Gazir, la superestrella asturiana de batallas de gallos que va a "matar o morir" en la superliga de rap: "Va a ser único"

El batallero Gabriel Sánchez Poyal, más conocido como Gazir (Muros del Nalón, 2001), formará parte del elenco de estrellas del rap que competirán por ser el primer campeón de la "FMS World Series", la súperliga mundial de batallas freestyle que nace esta temporada 24/25.

Un enfrentamiento donde entre rimas, flow, técnica, puesta en escena, agresividad y otras cualidades se consagrará a un especialista como referente mundial de una disciplina que, como reconocen los organizadores, "crece a un ritmo imparable".

Este nuevo formato de competición supone una vuelta de tuerca más a la "Freestyle Master Series" y ofrecerá cinco jornadas, cada una con dos rondas, donde diez de los mejores artistas del panorama internacional se medirán entre ellos. Gazir, que ya cuenta en sus vitrinas con una FMS España, una Red Bull España y una FMS Internacional, tres de los mayores honores dentro del mundo del freestyle, competirá contra grandes nombres como "el Menor" o "Larrix", además de otros siete batalleros dispuestos a llevarse el título más prestigioso del verso improvisado. El último de estos competidores se decidirá por una votación entre los mejores raperos del globo.

–¿Cómo se prepara un campeonato así?

–Ésta puede llegar a ser la mayor competición de "freestyle" de la historia; creo que a la gente le va a sorprender mucho cuando llegue el momento. Igual no somos conscientes de lo épico que puede llegar a ser. Aún así, para un torneo como este no es que tenga una preparación concreta. Lo que sí que creo es que va a ser muy condensado el tiempo. No es un torneo como "Red Bull", no es una liga que dure un año como es "FMS Nacional". Dura como un mes y es en varios países, así que intentaré llegar en un estado mental y de forma para poder aguantar todas las subidas y bajadas que haya en tan poco tiempo.

–Será duro...

–Va a ser muy duro en cuanto a muchos eventos, muchos viajes, muchas batallas contra gente muy buena… Y, por supuesto, quiero seguir rapeando, seguir mejorando, para llegar al mejor nivel, y porque es lo que más me gusta.

–¿Se ve como uno de los favoritos para ganar la primera edición de esta nueva "liga" de batalleros?

–Sí, me veo como uno de los favoritos; llevo los años suficientes en esto como para confiar en mí. Antes fallaba más, era más novato, pero ahora acumulo las batallas suficientes como para saber que puedo ganarle a cualquiera. Para el que no lo haya querido ver aún tengo una nueva oportunidad para enseñárselo y demostrar que puedo hacerlo de sobra. En esta "Superliga" se entiende que van los mejores, pero de todos ellos creo que yo soy el que va con más ganas de mejorar, con más ganas de matar o morir en cada batalla, pero, sobre todo, con más intención de disfrutar.

–¿Cómo se siente al ser elegido, ya de entrada, como uno de los diez mejores del mundo?

–Me hace sentir muy orgulloso del trabajo que vengo haciendo los últimos años, ya desde el 2020. También es una señal de respeto a mi figura y es algo que se agradece. Siempre hay alguna parte del sector que me intenta sacar del ranking o de listas en las que merezco estar, y por unos motivos u otros siempre se tiende más a infravalorarme. Por eso, estar en estas listas acaba demostrando que merezco estar ahí, con hechos, y me da oportunidades para seguir avanzando, lo cual me motiva mucho. Va a ser un evento único para el "freestyle" y tengo buenas expectativas... Cuando los mejores nos enfrentamos salen momentos únicos.

–¿Conoce al resto de participantes del torneo?

–Sí, los conozco. Me parece una lista muy buena, histórica incluso. Al final, son los mejores del mundo. España creo que está muy bien representada. Ya en las últimas "Internacionales" a España la hemos ido liderando "Chuty" y yo, a veces solos, otras acompañados, en equipo, como rivales… Y eso demuestra que están siendo unos años de convivencia competitiva entre nosotros que nos hace a ambos subir mucho el nivel. Al final me voy a acabar enfrentando a todos, es una liga, pero ya solo con los dos confirmados, "El Menor" y "Larrix", son dos rivales que me motivan. Son de la nueva generación también, y con "Larrix" tengo ganas de tener una revancha. Con "El Menor" no he tenido batalla en competición oficial, pero es un duelo con mucha narrativa y me apetece demostrar mi nivel contra él.

–Si todo le va bien podría ser el primer campeón de la competición, lo que siempre es un añadido.

–Es algo que me motiva mucho. Yo llegué a la escena del "freestyle" cuando ya estaban definidas las competiciones que había. De hecho, muchas veces ya estaban definidos, incluso antes de empezar, quienes eran los grandes favoritos o incluso quién iba a ser casi seguro el campeón. Entonces, en ese contexto, siempre llegas como aspirante y tienes que ir derribando muro tras muro hasta llegar a la cima. Aquí, en una competición nueva, me pilla siendo una figura vigente del panorama, y compito en igualdad de condiciones. Creo que esto me puede venir muy bien.

