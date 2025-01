Miles de viajeros afectados (e indignados) por un fallo que deja a Asturias sin AVE: "No nos informan"

Día de Año Nuevo caótico en la conexión de alta velocidad de Asturias. Un fallo informático en el modelo Avril de Talgo ha dejado a la región sin trenes AVE con Madrid, con unos tres mil pasajeros afectados solo en el día de ayer, y ha bloqueado la venta de billetes, en principio, hasta el próximo lunes. Renfe comercializa los trenes Avril como billetes de AVE y Avlo, que son los afectados por este problema informático. La mayoría de los pasajeros fueron transbordos en autobús hasta León o Valladolid; y desde Valencia, aunque Renfe no concretó los detalles. La avería es general y afecta a 28 circulaciones de trenes Avril, que además de prestar servicio entre Asturias, Madrid y también Castellón, cubren la conexión de alta velocidad entre Galicia y la capital, así como parte de los viajes Barcelona-Zaragoza y el trayecto Valencia-Alicante-Murcia. El colapso se hizo especialmente patente en la estación de Chamartín (Madrid).

Renfe no quiso aclarar a lo largo de la jornada la causa que motivó esa incidencia informática y se remitió en todo momento a las explicaciones de la compañía Talgo. Una de las hipótesis que se baraja como causa del error informático que afectó a la carga de las baterías es que el sistema no detectó el cambio de año, de 2024 a 2025, algo parecido al llamado "efecto 2000", que entonces sí se pudo controlar. Al parecer, ahora hubo un problema de caducidad de licencias en el sistema informático, de ahí que todos los trenes Avril dejasen de funcionar el 1 de enero, desde las siete de la mañana. Un portavoz de Renfe atribuyó dicha incidencia informática y las explicaciones sobre la avería a Talgo, la empresa que ha construido los trenes Avril de la serie 106, con capacidad para 5o7 pasajeros. Más tarde, poco antes de las dos de la tarde, la compañía Talgo admitió que esos trenes no podían operar "debido a un fallo de comunicación entre el sistema de control y los cargadores de baterías de los Avril". Talgo añadió que trabajaba conjuntamente con Ingeteam, "operador del cargador de baterías de los trenes" para solventar el incidente y restaurar el servicio lo antes posible. Técnicos de esta firma trabajan anoche, locomotora a locomotora, para cambiar el software informático.

Renfe tuvo ayer como prioridad "garantizar la movilidad de los viajeros para que llegaran a su destino", bien reubicando a los afectados en trenes Alvia ú ofreciendo transporte alternativo por carretera, en autobús. Un portavoz de la compañía ferroviaria aseguró que se devolvió el dinero de los billetes a los pasajeros que rechazaron esas alternativas. Renfe informó por correo electrónico a los pasajeros y también a través de sus redes sociales de la paralización de todos los trenes Talgo Avril y Avlo "debido a una incidencia informática" en la mañana de ayer. El primer tren afectado en Asturias fue el que tenía fijada la salida en Gijón para las 8.53 de la mañana con destino Chamartín, en Madrid.

Un panel de la estación madrileña de Chamartín informa de la demora del AVE destino a Gijón. A la izquierda, un tren Avlo. / Irma Collín

Ni Renfe ni Talgo avanzaron un plazo previsible para la solución de este problema, aunque pasadas las seis de la tarde el operador ferroviario empezó a comunicar a los pasajeros con billete para el jueves día 2 la posibilidad de que no pudieran completar el viaje en tren de alta velocidad y les ofrecía la posibilidad de cambiar el billete, con transbordos alternativos, o la anulación, con devolución del importe abonado. Numerosos pasajeros se quejaron de que la página web de Renfe estaba caída y no podían realizar el trámite. Para hoy, jornada en la que están previstas un total de 36 circulaciones con 19.340 potenciales viajeros, ha previsto un dispositivo con respuesta similar, doblar las capacidades del resto de trenes y traslados alternativos por carretera.

"Lo que pasa en Asturias con los trenes no es normal", lamentan los afectados por el fallo

Indignación de unos, resignación de otros y sorpresa para todos los viajeros que tenían pensado coger ayer alguno de los trenes AVE o Avlo desde Asturias a Madrid, afectados por un fallo informático que les impidió circular, una situación que se repetirá hasta el lunes. Fue el caso de los pasajeros del convoy que tenía previsto salir ayer de Oviedo a primera hora de la tarde y que debía haber partido de Gijón una media hora antes. No pudieron subirse a los vagones y, finalmente, fueron derivados en autobús hasta León.

Pasajeros, ayer, en la estación de Oviedo. / Irma Collín

Ana Belén García, ovetense que vive y trabaja en Madrid, se mostraba tranquila, aunque lamentaba el caos. "Siempre voy en tren. Hoy es festivo y mucha gente no tendrá tanta prisa, pero no deja de ser una situación preocupante", comentaba. Otra ovetense, Nerea García, también coge el AVE regularmente para ir y venir hasta Madrid. "Los trenes van regular, ya viene produciéndose muchos retrasos bastantes veces. Además, no te dicen nada, yo me enteré aquí mismo, en la estación", se lamentaba. Otra viajera, Encina Villanueva, que lleva 23 años residiendo en la capital, afirmaba que "situaciones como esta te generan desconfianza". "No es muy normal lo que estamos viviendo con los trenes últimamente".

Aún con 35 minutos de retraso, los viajeros del Alvia (único modelo no afectado por el fallo informático) de las cuatro de la tarde salieron hacia Madrid. No pasó lo mismo con quienes tenía previsto salir en el Avlo de las 17.30. Se les informó que serían trasladados en autobús a León para, desde ahí, continuar a Madrid en un Alvia. Entre los viajeros estaba María José Menéndez. "Nunca tuve retrasos hasta hoy con el tren. No me hace mucha gracia, pero nos lo tomaremos con tranquilidad", decía. A las seis de la tarde llegaron a Oviedo, desde Avilés, los pasajeros para el Avlo a Madrid que también fueron trasladados en autobús a León.

Loli Suárez, de Oviedo, se mostraba indignada por los constantes problemas de los viajes de su hija. "No es la primera que tiene problemas con el tren. Ahora viene un día para pasar la Nochevieja y resulta que los llevan en autobús hasta León, para cogerlo allí. Además, no te informan de nada, ni un mensaje. Quieren comunicar Asturias con toda España y siempre estamos con lo mismo. Estoy muy indignada, puedes ponerlo en letras bien grandes", clamaba.

