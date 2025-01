La Oficina Económica, antes de abril, según el Principado: ¿pero por qué no tiene partida concreta?

La Oficina Económica de Presidencia arrancará en el año 2025, según las previsión que maneja el Gobierno asturiano. Esta nueva estructura no cuenta con una partida específica en el proyecto del Presupuesto del Principado para el próximo ejercicio porque aún no ha sido creada, pero el Ejecutivo de Adrián Barbón prevé su implantación a lo largo del primer trimestre, con un director y dos responsables de área.

La creación de la Oficina Económica de Presidencia responde a un compromiso que Barbón anunció el pasado verano dentro de la estrategia del Gobierno autonómico para promover el desarrollo y la actividad empresarial en Asturias, un eje de actuación del que también forma parte la Oficina del Principado en Madrid para la captación de inversiones. La decisión del Ejecutivo, meses atrás, de vincular esta iniciativa al Presupuesto de 2025, lo que retrasaba su creación, suscitó quejas en sectores empresariales de la región.

El proyecto de la Oficina Económica del Presidente aparece en la sección 31 de la ley de Presupuestos, pero no tiene una partida monetaria específica. El motivo, según fuentes del Gobierno autonómico, es que al no estar todavía creada no puede figurar como tal en ese documento, aunque tanto la dotación inicial como la estructura de esta nueva unidad está incluida en esa sección que dispone de un total de 8,3 millones de euros para el próximo ejercicio presupuestario. Esta sección está reservada a gastos genéricos de consejerías, con dos millones para el Fondo de Contingencia autonómico y casi un millón para personal. El proyecto de ley de las cuentas del Principado para el próximo año incluye los créditos necesarios para la creación de tres puestos de personal de gabinete asignados a esta futura Oficina Económica, que arrancará con un director, un responsable de proyectos estratégicos y un responsable de planificación y política económica. Una vez que el Presupuesto sea aprobado el próximo viernes, el Gobierno de Barbón deberá modificar el decreto de estructura orgánica del Principado para dar encaje en la misma a esos tres nuevos puestos. Cumplido ese trámite preceptivo, será el momento de proceder a los nombramientos para esos tres cargos de responsables de la Oficina Económica del Principado, el último paso para la puesta en marcha de esta iniciativa que, según fuentes del Ejecutivo de Barbón, está prevista a lo largo del primer trimestre.

El Gobierno de Barbón ha querido vincular esta nueva Oficina Económica, distinta a la que el Principado ha abierto en Madrid para captar inversiones, al Presupuesto del Principado para garantizarle un marco jurídico y financiero adecuado, aunque a lo largo del debate en la Junta sobre el proyecto de las cuentas para 2025 no se abordaron detalles de su puesta en marcha. En sectores del mundo de la empresa se había defendido que el Ejecutivo autonómico disponía de margen de maniobra suficiente para desarrollar esta iniciativa sin tener que recurrir al proyecto de ley del Presupuesto.

Precedentes

En otras administraciones autonómicas hay precedentes de iniciativas similares. Por ejemplo, el Gobierno central dispone en Moncloa de un órgano cuya misión es definir y marcar la agenda económica de Pedro Sánchez. También la Xunta de Galicia dispone de un instrumento similar para captar inversiones y que, como ocurrirá en el caso de la Oficina del Gobierno asturiano, depende directamente de la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

Esta Oficina Económica de Presidencia forma parte de la nueva estrategia del Gobierno que tiene como fin la promoción de Asturias para atraer actividad empresarial e inversiones, un objetivo en el que también se encuadran la Oficina del Principado en Madrid que dirige José Luis Huerta y la ley de proyectos estratégicos aprobada por la Junta General este viernes, sin votos en contra pero a regañadientes del socio minoritario del Gobierno, IU-Convocatoria, que la apoyó exclusivamente "por responsabilidad" al formar parte del Ejecutivo.

Queipo exige a Barbón que «desautorice» a Peláez «por mentir» El debate presupuestario que se zanjó con la luz verde a los que serán los sextos Presupuestos consecutivos de Adrián Barbón al frente del Principado dejó resaca. El líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, exigió al presidente que «desautorice» al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, «por mentir en sede parlamentaria». Queipo se refirió en esos términos a la respuesta que recibió del consejero de Hacienda sobre la propuesta que el PP incluyó en su enmienda de totalidad para bonificar al 99 por ciento el impuesto de Sucesiones, hasta en cuarto grado de consanguinidad, en la compra de empresas individuales y explotaciones agrarias «para evitar la desaparición de negocios y empresas familiares». La respuesta del Consejero fue que esa bonificación estaba prevista, «ya existe», dijo Peláez, que acusó al líder y al principal grupo de la oposición de no leer el proyecto presupuestario, una afirmación aplaudida por Adrián Barbón y su vicepresidenta, Gimena Llamedo, de forma tan ostensible como era rechazada desde la bancada popular. Lo cierto es que hubo un «error técnico» en la elaboración del proyecto del Presupuesto de tal forma que la bonificación al cuarto grado de parentesco se queda en el 4 por ciento del Principado, ya que la del 95 por ciento restante del Estado solo llega al tercer grado de consanguinidad. De todas formas, fuentes del Gobierno asturiano garantizaron la pretensión de sacar adelante la bonificación del 99 por ciento para el cuarto grado de parentesco en ese caso de la adquisición de empresas individuales y explotaciones agrarias, aunque estudia la fórmula viable para hacerlo, ya sea mediante una enmienda presupuestaria o una ley o reforma legal específica, entre otras.

Suscríbete para seguir leyendo