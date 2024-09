La tasa turística asturiana pactada por PSOE e IU que indigna al sector: voluntaria y no la aplicará el Principado

Pacto entre el PSOE e Izquierda Unida para impulsar una tasa turística en Asturias de cara al año que viene, que aplicarán de forma voluntaria los concejos en sus respectivos territorios. Este cobro, que descartaban los socialistas hasta hace unos meses, es uno de los principales acuerdos a los que llegaron ayer los dos partidos del Gobierno del Principado, según anunciaron Adrián Barbón, presidente del Ejecutivo asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), y Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de Izquierda Unida. Los principales rostros de ambas formaciones se citaron ayer en el Faro de Avilés (Gozón) para analizar su primer año de coalición, además de marcar los objetivos a seguir. La nueva tasa ya ha levantado un profundo malestar en el sector.

El ala socialista del Gobierno descartaba hasta hace poco la necesidad de apostar por esta medida, que por contra reclamaba Izquierda Unida, aunque con un importante matiz: el socio minoritario en el Gobierno quería que este impuesto fuese autonómico, gestionado por el Ejecutivo y no por los concejos. El PSOE se abrió después a aplicar el canon, pero de forma voluntaria y dependiendo de los concejos. Así será finalmente. El Principado impulsará "una regulación" que luego podrá aplicar cada ayuntamiento, según concretó Barbón, "con vistas al verano que viene". Ovidio Zapico, por su parte, recalcó la necesidad de "desarrollar políticas que favorezcan la desestacionalización, y también con la puesta en marcha de una tasa turística que permita garantizar los servicios públicos que se han de dar, en un marco general que priorice el desarrollo sostenible".

El anuncio de la puesta en marcha de esta tasa turística provocó ayer la inmediata reacción negativa de la patronal Otea. "No estamos de acuerdo con esta tasa y creemos que el Gobierno está equivocado. Es un error, no es una medida consensuada y nos parece curioso que un miembro del Gobierno que no tiene competencias en turismo (Ovidio Zapico) marque la política en este sector", aseguró José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal Otea.

Por otro lado, los dos miembros del Gobierno también acordaron la creación de la Oficina Económica, que dependerá directamente de Presidencia. "Nuestro modelo es la oficina de la Moncloa, que trabaja también con un Gobierno de unidad progresista. La vamos a impulsar de cara a la negociación del presupuesto del año que viene, para que sea algo operativo, que permita un trabajo transversal. Queremos que ningún proyecto de ninguna empresa se pierda, porque para este Gobierno el empleo es fundamental", aseguró Barbón, que no dio plazos para su creación.

La financiación autonómica fue otro tema a tratar, en medio de la polémica nacional por el acuerdo entre el PSOE y Esquerra en Cataluña, que supondría una "financiación singular". Ovidio Zapico, de IU, habló en una de sus intervenciones de "federalismo de la igualdad", y dijo que no es compatible, "sin ningún tipo de tapujo", con el cupo catalán. Barbón, por su parte, insistió en que todavía no existen "datos reales" sobre el posible concierto fiscal que ahora niega el Gobierno central. "Los que tienen que dejar de marear la perdiz son los presidentes del PP, porque no conozco ninguna propuesta de ese partido sobre financiación a modo global", destacó Barbón.

La reunión sirvió para escenificar la unidad entre los dos miembros del Gobierno, que aseguraron que el Ejecutivo agotará la actual legislatura. "Somos un Gobierno ambicioso que va a por todas y da estabilidad. Estamos en un faro y queremos servir de guía y a un lado tenemos a un concejo que acaba de saltar por los aires (en alusión a Castrillón, donde el PP rompió con Vox) y a otro Gobiernos estables (Avilés y Gozón)", destacó el presidente del Principado. "Esta alianza sienta bien a Asturias. Vamos a acabar la legislatura", remató Zapico.

