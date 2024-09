La insurrección de Octubre del 34 estallará en Candamo (y parecerá muy real)

La Revolución de Octubre del 34 llega este año en septiembre. En el 90.º aniversario de los sucesos revolucionarios en Asturias, el grupo Frente del Nalón organiza para los próximos días 13 y 14 de este mes, viernes y sábado, en San Román, una edición especial de sus exitosas jornadas de recreación histórica. Este año están dedicadas a la fallida insurrección obrera que se produjo entre los días 5 y 18 de octubre de 1934 en Asturias. El evento, organizado por una asociación especializada en revivir los hechos vinculados a la Guerra Civil "de una manera rigurosa y fiel", cumple su XIII Edición y en esta ocasión se traslada desde Grullos, donde se celebró hasta ahora, a la vecina localidad de San Román, también en Candamo.

Octubre del 34 estallará este año en Candamo

Los integrantes del grupo recreacionista, conscientes de que la relativa cercanía de los hechos aumenta la sensibilidad de los espectadores, insisten en que estas jornadas no son "un evento lúdico". Son un acto cultural donde "se revive la historia de manera rigurosa y fiel". Las jornadas candaminas sobre la Guerra Civil son un éxito año a año. Cada edición suelen reunir a unas 3.000 personas. En esta edición participarán 120 recreadores llegados de toda España.

El programa de las jornadas comienzan la tarde del viernes 13. El primer acto será la presentación del libro "Asturias. Octubre 1934" de Paco Ignacio Taibo II, reeditado por la editorial asturiana Hoja de Lata. Tras la presentación, tendrá lugar una mesa redonda sobre el nonagésimo aniversario de la Revolución. A las 20.00 horas comenzará la primera recreación del día, que reconstruirá los últimos combates de la insurrección y la muerte de Aida de la Fuente. A las 22.00 horas habrá una recreación nocturna que lleva por título "El ocaso del Octubre asturiano", en la que tendrán protagonismo las legiones regulares, las tropas llegadas de África para reprimir la revuelta, y la rendición de los revolucionarios.

El sábado será el día principal. Se recreará el inicio de la revolución, que se desató en las Cuencas con la toma de los cuarteles de la Guardia Civil y posteriormente con la marcha de los mineros hacia Oviedo. La capital se convirtió en el principal escenario de los combates. Habrá recreaciones de estos enfrentamientos a las 11, las 16 y los 18 horas. A las 20.30 horas tendrá lugar el espectáculo recreado "Fiesta del soviet en la Argañosa" y, a las 22.00 horas, se recreará un baile de época en la Fuente de la Plata. Los premios del concurso de vestuario se entregarán a las 22.30 horas. Además, durante la mañana y la tarde, habrá un mercadillo de antigüedades y coleccionismo de época. En estas jornadas, que cuentan con el apoyo del Principado y del Ayuntamiento de Candamo, los organizadores indican que las escenas no están concebidas para niños menores de 13 años.

Xaime Fernández, profesor de Historia, es el presidente del grupo recreacionista Frente del Nalón. Insiste en que la recreación de la Revolución de Octubre del 34 "no es un evento lúdico, no hay que confundirlo con un mercado medieval, con una fiesta ambientada ni tampoco con un evento conmemorativo, donde se puede hacer apología de uno u otro bando. Nosotros entendemos estas jornadas como una extensión de la divulgación histórica, como un museo vivo que nos permite, de una manera más visual, digamos, llegar a la gente". Fernández destaca que han procurado ser "asépticos", "mostrar los hechos como sucedieron" y ofrecer "la versión consensuada por los historiadores". "No entramos en opiniones, no juzgamos los hechos moralmente, eso es algo que dejamos al público", añade.

