¿Cómo, dónde y por qué entrevistó al expresidente, Jimmy Carter fallecido el domingo?

Yo estaba en Panamá y el presidente Omar Torrijos había muerto un año antes. Hice una serie documental para la televisión panameña hablando con los amigos de Torrijos, en varios países, incluido Felipe González en España. En Estados Unidos estuve con Carter en su casa de Plains (Georgia), en su laberinto, un pueblo de cacahueteros con un monumento al cacahuete en el centro. La casa del expresidente era muy sencilla, estaba bien, pero en absoluto sobresalía de las del entorno. La mía de Madrid era mejor.

¿Qué valor da a eso?

Todo era muy coherente con su forma de pensar que tenía ahí su punto de partida. La madre de Carter, a los 68 años, fue de enfermera voluntaria a la India para cuidar leprosos. Ese entorno es coherente con todos sus antecedentes, con su vida, con la firma de los tratados del canal de Panamá, que lo devolvieron al país centroamericano y con la Paz de Medio Oriente.

Zoilo G. Martínez de Vega (El Lago, Turón, 1936), que vive en Oviedo, expandió la agencia «Efe» en América Latina a partir de 1965, pasó 40 años de vida en Argentina, Colombia, Panamá y Brasil y es autor de «Las guerras del general Omar Torrijos. La reconquista del Canal de Panamá», donde se acerca a la vida y muerte del presidente panameño, de quien fue amigo y asesor.

"Carter hizo justicia histórica al devolver a Panamá el canal que Trump desea"

¿Qué más relación tuvieron Carter y Torrijos?

Carter no fue reelegido por el secuestro de 66 diplomáticos y ciudadanos de los Estados Unidos en Irán durante la revolución que derrocó al Sha Reza Pahlevi. Desde la Casa Blanca le pidió a Omar Torrijos que recibiera al derrocado Sha de Persia cuando no tenían donde meterlo. Panamá lo acogió y Torrijos estuvo haciendo todo lo posible para recuperar a los rehenes, pero la gente de Ronald Reagan en la CIA no quería que tuviera éxito la liberación, porque venían las elecciones. Los liberaron el mismo día en que Reagan tomó posesión de la presidencia Estados Unidos. La última gestión de Carter, por honor de Reagan, fue ir a recibirlos a Alemania. Tengo una nota con el timbre del Air Force One en la que Carter agradece a Omar las gestiones que había hecho. Me dijo en la entrevista que los mejores amigos que tuvo durante su presidencia habían sido el presidente egipcio Anwar el-Sadat y Omar Torrijos y que le quedaba un recuerdo muy bonito.

¿Por qué?

Devolver el canal a Panamá fue un acto de justicia histórica, porque los Estados Unidos se lo había quitado en 1903. Primero estimulando la independencia de Panamá de Colombia para quedarse con el canal y terminar de construirlo después del fracaso económico del plan de Ferdinand de Lesseps. Lo inauguró Teddy Roosevelt y EE UU le daba a Panamá 250.000 dólares, que luego pasaron a ser 2 millones de dólares al año, que es lo que hoy factura en alquileres el edificio de la Jirafa en Oviedo. En la Segunda Guerra Mundial la importancia del canal fue inconmensurable para el paso de los barcos de guerra. Imagina que después de Pearl Harbor la flota hubiera que tenido que pasar por el estrecho de Magallanes con el costo en tránsito y en vidas. La compensación por tener ese lugar estratégico era una miseria. Omar Torrijos se plantó diciendo que no los quería -una triquiñuela informativa porque tenían deudas enormes con EE UU La inteligencia de Torrijos fue convertir eso en un problema internacional. Carter reconoció lo que ningún otros hubiera hecho así. Era el principal recurso natural de Panamá.

Ahora Donald Trump amenaza con recuperar el canal.

Sí, por lo que significa comercialmente para el tránsito de todo el comercio internacional de Estados Unidos. Pagan las tarifas que se estipularon por cada tonelada de peso de los barcos. Trump no puede hacer lo que anuncia porque están los tratados firmados del canal de Panamá en Washington 1977 con todos los presidentes latinoamericanos de testigos. Lo que trata con sus bravuconadas no es quitar el canal sino rebajar las tarifas de los barcos norteamericanos, pero con eso y la amenaza con devolver a la frontera emigrantes mexicanos Estados Unidos vuelve a convertir a América latina en un continente enemigo. De México al Cabo de Hornos sólo Javier Milei en Argentina puede mantener relaciones.

Volvamos a Carter, un presidente demócrata que solo consiguió gobernar un mandato de 1977 a 1981.

Como presidente dejó un saldo de ética y honestidad indiscutible y todos coinciden en que fue el mejor expresidente de EE UU porque el Centro Carter se convirtió en un validador de la democracia en todo el mundo.

