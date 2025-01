Un año para estar atentos a las auroras boreales en Asturias: ¿por qué aparecen en la región?

En los cielos españoles se ha podido ver en los últimos meses una estampa un tanto inusual: la aparición de auroras boreales iluminando el manto nocturno. Recién entrado el año, la noche del miércoles, este fenómeno típico de las zonas polares se vio en los cielos del norte de España y dejó imágenes espectaculares desde Galicia hasta Asturias. Como ya las había dejado varios meses atrás. Para algunos expertos, el fenómeno está siendo el más intenso de los últimos 150 años. ¿Pero por qué las auroras boreales están dejándose ver en España? Y sobre todo, ¿por qué es tan difícil saber cómo y cuándo van a ocurrir en estas latitudes del planeta?

La magia de las auroras es, en el fondo, una cuestión de física. Concretamente, de la física del astro rey: el Sol. El fenómeno tiene su origen en el vaivén del viento solar y en las partículas que se desprenden de la estrella situada en el centro de nuestro vecindario galáctico, que viajan por el espacio y chocan con la atmósfera de nuestro planeta. Normalmente, este flujo suele dejarse ver en las zonas polares del planeta y, más concretamente, entre los 60° a los 75° grados de latitud tanto en el hemisferio norte (auroras boreales) como en el sur (auroras australes). Pero en ocasiones el frenesí de la actividad solar provoca que este fenómeno también se deje entrever en otras latitudes del planeta.

Las inusuales auroras boreales avistadas últimamente en España están directamente relacionadas con la convulsa etapa que vive en estos momentos el Sol, que atraviesa uno de los periodos de actividad más frenéticos de la última década. Durante esta fase, que forma parte del ciclo natural de la estrella, la actividad electromagnética aumenta de forma considerable y se expulsan potentes llamaradas solares. Este proceso, por un lado, está favoreciendo la aparición de auroras en latitudes poco habituales como es el caso de España. Pero, por otro lado, se relaciona con alteraciones en las comunicaciones por radio de larga distancia o las señales de navegación vía GPS.

Y llega la pregunta del millón, que no es otra que cómo y cuándo se podrá prever la llegada de auroras boreales en España. La respuesta es más complicada de lo que parece. En estos momentos, de hecho, se sabe que el sol atraviesa su etapa más frenética de los últimos años y que, probablemente, se encuentre cerca del punto máximo de actividad del actual ciclo. Según algunas estimaciones, esto se habría producido en los últimos meses, mientras que otros estiman que lo fuerte aún está por llegar. Algunos científicos predicen que el apogeo de llamaradas se dará a mediados de este 2025.

Fotógrafos

Y de ese apogeo estarán pendientes fotógrafos aficionados como el gijonés David Blanco Rodríguez que el miércoles no tuvo suerte con las auroras, como sí que había tenido meses atrás. Como muchos compañeros, David Blanco estaba pendiente de que "la noche del 1 al 2 de enero podía ser buena para ver auroras. Lo intenté, pero no vi ni una. En parte porque la actividad grande se dio de siete a nueve de la tarde, y yo no pude ponerme hasta las once. Tampoco pude esta vez hacer una salida buena, como en mayo y octubre, que fui a Cudillero, al faro de Lastres y a Castro de las Gaviotas. Me contenté con acercarme al Elogio, pero no hubo suerte", explica. Seguirá pendiente de los foros de aficionados porque reconoce que este fenómeno, que antes estaba restringido "a quienes viajaban a Finlandia y por ahí, es de lo más top que se puede fotografiar. Y que se vea por aquí es muy guapo".

Suscríbete para seguir leyendo