla del monte. Recuerdo también, vívidamente, su alegría cuando encontró en un bolso de una chaqueta mía un ejemplar de El Socialista. "Ay, qué alegría me das fíu", me dijo. Con todo esto que le cuento, creo que fue algo casi natural que la zapatería fuese centro de reunión para los jóvenes de la zona. Desde allí distribuíamos la propaganda, que algunas veces nos llegaba y otras las teníamos que elaborar nosotros mismos. Convertirme en militante y los posteriores cargos fue todo sobrevenido

–Vivió gran parte de la Transición en el Senado. ¿Hubo un Régimen del 78 como dicen algunos políticos de la izquierda alternativa o se tuvo que pelear mucho para que la democracia fuera una realidad cotidiana en España?

–Realmente, la Transición la viví desde el ayuntamiento de Laviana. Fue una época complicada para hacer política, en la que chocaban muy frontalmente las expectativas de muchas personas ilusionadas con una mejora inmediata de las condiciones sociales, con las reticencias de otras para abandonar los privilegios adquiridos durante la etapa franquista. En el Senado podría decirse que viví lo que se denominó coloquialmente como "el cambio", que tampoco estuvo exento de dificultades: sólo un año antes de la victoria electoral de Felipe González había habido un intento de golpe de estado en este país. De todas formas, hablando de la Transición, las autonomías y todo el desarrollo democrático que se produjo a raíz de la democratización del Estado, yo lo recuerdo como un "café para todos" pero como un café con leche demasiado oscuro.

–Usted fue el primera alcalde demócrata de Laviana tras la dictadura. ¿Son los ayuntamientos la mejora cantera para iniciarse en la política?

–Para mí, sí. Los ayuntamientos son el primer contacto de los ciudadanos y ciudadanas con la administración y eso te da una perspectiva de los problemas, y sus soluciones, muy cercana a tus vecinos y vecinas; de forma que no te puedes ocultar tras una aureola que te haga caer en la separación del trabajo que realizas, de quien te ha votado y te ha hecho ocupar el cargo que desempeñas. Desde el ayuntamiento pisas el terreno a diario y eso creo que es muy importante para cualquier político. Con ello no quiero decir que otros cargos y responsabilidades no sean tan importantes o necesarias, pero creo que es una muy buena escuela para que en el desempeño de otras funciones de mayor rango se sienta uno apegado a la realidad. Quisiera hacer valer el ejemplo, que desde mi punto de vista encarna esto que digo, de nuestro presidente Adrián Barbón, al que el haber pasado por la responsabilidad de ejercer como alcalde en Laviana, sin duda, le ha ayudado en su crecimiento como político.

–Para acabar, ¿cómo se imagina esta tierra en la segunda mitad del sioglo XXI, la Asturias de 2050?

–Creo y confío en la juventud, por lo tanto, no me puedo imaginar otro escenario que no sea de progreso y esperanza. Una vida mejor para todos y todas.

