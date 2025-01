Indignación entre los jubilados por el giro en Hacienda: "Muchos morirán sin la devolución"

"Pensaba que era una inocentada". A Manuel Francisco Ménéndez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Asturias, le costaba creer lo que le decían: que en vísperas de Navidad el Gobierno había abortado las devoluciones del IRPF a los antiguos mutualistas que había tributado de más por sus pensiones en los últimos cuatro años, cantidades que en algunos casos superan los 2.000 euros. Se lo creyó cuando buceó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la página 118 de la Ley del nuevo Impuesto Complementario a los Grupo Multinacionales, en la disposición final décima sexta, encontró la resolución. "Es vergonzoso, habrá gente que se morirá sin recibir lo que le corresponde", señaló Menéndez.

La Agencia Tributaria ha detenido las devoluciones del IRPF a cientos de antiguos mutualistas asturianos que aún no habían recibido el dinero que reclamaron por haber tributado de más en sus pensiones en los últimos cuatro años. Hacienda había habilitado el pasado mes de marzo un formulario para canalizar todas las reclamaciones, miles en Asturias tras una sentencia del Tribunal Supremo que reconocía el derecho de devolución a los personas que habían tributado por las cuotas a las mutualidades que proliferaron en la región en sectores como el de la minería del carbón, la siderurgia, el comercio o la banca. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha decidido dejar sin efecto tanto ese formulario de reclamación como todas las solicitudes de devolución del IRPF que a fecha del pasado 22 de diciembre aún estuvieran pendientes de resolución, cerca del 20%.

Según ha explicado Hacienda, estas solicitudes que quedan sin efecto interrumpen el plazo de prescripción, pero los pensionistas tendrán ahora que solicitar año a año las devoluciones mediante los formularios que se podrán a disposición de los mutualistas en la sede electrónica de la Agencia Tributaria durante el plazo voluntario de presentación de la declaración del IRPF –que se suele abrir en primavera– con el siguiente calendario: en 2025 se podrá solicitar la devolución correspondiente al IRPF del ejercicio 2019 y al de los anteriores no prescritos; en 2026 se podrá solicitar la devolución correspondiente al IRPF del ejercicio 2020; en 2027 la correspondiente al del 2021, y en 2028 la del 2022. Es decir, ahora será una devolución a plazos.

"Exigimos explicaciones sobre esta barbaridad que, además, se ha aprobado con nocturnidad y alevosía dentro de una Ley que nada tiene que ver con esto", señaló Manuel Francisco Menéndez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Asturias. "Es una decisión discriminatoria. Se produce un agravio comparativo entre personas. Pese solicitar la devolución al mismo tiempo, unas personas reciben el dinero y otras no solo tienen que volver a reclamarlo si no que, además, lo recibirán durante los próximos cuatro años. Estamos hablando de gente mayor y muchos morirán sin recibir lo que les corresponde", clamó Menéndez, que destacó que a su sindicato ha llegado el "cabreo" de muchos pensionistas, "un colectivo que no se merece este trato", afirmó.

Las críticas

Pensionistas asturianos también se han dirigido a LA NUEVA ESPAÑA para expresar su enfado con la decisión de Hacienda. "Cómo es posible borrar de un golpe las actuaciones que la propia Administración decidió", se preguntó Juan Francisco Cañete, vecino de Noreña, que añadió que "otra cosa sería que para los que no solicitaron la devolución se aplicara un nuevo procedimiento, pero nunca para quienes siguieron lo dictado por la Administración. Es un vergüenza".

"Que cada cual califique esta jugarreta por parte de Hacienda de lo que quiera, pero a mí lo más suave que se me ocurre es de cabronada", señaló por su parte José Luis Álvarez, vecino de Gijón, que se preguntó: "¿Cómo se puede jugar así con los contribuyentes más mayores? ¿Habrán pensado en cuantos en el año 2028 ya no estaremos aquí?".