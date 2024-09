Los trenes de cercanías circularán 20 kilómetros por hora más rápido y reducirán paradas desde noviembre

Momento clave para las cercanías en Asturias. Por un lado, Renfe está ya en la fase final de una mejora en el sistema informático de seguridad, el Asfa Digital, que permitirá ganar 20 kilómetros por hora a los convoyes en determinados tramos en los que ahora solo se puede ir a 30 km/h o incluso a menos velocidad. Esta implementación supondrá, según sectores ferroviarios, ganancias de tiempo en varías líneas de cercanías.

Por otro, Renfe sigue dando pasos hacia la reforma de la malla horaria, que conllevará la reducción de paradas en varias líneas para así poder acortar tiempos de trayecto. La compañía pública trabaja con la previsión de realizar el primer recorte de paradas entre noviembre y diciembre de este año, en la línea Gijón-Laviana. Renfe y Adif han escogido esta línea como "conejillo de indias" porque están a punto de finalizar las obras de mejoras en las vías. La propuesta que realizó Adif, dependiente de la infraestructura, es reducir catorce paradas de las 24 actuales, implementando trenes "semidirectos" y reduciendo así treinta minutos de viaje. Esta medida no supondría quitar paradas en todas las frecuencias. Una vez que finalicen las obras y se hagan las pruebas de seguridad, se aplicará este plan. En sectores ferroviarios se da por hecho que este plan de reforma de malla horaria, que cuenta también con el apoyo del Principado, no quedará en papel mojado. La siguiente línea que tendría una reducción de paradas es la de Oviedo-Infiesto, que también sufrirá obras. Posteriormente, y si el plan da buenos resultados, la idea, aunque no se confirme públicamente, es la de reducir paradas en más líneas para ganar tiempos de viaje en la mayoría de frecuencias. Esta reforma, unido a la mejora que tendrá lugar en el Asfa digital, que desde 2022 trae de cabeza a muchos maquinistas por sus duras restricciones, provocará una gran mejoría en los tiempos de las cercanías, confían todos los actores involucrados.

Por otro lado, Renfe anunció ayer que recupera en septiembre la circulación habitual de los trenes Civis en las líneas C1 y C3 de Cercanías Asturias. Con el regreso de estos trenes, tras el periodo estival, la red de Cercanías en el Principado pasa a ofrecer 6.000 plazas más al día en jornada laborable.

