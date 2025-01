"Espero que mi obra refleje bien mi amor por Asturias"

Cuando tenía 15 años, su madre le pidió que elaborase una composición artística que reflejara Llanes. Y Cordelia Pickford lo hizo. Aquel trabajo fue no solo un skyline absolutamente singular y único de la localicad del Oriente, sino también el inicio de una carrera profesional como diseñadora donde no parece tener descanso ante la gran cantidad de encargos, de todo tipo, que realiza desde que terminó la carrera, con 21 años, tanto en Asturias como fuera. Su último trabajo es su primer libro: "Cuaderno de viaje por Asturias", que acaba de publicar con Delallama Editorial y que ha sido muy bien recibido en las librerías. Nacida hace 29 años en Tunbridge Wells, condado de Kent (Inglaterra), lleva gran parte de su vida residiendo con su familia en Llanes.

-¿Siempre tuvo claro que lo suyo era el diseño gráfico?

-Siempre. Me fui a estudiar el grado de Diseño Gráfico e Ilustración a Madrid y al terminar la carrera, con 21 años, me puse a trabajar tanto en diseño gráfico como en la parte artística y retomé aquella idea del skyline de Llanes, hasta el punto de hacer uno de todas las parroquias y luego publicar un librito con todas ellas. Llamaron mucho la atención y me empezaron a hacer encargos hasta hoy, que los hago de todo tipo. Tengo incluso encargos para bodas.

-Siempre ha presumido de sentirse muy ligada a Asturias y, especialmente, a Llanes, que considera su tierra de adopción...

-Así es. Y la mejor forma que tengo de expresarlo es a través de mis acuarelas. Espero que mi amor por Asturias esté bien reflejado en cada una de ellas y, no solo eso, espero que transmitan lo que yo siento cuando viaja por esta tierra tan diversa. Nunca te cansas de descubrirla. Puedes volver varias veces a un mismo lugar y siempre lo verás de una forma diferente, o al menos a mií me pasa.

-¿Ese sentimiento lo podemos encontrar en su libro?

-Eso es lo que pretendo. Mediante acuarelas y skylines e intentado representar, de la forma más equilibrada posible, todo el Principado a nivel geográfico y también a nivel temático: costa, interior, minería, faros, folclore, historia, grastronomía, prerrománico y todo cuanto para mí es Asturias.

-Usted, que ha diseñado, maquetado e ilustrado varios libros de la editorial con la que hoy publica, ¿como se siente "al otro lado", ahora como autora?

-Muy feliz. Cuando la editora me encargó un libro gráfico sobre Asturias supuso una gran responsabilidad para mí y, en la misma medida, una ilusión enorme. Cuando de repente ya tienes el libro físico en las manos es muy emocionante y además con los textos tan bonitos que ha escrito Pablo Fraile, cuyas palabras son el perfecto hilo conductor por todo el libro, no puedo estar más satisfecha.

-Tiene usted fama de ser una apasionada de su trabajo y una mujer creativa.

-El trabajo ha sido siempre muy importante para mi, me apasiona lo que hago, lo vivo, y me gusta transmitirlo. Cuando empecé fue un poco duro pero poco a poco me fueron saliendo encargos y estoy muy agradecida. Nunca me da pereza levantarme y ponerme a trabajar, siempre hay un reto nuevo, un libro, un documento científico, un cartel o un diseño para un restaurante que me motivan.

-Como acuarelista, ¿cuáles diría que son los colores que definen Asturias?

-Tiene todos los verdes, pero también muchos azules.

Suscríbete para seguir leyendo