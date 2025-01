Visto bueno al Presupuesto del Principado, con las dudas de Foro hasta el último minuto

El proyecto presupuestario para 2025 recibirá hoy definitivamente el visto bueno en el parlamento, con el respaldo al dictamen de al menos PSOE, IU y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, hará explícita su posición en el último minuto, pero hasta ahora pocos argumentos han encontrado los foristas para apoyar las cuentas del Ejecutivo. No obstante, en medios foristas se traslada que un rechazo al dictamen no significaría que la formación vaya a variar su posición negociadora con el Ejecutivo.

Uno de esos casos puede producirse en el trámite de enmiendas, donde ya ayer saltó alguna chispa entre los socios del Ejecutivo, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies. En realidad todo obedece a un enredo más de puesta en escena que de sustancia, ya que lo que se discute es una medida cuyo impacto es bastante particular.

Todo comenzó cuando el PP cuestionó que no se incluyese en el presupuesto una bonificación hasta el cuarto grado en el impuesto de sucesiones para empresas familiares y explotaciones agrarias. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, acusó a los populares de no leerse las cuentas, afirmando que estaba incluido; pero lo cierto es que el documento refería a la legislación estatal lo que, de facto, suponía que ese caso no estaba considerado Peláez admitió que se trataba de un error y que trataría de enmendarlo.

El PP ha visto en ello un motivo de dura crítica al consejero y pidió su dimisión. Los populares han planteado una reforma de ley para incorporar ese supuesto; el PSOE, que no quiere dar el brazo a torcer, propone una enmienda a las cuentas. Pero IU y la diputada Covadonga Tomé se negaron ayer a respaldarla, por lo que se discutirá en el pleno de hoy, al no incorporarse al dictamen. Anoche continuaban las negociaciones entre PSOE e IU para incorporar de manera explícita una rebaja fiscal con la que la coalición no está cómoda. Foro ya ha asegurado que estaría dispuesto a respaldarla para que saliese adelante.

Suscríbete para seguir leyendo